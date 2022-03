Marko Potrč obsoja vse razen Putina, Pušenjak: vojna je dimna zavesa

Televizijski voditelj Marko Potrč, ki na Facebooku že poldrugo leto trdi, da so epidemiološki ukrepi prestrogi, ker zaradi bolezni covid-19 ne umre dovolj ljudi, da bi bili upravičeni, je v zadnjem videoposnetku ob vnovičnem obsojanju ukrepov, vlade in farmacevtskega giganta Pfizer omenil tudi vojno v Ukrajini, a ni kritiziral ruske agresije, temveč medije, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predvsem Združene države Amerike, za katere pravi, da so največji svetovni zdrahar.

Opozoril je še, da se "z velikim ruskim medvedom ni nedolžno igrati" in ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki osebno nikoli ni izkusil vojskovanja, označil za vojnega veterana.

Z epidemiološkimi ukrepi so nas odločevalci dve leti maltretirali brez vsaj malo tehtnih razlogov, trdi Marko Potrč. V zadnjih dveh letih je zaradi bolezni covid-19 sicer umrlo 6.367 Slovencev oziroma v povprečju skoraj devet vsak dan. Še več tisoč Slovencev medtem trpi posledice tako imenovanega dolgega covida - kako daljnosežne bodo, je trenutno še nemogoče napovedati.

Ginekolog Stanko Pušenjak, ki je konec leta 2020 zmotno trdil, da bo cepivo proti covid-19 pri ženskah povzročilo neplodnost, na Facebooku prepričuje, da je ruska invazija na Ukrajino kljub temu, da se napetost med državama pravzaprav stopnjuje že od leta 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim, le dimna zavesa za agendo Svetovne zdravstvene organizacije, ki je povezana s pandemijo bolezni covid-19.

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih proticepilk s Facebooka, ki je bila pred tedni vpletena v odmeven prepir z varnostnikom in samomor slovenske najstnice izkoristila za samopromocijo, je v Ljubljani na sredinem shodu v podporo napadeni državi Ukrajinca, ki ima družino v Sloveniji, prihaja pa z vzhoda Ukrajine, natančneje iz regije, ki jo je ruska vojska med invazijo napadla med prvimi, prepričevala, da je o razmerah v Ukrajini obveščena bolje od njega, kasneje pa je med zasebnim druženjem nadlegovala poslanca stranke SDS Branka Grimsa.

Levo Ukrajinec, ki ga je slovenska proticepilka izpraševala pod pretvezo, da je novinarka, in mu poskusila vsiliti lastno mnenje o razlogih za začetek vojne, desno pa poslanec SDS Branko Grims, ki je bil zaradi njenega izpraševanja vidno nejevoljen.

Ob tem se je z doma izdelano novinarsko izkaznico z ukradeno črtno kodo izdajala za "svobodno" novinarko in Odo radosti oziroma Beethovnovo deveto simfonijo prepoznala kot rusko himno.

Vojna v Ukrajini je bila za proticepilce kot naročena, saj jim je zaradi ukinjanja epidemioloških ukrepov začelo zmanjkovati snovi za hudovanje

Pregled dogajanja na družbenih omrežjih razkriva, da so iz različnih skupnosti znotraj širšega gibanja nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja, ki so imele v veliki meri enake skupne cilje, torej odpravo vseh omejitev za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, po začetku vojne v Ukrajini v grobem vzniknile tri enklave:

- Tako imenovani "whataboutisti". Medtem ko nekdo počne določeno stvar, s prstom kažejo na nekoga drugega, ki jo je počel v preteklosti. V konkretni zadevi gre za navajanje preteklih vojaških operacij ZDA, medtem ko Rusija lomasti po Ukrajini. Če so lahko na Bližnjem vzhodu in drugod to počeli Američani, pravica ogrožanja svetovnega miru pripada tudi Rusom, je prevladujoče prepričanje. Bolj kot proruska so pri tej skupini prisotna protizahodna in protinatovska čustva, čeprav ni malo posameznikov, ki želijo druge uporabnike družbenih omrežij prepričati, da Vladimir Putin ravna prav in da je žrtev vojaškega spopada pravzaprav Rusija, ne Ukrajina.

Tisti, ki s prstom kažejo na vojaške akcije Združenih držav Amerike drugod po svetu v času, ko poteka ruska invazija na Ukrajino, radi trdijo, da je vsa medijska pozornost zdaj posvečena Ukrajini, medtem ko so je bili spopadi v Iraku, Afganistanu in Siriji deležni komaj kaj. Toda to ne drži - na Siol.net smo v zadnjem desetletju objavili več kot 600 člankov o vojni v Siriji, samo v zadnjem letu pa smo objavili tudi več kot sto člankov o dogajanju v Afganistanu.

- Covidni nostalgiki. Del nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja proti bolezni covid-19 meni, da je ruska invazija na Ukrajino pravzaprav še vedno del pandemije covid-19. Stanko Pušenjak je na Facebooku zapisal, da je vojna v Ukrajini le dimna zavesa. Namigoval je, da gre za odvračanje pozornosti od Mednarodne pogodbe o preprečevanju pandemij, o sprejetju katere bo Svetovna zdravstvena organizacija začela odločati letos, sprejeta pa bi bila lahko do leta 2024. Gre za podporni protokol za boljše in bolj organizirano odzivanje na morebitne prihodnje pandemije. Nasprotniki epidemioloških ukrepov medtem brez dokazov, temveč le z nenehnim omenjanjem Billa Gatesa trdijo, da gre za načrt Svetovne zdravstvene organizacije in globalne elite, kako prevzeti nadzor nad ljudmi in njihovimi življenji.

- Teoretiki zarot. Pojasnilo za rusko invazijo na Ukrajino so imeli takoj, ko je v ukrajinski zračni prostor vstopila prva ruska balistična raketa. Izmislil si ga je zdaj že blokirani uporabnik Twitterja @WarClandestine, ki je v preteklih letih širil dezinformacije o cepivu proti bolezni covid-19 in predsedniških volitvah v ZDA, bil je tudi podpornik teorije zarot QAnon. @WarClandestine je trdil, da je Putin v resnici napadel 13 ameriških bioloških laboratorijev v Ukrajini, ki naj bi razvijali biološka orožja oziroma smrtonosen patogen, ki bi povzročil naslednjo pandemijo. Dejstvo, da ZDA v Ukrajini nimajo takšnih laboratorijev, sicer ni zanimalo nikogar. To razlago vojne v Ukrajini širijo tudi številni slovenski uporabniki Facebooka.

- Zanikovalci. Zanje podobno kot bolezen covid-19 vojna v Ukrajini ne obstaja oziroma se ne dogaja.

Strokovnjak: Živimo v pofaktičnih časih, ko "razsvetljenci", kot je Marko Potrč, zbijajo zaupanje v kredibilnost medijev. Toda način, kako se dokopati do "Resnice", je morda preprostejši, kot se zdi.

Dan Podjed: "Tako pandemija covid-19 kot vojna v Ukrajini dokazujeta, da živimo v času poresnice oziroma pofaktičnem obdobju, ko si lahko vsak ustvari lastno mnenje na podlagi ogromne količine informacij, ki se bliskovito širijo po spletnih omrežjih. In ta omrežja so dejansko postala osrednji mediji, na katerih se mnenja tako oblikujejo, kot tudi krešejo." Foto: Jure Makovec/STA "Spletna omrežja so past, v katero se mnogi ujamejo in začnejo verjeti nepreverjenim informacijam ter nasedejo najbolj neverjetnim razlagam – ker so jih pač delili njihovi spletni 'prijatelji' na Facebooku ali ljudje, ki jim sledijo na Twitterju in jim zato zaupajo. Od začetka pandemije covid-19 smo spremljali tako imenovano infodemijo, namreč širjenje lažnih novic in teorij zarote. Te so med vojno v Ukrajini spet z vso silo udarile na plan. V prvem tednu vojne se je – podobno kot med pandemijo – pokazalo, da so nekateri ljudje za takšne nepreverjene novice in teorije zarote očitno bolj dovzetni kot drugi. Očitno gre pri njih za poseben način razmišljanja, zaradi katerega so od ene teme, ki je postala že prežvečena, nemudoma preskočili k drugi, namreč vojni v Ukrajini," je za Siol.net povedal antropolog in strokovnjak za razmerje med ljudmi in sodobno tehnologijo Dan Podjed.



"K temu je bistveno prispevalo še zapiranje v informacijske mehurčke, v katerih so se posamezniki izolirali že med pandemijo in začeli poslušati le ožji krog ljudi, ki jih še niso razočarali," je še pojasnil. Opozoril je tudi, da pogosto posebej natančno prisluhnejo določenim "razsvetljenim" posameznikom, posebej je izpostavil televizijskega voditelja Marka Potrča. Ti jim domnevno ponujajo vpogled v zakulisje dogajanja po svetu.



Marko Potrč se je sredi epidemije bolezni covid-19 lotil novega posla v panogi, ki je zaradi večje skrbi ljudi za zdravje sredi pandemije dobesedno eksplodirala - prodaje vitaminov in drugih prehranskih dodatkov.



Podjed je dodal, da meni, da bi "morali pri sprejemanju informacij bolj verjeti prekaljenim poročevalcem iz tujine, ki na terenu spremljajo, kaj se dejansko dogaja, ter izkušenim novinarjem, ki znajo precediti bistvene informacije iz preobilja, ki se sicer pretaka po spletnih omrežjih".



Po njegovem mnenju bi se morali pogosteje zanašati tudi na tako imenovano Ochkamovo britev. "To raziskovalno načelo pravi, da je najprepričljivejša in najverjetnejša razlaga tista, ki ji "obrijemo" vse odvečne okraske. Če uporabimo to načelo na primeru vojne v Ukrajini, je slika jasna: Rusija je napadalka," je sklenil Podjed.