Ljubljanski igričar, ki osvaja družbena omrežja

Pero Martić je eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev iger oziroma igričarjev, youtuberjev, ki svoje igralne podvig na različnih platformah, posebej na kanalu YouTube , delijo s svojimi sledilci. "Sem vsestranski, nerad se opredelim le za igralca iger. Gotovo pa igranje iger in prenašanje igranja na različnih videoplatformah predstavlja neko osnovo. Hobi, ki je prerasel tudi v posel. Od nekdaj sem nekaj ur v dnevu posvetil igram, zdaj je razlika le to, da me pri tem spremljajo številni sledilci, mnogi od teh združeni v našo skupnost Trollgang," uvodoma pove Pero Martić.

Pero Martić se, jasno, zaveda pomena kakovostne opreme pri igranju računalniških iger. "Če rad igraš igre, tudi uspeh ne bo izostal. No, na neki višji ravni odločajo detajli, med drugim tudi kakovostna igričarska in streaming oprema za prenašanje igranja v živo. Pogosto se zgodi, da uporabniki varčujejo pri izbiri monitorja, kar je velika napaka, saj prav ta ne nazadnje določa končno uporabniško izkušnjo," nadaljuje 29-letni Ljubljančan.

Pero Martić je preveril, kako se v praksi obnesejo med igričarji izredno opevani in hvaljeni monitorji serije LG Ultragear, konkretneje model LG 27GL850 IPS QHD.

Znamka LG že od nekdaj slovi po svojih monitorjih, še posebej po vrhunski kakovosti slike in funkcijah za višjo storilnost. Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami. Z visoko kakovostjo slike in izjemno hitrostjo so ti monitorji najboljša izbira za vse žanre iger. Ponudba modelov LG UltraGear igralcem zagotavlja konkurenčno prednost za igre na najvišji ravni, kjer je lahko prav monitor razlika med zmago in ponovnim začetkom. ODKRIJTE MONITORJE LG ULTRAEA, USTVARJENE ZA PRAVE IGRALCE

Da so videoigre postale velik posel, ni nobena skrivnost. Tudi v Sloveniji je profesionalnih igralcev vedno več, vedno več je tudi licenciranih tekmovanj, pa ljubiteljskih igričarjev in streamerjev ter tistih, ki se ali se želijo s tem tudi preživljati.

S Perom Martićem, ki so ga mnogi spoznali v šovu Pici in Pero, danes pa je znan tudi kot pevec, igralec in ustvarjalec različnih zabavnih vsebin, smo spregovorili o njegovih igralnih začetkih, nasvetih ter trikih za igranje in streamanje ter še marsičem drugem.

Kdaj in zakaj ste začeli intenzivneje igrati računalniške igre?

Od vedno sem oboževal računalniške igre. Preden sem se odločil za streamanje, sem jih ves čas igral s prijatelji, ki so me tudi prepričali, naj začnem streamati. Kaj mi je pri tem najbolj všeč? Interakcija, saj se lahko družiš s prijatelji, ob tem pa si doma na toplem v svojem udobnem stolu za igranje iger. Zame je igranje igric sprostitev in tudi posel. Uživam v tem, kar počnem.

Koliko časa namenite tej dejavnosti? Kako se je ta čas z leti spremenil?

Približno od štiri do pet ur na dan. V primerjavi s prej skoraj ni razlike (smeh, op. p.). Menim, da je zdrava meja približno dve uri na dan, v mojem primer pa je igranje iger tudi posel, zato temu posvetim malce več časa.

Katere igre so vam najljubše, kaj najraje igrate? Kateri žanr iger?

Med moje favorite vsekakor spadata FPS Shooter (prvoosebne strelske videoigre, op. p.) in MMO RPG.

Kaj so po vašem mnenju odlike dobrega igričarja?

Dve zame najpomembnejši odliki sta pozitivna energija in pristop do gledalcev. Če uživaš v igranju iger, boš tudi uspešen, v ozadju ni prav veliko trikov in nasvetov (smeh, op. p.). Poslušati je treba predvsem sebe in se ne ozirati na mnenja drugih.

Se udeležujete tudi tekmovanj za igričarje?

Ne, tekmovanj se ne udeležujem, saj nisem profesionalni igralec iger. Osredotočam se na "zabavljaški" vidik igranja iger.

Ali v svetu igranja računalniških iger koga še posebej radi spremljate?

Na svetovni ravni so to KSI, PewDiePie in Logan Paul, v Sloveniji ne bi izpostavil nikogar.

Kateremu kosu igralne opreme posvečate največjo pozornost?

Največjo pozornost pri izbiri igralne opreme posvetim monitorju.

Kako izbrati kakovosten monitor za igranje iger? Po kakšnih parametrih se vi odločate za nakup?

Predvsem gledam velikost - biti mora biti vsaj 27-inčni -, hitrost osveževanja in obliko. To so tri vsaj zame ključne stvari. Monitor LG 27GL850 IPS QHD tem kriterijem vsekakor ustreza. Glede na svoje izkušnje in dejstvo, da sem preizkusil že kar nekaj monitorjev, bi rekel, da gre za monitor, ki gotovo spada v sam vrh po kakovosti in tudi kar zadeva igralno izkušnjo. Še posebej v tem cenovnem razredu. Res se lahko osredotočiš zgolj in samo na igro ter zmagovanje. Resnično me je navdušil.

Kdaj ste se odločili za streamanje iger? Kako se je začela vaša pot na YouTubu?

Za streamanje sem se odločil pred štirimi leti, ko so me vsi prijatelji prepričevali, naj začnem. Že kot najstnik sem snemal smešne videe in bil v središču pozornosti kot največji klovn (smeh, op. p.). Vsi so me poznali kot zelo pozitivnega, zmeraj nasmejanega in hiperaktivnega otroka.

Priljubljen sem postal s pomočjo drugega profila na Facebooku (PICI & PERO) in funkcije Facebook live, ki je bila včasih zelo priljubljena. Imel sem torej kar dobro osnovo začetnih sledilcev. Enkrat sem s svojimi gledalci organiziral večigralsko skupinsko igranje iger prek interneta, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Bili so navdušeni in me začeli spodbujati k streamanju. Sledili so dobri odzivi, odločil sem se, da bom več pozornost namenjal YouTubu.

Na YouTubu me danes spremlja skoraj 40 tisoč sledilcev, jaz jih kličem trollgangerji. Ustvarjam različne vsebine, ki so primerne za različne starostne skupine. Rekel bi, da me spremljajo sledilci, stari od sedem do 45 let (smeh op. p.).

Na mojem profilu lahko najdete moje glasbene projekte, serije, dobrodelne dogodke, podcaste, igričarske vsebine … Težko se najde vsebina, ki se je na neki način še nisem lotil. Streamam vsak dan, razen ob petkih in sobotah. Takrat se navadno dobim s svojimi bližnjimi in delam vsebinske načrte za naprej.

Vaši oboževalci so torej združeni v skupnost Trollgang. Kdo je torej tipičen trollganger?

Tipičen trollganger je izredno inteligenten, hitro prepozna tudi sarkazem, saj pri nas nenehno trolamo. Poleg tega ima zelo širok smisel za humor (smeh, op. p.).

Kaj je za vas najpomembnejše pri streamanju ter na kakšen način pritegnete gledalce in sledilce?

Odgovor je zelo preprost. Gledalci začutijo mojo noro energijo, zato vedno poskrbim, da je streamanje sproščeno, nasmejano, zabavno in pozitivno. To je recept dobrega streamanja. Stoodstotno!

Kakšne načrte imate s svojim kanalom na YouTubu v prihodnosti?

Ne obremenjujem se preveč s tem, kaj bo prinesla prihodnost. Iz dneva v dan je kanal večji in dosega rekordne številke ogledov videoposnetkov. Še naprej se bom maksimalno trudil. To je vse, kar lahko obljubim (smeh, op. p.).

Katere kanale na YouTubu najraje spremljate?

Logan Paul in KSI.

Ste si pred leti predstavljali, da se boste danes lahko preživljali (tudi) z igranjem in komentiranjem iger? Je to na slovenskem trgu dobičkonosno?

Sploh si nisem predstavljal, da mi bo to uspelo. Ko sem pred leti razmišljal o tem, da bi z igranjem ali komentiranjem iger zaslužil kaj denarja, zadeva vsaj pri nas in na YouTubu še ni bila tako razvita. Potem se je postopoma začelo dogajati. Najprej sem vse skupaj jemal kot hobi, nato pa so se začele odpirati tudi možnosti zaslužka. V mojem primeru je ta hobi torej lahko tudi dobičkonosen.

Igranje iger mnogi razumejo kot nezdravo, nesocialno navado. Kaj vi menite o tem oziroma kaj tem ljudem sporočate?

Nikakor se ne strinjam z njimi. Za primer – že osemurno delo v pisarni za računalnikom je lahko bolj stresno. Igranje igric je sprostitev. No, verjetno za tiste, ki to počnejo. Če ne bi bilo tako, se z igranjem verjetno ne bi ukvarjali.

Zasvojenost z igranjem videoiger je eden najpogostejših očitkov, ki se pojavljajo pri kritikih. To skrbi marsikaterega starša, ki meni, da njegov otrok preživi preveč časa za računalnikom. Kako bi vi, če bi bili v vlogi starša, ki ima izkušnje na profesionalni ravni, ravnali s svojim otrokom, kar zadeva igranje videoiger?

Če bo moj otrok izrazil željo po igranju iger, ga bom zagotovo spodbujal in mu z veseljem dal tudi kašen nasvet. Seveda pa kot starš ne bi dopustil, da bi otrok večino svojega časa preživel za računalnikom. Poskušal bi ga usmeriti tudi v športne aktivnosti, saj je to pomemben dejavnik pri razvoju.

Kako ocenjujete priljubljenost igranja iger, tekmovalnega in ljubiteljskega, ter streamanja pri nas v zadnjih letih v primerjavi z drugim državami? Zakaj so igranje iger, e-šport in streamanje igranja videoiger tako priljubljeni?

Ko sem začel streamanje pred štirimi leti, je bila, če karikiram z lestvico od 1 do 10, pri čemer je ocena 1 najslabša in ocean 10 najboljša, situacija pri nas primerna za recimo štirico. Še posebej, če jo primerjam s situacijo v drugih državah. Danes bi bila primerna ocena sedem. Priljubljenost je zrasla in raste iz dneva v dan. Le nekoliko počasneje sledimo trendom (smeh, op. p.). Že pred dobrim desetletjem je recimo Šved PewDiePie začel komentirati igre in objavljati tovrstne posnetke. Pri nas se takrat zadeva verjetno še ne bi obnesla, danes pa že. Kot glavni platformi za streamanje sta se uveljavila YouTube in Twitch, najboljši streamerji pa danes veljajo že za prave superzvezdnike z bajnimi zaslužki. S samo priljubljenostjo igranja iger in streamanja pa rastemo tudi streamerji in profesionalni e-igralci.

Gledanost e-športov v zadnjem času presega vse meje in se že lahko primerja z gledanostjo klasičnih športov. Kaj mislite, da so glavne prednosti in slabosti e-športa pred klasičnimi športi?

Gledanost gotovo presega vse meje, saj je svet igranja iger zelo zanimiv. Velika prednost e-športa je, da si s predanostjo določeni igri prej zagotoviš uspeh kot pa pri klasičnem športu. Edina prednost klasičnega športa pa je, da si telesno bolj aktiven.

Kaj bi svetovali bralcem, ki jih mika igričarska pot, podobna vaši?

Igranje igric mora biti vaša strast, zabava. Gledalci hitro prepoznajo nekoga, ki je nervozen pred kamero. Če bi bil jaz nervozen in vsebino ustvarjal na silo, bi to moji gledalci zagotovo opazili in ne bi imel takšne gledanosti. Gledalci prav tako hitro začutijo tisto pravo energijo in sproščenost. Potem pa kamero v roke in akcija! Nič se ne bo posnelo samo od sebe.