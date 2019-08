Mastercard delo ponudil posebnim specialistom in sprožil val govoric

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mastercard že nekaj časa ne skriva več naklonjenosti kriptovalutam in blockchainu, tehnologiji v ozadju. Po mnenju nekaterih je samo še vprašanje časa, kdaj bo ameriški finančni gigant v svet kriptovalut zapeljal s polnim plinom. Foto: Reuters

Veliki mednarodni ponudnik plačilnih storitev Mastercard je razpisal prosta delovna mesta za strokovnjake s področja kriptovalut in blockchaina, tehnologije, na kateri so zasnovane kriptovalute. Zaradi tega so se na spletu že začela pojavljati namigovanja, da se Mastercard pripravlja na razvoj lastnih storitev ali izdelkov, povezanih s kriptovalutami. To ne bi bilo povsem nepričakovano.

Mastercard od 2. avgusta išče kadre za zapolnitev novih delovnih mest, povezanih z načrtovanjem in vodenjem projektov s področja kriptovalut, denarnic za kriptovalute in blockchainom oziroma tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, na kateri temeljijo kriptovalute.:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razpisi za zaposlitve podrobnosti o projektih, ki jih bo Mastercard zaupal novim sodelavcem, ne razkrivajo, se pa od kandidatov pričakuje napredno poznavanje tehnologije in smernic, povezanih s kriptovalutami in blockchainom, izkušnje s sodobnimi plačilnimi mehanizmi ter seznanjenost s finančnimi standardi in regulacijami.

Zaradi tega so se na spletu že pojavila namigovanja, da Mastercard pripravlja najmanj lastno denarnico za kriptovalute, če ne še kaj drugega.

Kot so pri Mastercardu pojasnili za Siol.net, govoric s spleta o prihajajočih projektih s področja kriptovalut trenutno še ne morejo komentirati, so pa posebej izpostavili dejstvo, da je Mastercard vselej pozoren na nove priložnosti in ideje, ki bi ustvarile dodano vrednost tako za podjetje kot za njegove stranke.

Mastercard sicer ne skriva, da je ena od teh novih priložnosti tudi tehnologija veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchain.

Za Siol.net so pri Mastercardu poudarili, da ima tehnologija po njihovem mnenju velik potencial, ki ga je treba razvijati. Foto: Reuters

Ameriški finančni gigant je svojo naklonjenost blockchainu oziroma posredno tudi kriptovalutam v preteklosti med drugim pokazal z registracijami številnih patentov na tem področju, lani jih je imel kar tretji največ med vsemi podjetji na svetu, in z ustanovnim partnerstvom v projektu razvoja nove kriptovalute libra, ki nastaja na pobudo tehnološkega podjetja Facebook.

