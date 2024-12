Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini dosegla in presegla mejo sto tisoč ameriških dolarjev (približno 95 tisoč evrov). Industrijo kriptovalut je razveselil novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je za predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) imenoval podpornika kriptovalut Paula Atkinsa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrednost bitcoina raste vse od Trumpove zmage na predsedniških volitvah v začetku novembra. Trump je namreč med volilno kampanjo obljubil, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut.

Od Trumpove zmage je ta digitalna valuta poskočila za več kot 50 odstotkov, od začetka leta pa za približno 140 odstotkov, navaja AFP.

Vrednost bitcoina je v današnjih zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času dosegla rekordno vrednost 103.800,44 dolarja (približno 98.570 evrov). To je dosegla po tem, ko je Trumpova ekipa sporočila, da bo SEC vodil Atkins.

Promotor kriptovalut

Atkins je bil že član SEC od leta 2002 do leta 2008, kasneje pa je ustanovil svetovalno podjetje Patomak Global Partners, ki svetuje finančnim podjetjem glede kriptovalut. Prav tako je sopredsednik digitalne trgovinske zbornice, ki od leta 2017 promovira digitalne valute.

"Paul se je dokazal kot voditelj na področju predpisov zdrave pameti in se zavzema za robustne in inovativne kapitalske trge. Zaveda se tudi, da so digitalna sredstva in druge inovacije ključnega pomena za to, da bo Amerika večja kot kdaj koli prej," je na svojem mediju Truth Social sporočil Trump, ki je med kampanjo dobil veliko denarja od podpornikov kriptovalut.