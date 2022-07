Estonski ponudnik Bolt bo v Ljubljani začel ponujati storitev uporabe e-skirojev in bo tako uvrstil Slovenijo na dolgi seznam evropskih držav, kjer so že prisotni.

V številnih evropskih državah, tudi vseh slovenskih sosedah, je že nekaj časa na ulicah večjih mest mogoče videti e-skiroje z oznako Bolt. To estonsko podjetje ponuja še druge storitve mikromobilnosti, nabor in pogoji uporabe se od mesta do mesta lahko razlikujejo, a je Slovenija do danes ostala ena redkih držav, kjer Bolt še ni prisoten.

Bolt bo za zdaj v Sloveniji ponujal (samo) storitev uporabe e-skirojev, in to samo v Ljubljani, čeprav nam je Ivan Begović, ki je odgovoren za mikromobilnost v Sloveniji in na Hrvaškem, v pogovoru večkrat poudaril, da vidijo Slovenijo kot zelo obetaven trg. Srečanje tik pred uradno objavo začetka poslovanja v Sloveniji smo izkoristili tudi za druga vprašanja.

Značilni Boltovi zeleni e-skiroji, ki so že nekaj časa prisotni v številnih evropskih mestih, bodo zdaj na voljo tudi uporabnikom v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

Zakaj vstopate v Slovenijo prav zdaj oziroma šele zdaj? V drugih državah, tudi vseh sosednjih, ste prisotni že nekaj časa.

Že dalj časa načrtujemo zagon naših storitev v Sloveniji, vendar naša politika narekuje gradnjo odnosov in partnerstev z uradniki, ki temeljijo na zaupanju. Tako bodo pred prihodom skirojev na ulice vsi razumeli, kako delujemo in kakšne so prednosti mikromobilnosti. Verjamemo, da je naša storitev e-skirojev cenovno ugodna, preprosta in okoljsko trajnostna, pa tudi popolna rešitev za tople poletne mestne prevoze – v toplih mesecih je tako mogoče uživati v vremenu, kar mnogi, ki vztrajajo za volanom avtomobila, zgrešijo.

Kakšen je finančni vložek?

Zagon Boltovih storitev e-skirojev v Sloveniji je del našega napovedanega naložbenega načrta za nadaljnji razvoj mikromobilnosti z e-skiroji in e-kolesi v višini 150 milijonov evrov.

Kakšna so vaša pričakovanja v Sloveniji?

Slovenija ima velik potencial. Slovenke in Slovenci, med njimi tudi prebivalke in prebivalci Ljubljane, imajo dolgo tradicijo uporabe rešitev za mikromobilnost in so razvili okoljsko prijazne prevozne navade. Zato verjamemo, da bo naša trajnostna in preprosta prevozna rešitev dobrodošla pri mnogih.

Kakšne so podobnosti med slovenskim trgom in preostalimi (zahodnimi) trgi?

Veliko je podobnosti. Tako v Sloveniji kot v zahodnoevropskih državah prebivalci želijo ponovno pridobiti mesta in se znebiti osebnih avtomobilov, ki ustvarjajo prometne zastoje. Želijo pametne in okoljsko prijazne načine gibanja po mestu in to se sklada z Boltovim poslanstvom. Pričakujemo podobne trende – predvsem ob prometnih konicah, na poti v službo in iz nje, ko se želimo izogniti prometu, za vožnje v mestna središča in za vožnje do štirih kilometrov.

"Slovenija ima velik potencial. Slovenke in Slovenci, med njimi tudi prebivalke in prebivalci Ljubljane, imajo dolgo tradicijo uporabe rešitev za mikromobilnost in so razvili okoljsko prijazne prevozne navade." Foto: Ana Kovač

Kaj pa razlike?

Slovenska mesta so že razvila infrastrukturo za rešitve mikromobilnosti in prebivalci so že vajeni voženj s kolesi in skiroji. Ta dva dejavnika sta nujen pogoj za dolgoročno uspešnost tovrstnih storitev in nekaj, kar večina evropskih držav šele razvija.

Vstopate samo v Ljubljano in samo z e-skiroji. Kaj pa preostale storitve, ki jih drugod ponujate? Kaj pa preostala slovenska mesta?

Bolt ponuja storitve prevozov na klic in mikromobilnosti, souporabo avtomobilov ter dostavo nakupov iz živilskih storitev in restavracij. Slovenijo vidimo kot trg z velikim potencialom, a v tem trenutku nimamo novih objav.

"Tako v Sloveniji kot v zahodnoevropskih državah prebivalci želijo ponovno pridobiti mesta in se znebiti osebnih avtomobilov, ki ustvarjajo prometne zastoje." Foto: Ana Kovač

Ali ste se pri vzpostavljanju poslovanja v Ljubljani srečali s kakšnimi posebnostmi?

Naj najprej poudarim, da je Ljubljana zelo odprta za poslovanje. V Sloveniji smo ustanovili podjetje in vzpostavili poslovanje v Ljubljani skladno s krajevno in državno zakonodajo – tako počnemo na vseh trgih, kjer smo prisotni. Kot sem že povedal, je ob vsakem zagonu naš cilj postati partner mesta, pojasniti, kaj počnemo in kakšne so prednosti mikromobilnosti, ter prilagoditi naše poslovanje posebnostim posameznega mesta in potrebam lokalne skupnosti.

Ali je po vaši oceni razvitost infrastrukture v Ljubljani zadostno jamstvo za varno uporabo vaših storitev?

Mikromobilnostna vozila, zlasti edinstveni električni skiroji, imajo izjemen potencial pri reševanju težave "zadnjega kilometra", ki pesti javni prevoz. Dodatno je poglavitna motivacija uporabnikov časovni prihranek. Ljubljana ima zelo dobro mikromobilnostno infrastrukturo kolesarskih stez, ljudje pa imajo alternative avtomobilskim prevozom radi. Poleg tega je trg dobro reguliran. Zaradi vsega tega je Ljubljana mesto, kjer mikromobilnost lahko cveti.

"Ljubljana ima zelo dobro mikromobilnostno infrastrukturo kolesarskih stez, ljudje pa imajo alternative avtomobilskim prevozom radi." Foto: Ana Kovač

Ljubljana že ima več delujočih storitev mikromobilnosti. Kaj torej Bolt prinaša, česar te nimajo? Kje vidite svoje prednosti?

Pozdravljamo konkurenco, ker je dobra za uporabnike in mesta, tudi nam pomaga, da se izboljšamo. Naša storitev ima izjemne prednosti, ki jih prepoznavajo naši uporabniki po vsem svetu: prijazna aplikacija, cenovna ugodnost, trajnost, ki jo cenijo potniki in skupnosti. Naša močna prisotnost na drugih evropskih trgih pomeni, da turist med obiskom Ljubljane lahko uporablja storitev enako kot v svojem domačem mestu, ko potrdi, da razume in sprejema krajevna pravila. Bolt aktivno sodeluje z mesti pri reševanju prometnih zastojev in pomanjkanju parkirnih prostorov. Z vsemi dejavniki si prizadevamo za čim varnejšo trajnostno mikromobilnost. Naš lokalni tim v Ljubljani zagotavlja najboljšo izkušnjo za uporabo v Ljubljani.

Vaša cenovna politika ne more tekmovati s storitvijo BicikeLJ – kaj bo potem pritegnilo uporabnike, da izberejo Bolt?

Ne načrtujemo tekmovanja s storitvijo BicikeLJ, temveč sobivanja z njo. Ko imajo uporabniki več kot eno možnost za prevoz po mestu in ko povečamo dostopnost teh vozil, smo na pravi poti "odmikanja" ljudi od avtomobilov.

"Pozdravljamo konkurenco, ker je dobra za uporabnike in mesta, tudi nam pomaga, da se izboljšamo." Foto: Ana Kovač

Ali so e-skiroji varni?

Varnost nam je najpomembnejša. Iz izkušenj v več kot 200 mestih, kjer ponujamo storitev e-skirojev, vemo, da je izobraževanje uporabnikov najboljši način za krepitev varnosti. Ravno zato naša mobilna aplikacija vsebuje vsa potrebna varnostna navodila (Safety Toolkit), ki zajemajo priprave na vožnjo, vožnjo in njen zaključek. Poleg tega lahko manj izkušeni uporabniki izberejo začetniški način, s katerim hitrost ne presega 15 kilometrov na uro. V sodelovanju s krajevnimi ustanovami, prometnimi strokovnjaki in nevladnimi organizacijami izvajamo varnostne dneve, katerih priljubljenost narašča, a obenem, kar je še bolj pomembno, krepi varnost mikromobilnosti in vseh udeležencev v prometu.

Kakšno je stanje varnosti mikromobilnosti?

Vsako leto izvajamo varnostno raziskavo na vseh trgih, kjer smo prisotni, in če je treba, na podlagi rezultatov razvijamo strategijo izboljšanja. Lanska raziskava je pokazala, da je letna rast uporabe naših e-skirojev 400-odstotna, obenem pa se je razmerje med številom nezgod in prevoženo razdaljo zmanjšalo za 12 odstotkov. Na sto tisoč opravljenih prevozov z našimi e-skiroji se povprečno pripeti 2,12 nezgode. Zmanjšala se je tudi pogostost poškodb – še leta 2020 smo imeli 8,07 poškodbe na milijon prevoženih kilometrov, lani pa jih je bilo samo še 5,95 ali 26 odstotkov manj.

"Na sto tisoč opravljenih prevozov z našimi e-skiroji se povprečno pripeti 2,12 nezgode." Foto: Ana Kovač

Ali poleg varnostnih napotkov v aplikaciji uvajate varnostne izboljšave tudi na skirojih?

Da. Med drugim smo v več kot 150 državah oddali vlogo za patentno zaščito našega sistema za preprečevanje tandemske vožnje – pričakujemo, da ga bomo začeli uvajati v naslednjih mesecih. V Berlinu preizkušamo sistem, ki preprečuje drsenje pri zaviranju – rezultati so dobri. Omenil bi še, da smo novembra lani v nekaterih mestih naši aplikaciji dodali test kognitivne odzivnosti. Razvijamo svoje lastne rešitve za boljšo varnost in jih bomo uvedli tudi v Sloveniji.