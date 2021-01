Majhen čip namesto zahtevne operacije proti (ekstremni) debelosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Texas A&M Engineering

Glavni avtor Sung II Park z vsadkom, ki bi lahko bistveno olajšal obravnavo ekstremnih primerov debelosti. Foto: Texas A&M Engineering

Iz laboratorijev univerze Texas A&M prihajajo spodbudne novice za vse z zelo čezmerno težo, ki bi sicer morali na operacijo želodčnega obvoda.

Operacija želodčnega obvoda je invazivna in lahko zelo neprijetna, zato ne preseneča, da si tega ne želi nihče. Toda v nekaterih primerih je to edina možnost za zajezitev čezmerne telesne teže.

En centimeter visoke tehnologije

Ameriški znanstveniki so v reviji Nature Communications poročali o drobnem eksperimentalnem vsadku z zunanjim napajanjem, ki obeta primerljive rezultate kot želodčni obvod – vse to ob neprimerljivo manjšem neudobju.

Ob indeksu telesne mase nad 35 je želodčni obvod včasih zadnje upanje, a je ta operacija zahtevna in za bolnika neudobna, okrevanje pa je dolgo. Foto: Thinkstock

Le okrog centimeter dolg vsadek s preprostim posegom namestijo v želodec tako, da ga zasidrajo ob končiče vagusnega živca, ki omogoča komunikacijo možganov z želodcem in še nekaterimi organi.

Umetno ustvarja občutek sitosti

Vsadek deluje tako, da umetno ustvarja občutek sitosti. Zunanji oddajnik z ustreznim signalom sproža osvetlitev mikrodiod na vsadku, kar spodbuja živčne konice k pošiljanju signala za občutek sitosti v možgane. To tudi pomeni, da oseba z vsadkom manj poje, saj prej doseže sitost.

Vsadki, ki delujejo na podobnem načelu, obstajajo že od prej, a so dozdajšnji zelo podobni srčnim spodbujevalnikom, ki imajo žično napeljavo do vira energije za svoje delovanje. Teksaški novinec je prvi, ki energijo za svoje delo prejema od zunaj in ne potrebuje energijske napeljave – zaradi tega je tudi veliko manjši, njegova vsaditev pa veliko preprostejša.

Prednost novega vsadka je odsotnost napajalnih žic, zaradi česar je njegova postavitev lažja in za bolnika veliko manj neprijetna. Foto: Texas A&M Engineering

Potencial tudi za druge primere

Vsadek nove tehnologije so uspešno preizkusili na miših in pri tem dobili vso spodbudo, da bi takšen vsadek lahko deloval tudi pri ljudeh. Uspeh tega eksperimentalnega vsadka bi zagotovo veliko pripomogel k večjemu udobju za uporabnike tako pri vstavitvi kakor tudi pri uporabi.

V prihodnosti bi takšna naprava lahko stimulirala živčne končiče tudi drugod v prebavnem traktu z minimalnimi prilagoditvami ali morda celo brez njih, so optimistični njeni snovalci.