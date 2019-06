Vse, kar morate vedeti o novi valuti libra, ki prihaja leta 2020

Kaj je (oziroma bo) Libra?

Libra bo digitalna valuta oziroma kriptovaluta, ki jo omrežje Facebook v novoustanovljenem konzorciju Libra (Libra Association) s sedežem v Ženevi v Švici razvija skupaj s 27 partnerji, med katerimi najdemo finančne in gospodarske težkokategornike, kot so MasterCard, Visa, Uber, PayPal, Vodafone, Andreessen Horowitz, Coinbase in Ebay. Vsak od partnerjev je svojo udeležbo pri projektu Libra potrdil z desetimi milijoni dolarjev.

Tako bo videti prenos valute libra med Facebookovimi aplikacijami. Foto: Facebook / Calibra

Tako kot druge kriptovalute bo tudi libra temeljila na verigi podatkovnih blokov oziroma blockchainu. Ob izdaji v prvi polovici leta 2020 ne bo decentralizirana, temveč jo bo (vsaj na začetku) upravljal konzorcij Libra, v nasprotju z bitcoinom je ne bo mogoče rudariti, imela bo kritje v realnih sredstvih, prav tako tudi ne bo zgornje meje števila enot valute libra, ki bodo lahko v obtoku.

Kdo bo lahko uporabljal libro?

Dostop do libre bodo imeli vsi uporabniki Facebooka in sicer prek Facebookovih pogovornih aplikacij Messenger in WhatsApp ter namenske digitalne denarnice Calibra, ki jo bo razvilo istoimensko novo Facebookovo podjetje.

Primer pošiljanja 100 enot libre prek digitalne denarnice Calibra. Foto: Facebook / Calibra

Za uporabo libre bodo morali člani omrežja Facebook potrditi svojo identiteto s fotografijo osebne izkaznice ali potnega lista. Prenos libre med uporabniki bo nato zelo preprost in hiter, zagotavljajo v Calibri.

Kako do libre?

Libro bo mogoče pridobiti z menjavo fiat valut, kot sta evro ali dolar, neposredno v aplikaciji Calibra z nakazilom prek plačilne kartice ali prek katere od tretjih aplikacij, ki bodo ob zagonu libre morda na voljo.

Kasneje bo digitalno denarnico z libro mogoče napolniti tudi na fizičnih lokacijah, na primer v trafiki, in sicer na podoben način kot danes predplačniški paket za mobilni telefon.

V obrazec na spletni strani calibra.com (kliknite na fotografijo) lahko že danes vpišete svoj e-poštni naslov in o tem, kdaj bo libra postala na voljo, boste obveščeni med prvimi. Foto: Facebook / Calibra

Kakšna bo vrednost ene libre?

Kriptovaluta libra nastaja kot tako imenovani stablecoin oziroma stabilna digitalna valuta po slovensko. Ker bo imela kritje v realnih sredstvih v razmerju 1:1, se bo vrednost ene enote libra najverjetneje vrtela okrog enega dolarja ali enega evra.

Do izdaje libre je sicer še dolgo, zato je mogoče, da se na tem področju še kaj spremeni. Facebook z informacijami o vrednosti libre oziroma njenem statusu stablecoina namreč skopari.

Kaj bo mogoče početi ali kupiti z libro?

Facebook za zdaj še poudarja predvsem pomembnost libre kot osnovnega finančnega mehanizma za milijardo ljudi, ki iz tega ali onega razloga nimajo dostopa do bančnih storitev, lahko pa si naredijo uporabniški račun na Facebooku. Libra jim bo omogočila preprosto sprejemanje oziroma pošiljanje denarja, kasneje pa morda celo omogočila najem kredita, pravijo pri Facebooku.

Libro bo mogoče uporabiti tudi kot način za hitro posojanje ali podarjanje denarja svojcem in prijateljem, kasneje pa bo z njo mogoče plačevati tudi na spletu in na blagajniških terminalih, ki podpirajo plačila s tehnologijo NFC oziroma prek črtnih kod QR.

Glede na to, da v konzorciju Libra sodelujejo nekatera svetovno znana podjetja, je zelo mogoče, da bodo libro v svoje storitve na tak ali drugačen način vključili tudi Uber (na primer za plačilo prevozov), MasterCard, Ebay in drugi. Foto: Reuters

Kaj bo imel od libre Facebook? Bo lahko Facebook videl podatke o naših transakcijah libre?

Facebook zagotavlja, da bo njegova podružnica Calibra delovala povsem neodvisno in s Facebookom ne bo delila podatkov o digitalnih denarnicah uporabnikov. To je uporabnikom v torkovem daljšem zapisu obljubil tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg:

Facebook se od libre sicer najverjetneje nadeja posredne koristi: če se bo digitalna valuta izkazala za uspešno, lahko na platformo pritegne nova podjetja, ki jim bo Facebook prodajal oglasni prostor.

Kdo bo odločal o tem, kaj se bo z libro dogajalo v prihodnosti?

To vlogo bo vsaj na začetku prevzel konzorcij Libra. Vsak od trenutnih 28 članov konzorcija, tudi Facebook, ki ga v konzorciju zastopa podružnica Calibra, ima pri odločanju o pomembnih stvareh natanko en glas.

Mark Zuckerberg je v včerajšnjem zapisu na Facebooku izrazil upanje, da bi v konzorciju Libra pred izdajo digitalne valute sodelovalo vsaj sto partnerjev. Roko je ponudil tudi svojim velikim tekmecem, ko sta Google in Twitter. Foto: Facebook / Calibra

Vsaj na začetku bo tako, saj se pojavljajo težnje, da bi libra sčasoma postala decentralizirana valuta, kar pomeni, da je ne bi upravljal noben centralni organ.

Nekateri finančniki že sprožajo alarme

Facebookove napovedi libre marsikdo ni sprejel z odprtimi rokami.

Francoski finančni minister Bruno Le Maire je le nekaj ur po razkritju libre za radio Europe 1 opozoril, da proti temu, da Facebook razvije svoj plačilni sistem, sicer nima nobenih zadržkov, je pa absolutno proti temu, da bi libra postala močna suverena valuta, kot sta evro ali dolar. "To sploh ni vprašanje," je bil oster Le Maire:

Que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas. En revanche, que cela devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question. #Europe1 pic.twitter.com/wsrN0iB67S — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 18 June 2019

Le Maire je izrazil skrb, da bi lahko libro zlorabili za financiranje terorizma, in guvernerje centralnih bank skupine G7 pozval, naj do julija pripravijo poročilo o vseh tveganjih, ki jih lahko predstavlja nova valuta.

Nemški evroposlanec Markus Ferber je medtem za medij Welt dejal, da lahko Facebook z libro postane ogromna tako imenovana banka v senci, saj bi lahko kredite v libri, ki jih je Facebook pred časom posredno že napovedal kot del na libri temelječih produktov in storitev, posredoval brez upoštevanja vseh mednarodnih finančnih regulacij in brez licence.

Ameriška kongresnica Maxine Waters Facebook oziroma konzorcij Libra medtem celo poziva k sprejetju moratorija na vse načrte za plačilni sistem, dokler zadeve podrobno ne preučijo finančni regulatorji in dokler se predstavniki Facebooka o tem ne posvetujejo s kongresom ZDA.

Waters brings down the hammer, calling on Facebook to halt development on its cryptocurrency while Congress & regulators review the matter, AND for Facebook execs to testify before Congress. pic.twitter.com/RfMxKolxyw — Pete Schroeder (@peteschroeder) 18 June 2019

Precej pomislekov se pojavlja tudi zaradi Facebookovih številnih zablod na področju varovanja osebnih podatkov uporabnikov, kjer je imelo družbeno omrežje še posebej veliko težav v letu 2018.

Ameriški senator Sherrod Brown je v torek opozoril, da se Facebook "upravljanja kriptovalute iz bančnega računa v Švici" preprosto ne more lotiti brez nadzora, ker je prevelik oziroma ima premočan vpliv, ki pa ga do zdaj še ni dovolj dobro izkoristil za varovanje osebnih podatkov uporabnikov.

Da se bo zgodilo nekaj katastrofalnega, skrbi tudi strokovnjaka za kriptografijo Matthewa Greena, ki je na Twitterju zapisal, da "imajo Visa in drugi finančni velikani morda res pomanjkljivosti, a transakcij svojih komitentov vsaj ne razglašajo svetu":

I don’t think it’s possible to express what a catastrophic regression this thing is going to be. Say what you want about Visa and the legacy banks, they don’t broadcast your transaction details to the world. — Matthew Green (@matthew_d_green) 18 June 2019

