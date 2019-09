Microsoft meni, da je ameriški predsednik nepravičen do Huaweia

Predsednik družbe Microsoft, ki je hkrati tudi glavni direktor za pravne zadeve, je dejal, da je "način, kako ameriška vlada obravnava Huawei, neameriški", in da bi glede na to, kar on ve, Huaweiu morali dovoliti nakup ameriške tehnologije, s tem pa tudi Microsoftove programske opreme.

"Naj nam pokažejo, kaj vedo!"

Smith meni, da tovrstnih potez ameriška vlada ne bi smela sprejemati brez trdnih utemeljitev dejstev, logike in prava.

Ameriške oblasti so namreč ameriškim podjetjem prepovedale prodaje tehnologije in storitev Huaweiu, češ da Huawei predstavlja grožnjo za nacionalno varnost. Te omejitve so (vsaj do novembra) nekoliko omilili, a se ta izjema nanaša samo na obstoječe izdelke, ne pa tudi na nove, kot je nova serija pametnih telefonov Mate, ki jo pričakujemo ta mesec.

V pogovoru za Bloomberg Businessweek je med drugim še povedal, da je od ameriških regulatorjev večkrat zahteval pojasnila za njihova dejanja, a da so jim praviloma odgovorili, da bi, "če bi vedeli, kar oni vedo, tudi oni soglašali z njihovimi potezami".

Smith ob takšnih odgovorih ameriškim oblastem predlaga, naj "nam pokažejo, kaj vedo, in nam omogočijo, da se sami odločimo".

Huawei kot hotel, ki ne bi smel imeti postelj v sobah

Smith je v omenjenem pogovoru poslal sporočilo prek primerjave s hotelskim poslovanjem, kjer ima izkušnje tudi ameriški predsednik.

"Če tehnološkemu podjetju rečeš, da lahko prodaja svoje izdelke, a da ob tem ne sme kupiti operacijskega sistema ali čipov, je to isto, kot če hotelskemu podjetju dovoliš odpreti vrata, a mu ne dovoliš postaviti postelj po sobah ali jedi v njihovo restavracijo. V obeh primerih je preživetje podjetja ogroženo."

Kaj pa, če je zgodba s Huaweiem zgolj začetek neke večje zgodbe?

Microsoftu je Huawei ena od pomembnejših strank za operacijski sistem Windows, ki ga Huawei namešča na prenosne računalnike svoje blagovne znamke.

Smith se boji, da je Huawei, čeprav povsem samostojna zgodba v ameriško-kitajskih gospodarskih nesoglasjih, samo uvod v nadaljnje omejitve. Te se bodo gotovo nanašale tudi na umetno inteligenco in kvantno računalništvo, od katerih ima Microsoft visoka pričakovanja in je vanje že močno investiral svoje finančne in kadrovske potenciale.

V teh omejitvah vidijo pri Microsoftu velike grožnje tudi zase. "Ne moreš biti svetovni tehnološki voditelj, če svoje tehnologije ne moreš prinesti po vsem svetu," je posvaril Smith.

Huawei se pripravlja na svoj prvi telefon z najnovejšim in najzmogljivejšim procesorjem Kirin 990 - toda kakšna bosta njegova komercialna pot in usoda ob ameriških omejitvah prodaje ameriške tehnologije?

Stop univerzam, ki sodelujejo s kitajsko vojsko

Smith sicer predlaga, naj gospodarsko ministrstvo razmisli o prepovedi prodaje določenim strankam ali za določene namene, ki bi lahko ogrozili varnost – v mislih je imel predvsem kitajske univerze, povezane s tamkajšnjo vojsko.

Obenem pa močno zagovarja ohranjanje mednarodnega znanstvenega in univerzitetnega sodelovanja – Microsoft namreč ima močno regijsko raziskovalno enoto prav v kitajski prestolnici.

"Prisiliti Kitajsko v boljše vedenje"

Predsednik Microsofta bi želel, da bi "koalicija demokratičnih držav vzpostavila standarde za zbiranje in obdelavo podatkov in skladno s tem prisilila Kitajsko v boljše vedenje".

Tako sprejeti standardi bi določali ustrezno deljenje podatkov, ki bi med drugim pomagali nadaljnjemu razvoju umetne inteligence, je še povedal Smith.

Lahko se pričakuje, so še pripisali pri poslovnem tedniku Bloomberg Businessweek, da bodo takšne ideje o deljenju podatkov vznemirile zagovornike doslednega varstva zasebnosti in osebnih podatkov.