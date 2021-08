Letošnji avgust je drugačen: dva nova pregibna telefona, dve uri  …

Konec je običajnega Samsungovega ritma, ki nam je februarja postregel z novimi telefoni serije S, avgusta pa z novimi telefoni serije Note. Slovo od novih notov je nakazala letošnja nova serija S, ko smo prvič videli, da se je pisalo S-Pen, do takrat neločljiv del serije Note, pojavil v (manjšem) delu serije S.

Samsungova prihodnost je pregibna

Ugibanja so se izkazala za upravičena: na seznamu letošnjih avgustovskih Samsungovih novosti sta dva pregibna telefona in – kot smo vajeni že od prej – še nekaj dodatnih priboljškov. O notih ni ne duha ne sluha.

A daleč od tega, da se Samsung ni izkazal: v soju žarometov sta dva nova pregibna (ali zložljiva, če želite) telefona, ki z razlogom ciljata v premijski razred. Trojka v njunih imenih nakazuje, da gre za tretjo generacijo Samsungovih pregibnih telefonov, ki naj bi odpravila še več otroških bolezni, ki smo jih srečali pri predhodnikih.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G: zakladnica pregibnosti

Novinec Samsung Galaxy Z Fold 3 5G se razume s Samsungovim pisalom druge generacije S Pen2, kar je prvi primer podpore Samsungovega pisala na katerem od njihovih pregibnih telefonov. Premer zaslona znaša 7,6 palca (19,3 centimetra), slika na zaslonu, pod katerim je vdelana kamera, pa se osveži 120-krat v sekundi – tako glavnega kot zunanjega.

Samsung Galaxy Z Fold3 Foto: Samsung

Pisalo S Pen2 je na voljo v dveh različicah, S Pen Fold Edition in S Pen Pro, med skupne imenovalce pa jim južnokorejski proizvajalec med drugim prišteva skrajšano zakasnitev.

Samsung Galaxy Z Flip 3: dostopnejša pregibnost

Za tiste, ki si razkošja folda tretje generacije ne morejo privoščiti, bo privlačnejši Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Prihranek gre na račun manjšega zaslona, ta je 6,7-palčni (17,0 centimetra), a je tudi pri flipu osvežitev slike 120-krat v sekundi.

Pregibni telefon Samsung Galaxy Z Flip3 Foto: Samsung

Primerjava flipa tretje generacije s tistim prve generacije še bolj nakazuje, kako so pregibni telefoni napredovali od svojih ne povsem posrečenih začetkov. Medtem ko igra fold na večopravilnost in zmogljivost, stavi flip tudi na obliko in priročnost, pravijo pri Samsungu. Koliko se lahko z njimi strinjamo, bomo vedeli, ko ju dobimo vsaj na kratko v roke.

Novi "gumbki" in dve novi Samsungovi uri četrte generacije

Avgust je prinesel tudi nove Samsungove slušalke Buds2, ki zdaj delajo družbo slušalkam Galaxy Buds Live in Galaxy Buds Pro. Nova dvojka se hvali s tem, da ima najdostopnejšo ceno v svoji Samsungovi družini gumbastih slušalk.

Samsung Galaxy Buds2 Foto: Samsung

Nenazadnje imamo tudi dve novi Samsungovi pametni uri četrte generacije: Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic. Njuna prodaja se bo začela 27. avgusta. Samsung ju hvali zaradi celostnega nabora zdravstvenih funkcij, povsem novega operacijskega sistema WearOS Powered by Samsung, ki sta ga skupaj razvila Samsung in Google, in prav tako premierno novega Samsungovega uporabniškega vmesnika UI Watch ter izboljšane strojne opreme.

Četrta generacija Samsungovih pametnih ur Foto: Samsung

Pregibnost še vedno ni poceni

Kdor si bo želel nov Samsung Galaxy Z Fold3 v eni od treh razpoložljivih barv (fantomsko črni, fantomsko srebrni in fantomsko zeleni barvi), bo zanj moral brez morebitnih ugodnosti ob vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju ali (malo verjetnega) morebitnega popusta odšteti en cent manj od 1.800 evrov.

Samsung Galaxy Z Flip 3 pa ima bistveno prijaznejšo priporočeno redno maloprodajno ceno tisoč evrov minus en cent. Obe ceni lahko zmanjša stoevrski popust pri odkupu izbranih starejših mobilnih telefonov, so sporočili iz Samsunga.

Pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G in pametna ura Samsung Galaxy Watch4 Foto: Samsung

… in še ostale cene

Slušalkam Galaxy Buds2 so priporočili maloprodajno ceno 150 evrov minus, spet, en cent. Na voljo so štiri barve: fantomsko črna, kremna, zelena in barva sivke. Tudi slušalke Galaxy Buds2 so oziroma bodo dostopne v štirih barvah: beli, olivni, grafitni ter barvi sivke.

Ura Galaxy Watch4 ima priporočeno redno maloprodajno ceno 369,90 evra, za podporo LTE pa bo v redni prodaji treba odšteti še 50 evrov več. Sprva bodo "damsko" 40-milimetrsko različico ponudili v črni, srebrni in rožnato zlati barvi, večjo, 44-milimetrsko, pa v črni, srebrni in prefinjeni zeleni barvi.