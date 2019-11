Astronomski skok Dončića na seznamu najboljših v ligi NBA

Po seriji trojnih dvojčkov in tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk , je Luki Dončiću med drugim uspel še svojevrsten dosežek, s katerim se ne more pohvaliti noben drug Slovenec, ki je kdaj zaigral v ligi NBA. Postal je namreč prvi, ki je v kateri od priljubljenih košarkarskih videoiger prejel oceno sposobnosti oziroma rating 90. To pomeni, da je v trenutno najbolj aktualni tovrstni videoigri, košarkarski simulaciji NBA 2K20, od Dončića boljših le ducat največjih zvezdnikov lige NBA.

Luka Dončić je letošnjo sezono v videoigri NBA 2K20 začel z lansko končno oceno v igri NBA2K19 in sicer 87, nato pa mu je razvijalec trenutno najbolj priljubljene košarkarske simulacije, podjetje 2K Sports, oceno oziroma rating zaradi izvrstnih predstav v dresu Dallasa dvignil neposredno na 90.

Kaj je ocena v športnih igrah in kako jo določijo?



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V košarkarskih in številnih drugih športnih videoigrah je kakovost igralcev določena s številčno oceno od 1 do 99. Ta ocena je povprečje več deset parametrov, ki predstavljajo košarkarjeve sposobnosti na različnih področjih: kako dobro podaja, zabija in meče trojke, kako dober pregled nad igro ima, kako visoko lahko skoči, kako hitro lahko teče in tako dalje.



Podjetje 2K Sports, ki razvija košarkarske igre NBA 2K, za ocene virtualnih košarkarjev skrbi ekipa analitikov na čelu z Mikom Staufferjem. Vsak dan beležijo statistike košarkarjev, ki jih pridobijo neposredno od vodstva lige NBA, in jih vnašajo v venomer spreminjajoč se algoritem. Ta skrbi za to, da ocena posameznega košarkarja v igri kar najbolje odraža njegova resnična dejanja na parketu.



Takole sta v videoigri NBA2K20 videti virtualna Luka Dončić in njegov soigralec Kristaps Porziņģis. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Luka je na seznamu stotih najboljših igralcev skočil za 80 mest

Dončićevih devetdeset pomeni, da je po mnenju analitikov podjetja 2K Sports od njega v tem trenutku boljših le ducat košarkarjev.

Na seznamu najbolj kompletnih igralcev v NBA 2K20 se namreč uvršča na 13. mesto oziroma kar 80 mest višje kot lani, ko se je njegov virtualni jaz prvič pojavil v seriji NBA 2K in z oceno 79 pristal na 93. mestu.

Na vrhu ni presenečenj - najboljši košarkar v videoigri NBA2K20 je Lebron James. Razlika med njim in Luko Dončićem je sicer manjša kot kdaj koli prej, zelo izenačeno merjenje moči med enim najboljših košarkarjev vseh časov in slovenskim asom pa smo letos že videli. Luka in Lebron sta se 2. novembra udarila v srditem dvoboju presežnikov, ki so ga sicer dobili Jamesovi Lakersi, a sta oba poskrbela za kaj nekaj osebnih in klubskih prelomnic. Foto: Reuters

Ob Lebronu Jamesu so od Dončića v igri med drugim boljši lanski prvak lige NBA Kawhi Leonard, izjemni Grk Giannis Antetokounmpo, stroj za točke James Harden in ostrostrelec Stephen Curry, ki je tudi edini, ki ima v NBA 2K20 met za tri točke ocenjen z največ možnimi točkami, 99.

Dončić se medtem uvršča pred Russella Westbrooka, najkoristnejšega igralca sezone 2016/2017, vsestranskega srbskega centra Nikolo Jokića, "super-trojkaša" in trikratnega prvaka lige NBA Klaya Thompsona, novinca sezone 2017/2018 Bena Simmonsa in občasno nadčloveško atletskega Blakea Griffina, če naštejemo zgolj nekaj najbolj zvenečih imen.

Goran Dragić, ki za Miami letos začenja s klopi, ima že od prvega tedna sezone v igri NBA2K20 oceno 79. V svojih najboljših časih je medtem segel vse do 85. Foto: Twitter

Takšna ocena že dolgo ni več nekaj, kar bi zanimalo samo otroke in najbolj zagrizene ljubitelje videoiger

Ker večina košarkašev v ligi NBA uporablja sodobno tehnologijo, mnogi, med njimi tudi Luka Dončić, pa so veliki ljubitelji videoiger, so ocene v seriji NBA 2K v zadnjih letih postale del njihove kulture.

Igralci se namreč pogosto javno odzivajo na številke, ki označujejo sposobnost njihovih virtualnih jazov. Nekateri, kot sta Kyrie Irving in John Wall, z njimi v preteklosti niso bili najbolj zadovoljni, drugi, na primer Karl-Anthony Towns, pa pogosto komaj čakajo, da se ponorčujejo iz drugih zvezdnikov lige, ki so dobili nižjo oceno.

Hassan Whiteside, nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju, je že januarja 2015 po odlični predstavi, dosegel je trojni dvojček, povedal, da si želi predvsem izboljšati svojo oceno v igri NBA 2K:

Športne videoigre serije NBA 2K zelo resno jemlje tudi vodstvo košarkarske lige NBA. Pod njenim okriljem od leta 2017 namreč poteka vzporedna profesionalna ešportna liga, uradno tekmovanje, v kateri se merijo najboljši igralci serije videoiger NBA 2K.

V ešportnem tekmovanju imajo svojega predstavnika skoraj vsa moštva, ki nastopajo v "pravi" ligi NBA. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Decembra letos se bodo za nastop v ešportni ligi NBA prvič lahko kvalificirali tudi Evropejci.

Prelomnico je za slovenski virtualni šport letos dosegel tudi Jan Oblak

Po mnenju strokovnjakov, ki ocene igralcev sestavljajo za osrednjo letošnjo simulacijo nogometa, videoigro Fifa 20, je Oblak najboljši vratar in skupaj s še dvema velemojstroma četrti najboljši nogometaš na svetu. Oblak je kot prvi slovenski nogometaš ob izidu Fife 20 tudi presegel čarobno mejo, oceno 90. Več o tem preberite v spodnjem prispevku: