Lego žaluje: umrl je genij za kocke

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3 — Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 21, 2020

Legovi svetovi so bili sprva prazni

Lego je svojo prepoznavno klasično plastično kocko, ki je združljiva s tako rekoč vsemi drugimi legokockami, patentiral leta 1958.

Hišice, gradovi in druge umetnine, ki so jih z legokockami gradili otroci in odrasli, so bili nato sicer dolgo brez "življenja", saj Lego svojim kockam sprva ni prilagal majhnih plastičnih figur ljudi.

Tako so bili videti nekateri najzgodnejši Legovi kompleti, ki so že temeljili na sodobni obliki kock. Ta je iz leta 1964. Foto: Lego

Leta 1968 se je danskemu podjetju na sedežu družbe v Billundu kot oblikovalec igrač nato pridružil Jens Nygaard Knudsen. Njegova prva zadolžitev je bilo oblikovanje avtomobilčkov in vlakcev, sicer pa je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vodstvu Lega predstavil tudi več kot 50 različnih idej za minifigure.

Ljubljana je pred kratkim gostila veličastne kreacije iz legokock:

Najzgodnejše minifigure so bile večje od hiš in avtomobilčkov

Prvo Knudsenovo zamisel so sprejeli leta 1974 in minifigure tudi začeli proizvajati, a Danec z njimi ni bil zadovoljen, saj so bili Legovi pionirski človečki v primerjavi z drugimi kockami in kreacijami, ki jih je bilo iz njih mogoče sestaviti, nesorazmerno visoki.

Evolucija Legove minifigure: levo je prva, ki jo je Lego izdal leta 1974, v sredini je druga iz leta 1975, ki že kaže zametke sodobne minifigure, desno pa je model, ki ga je Knudsen zasnoval leta 1978 in je z izjemo kozmetičnih popravkov v uporabi še danes. Foto: Lego

Do leta 1978 je Knudsen nato zasnoval Legovo minifigurico, kot jo poznamo še danes: glavo, trup in noge je mogoče ločiti in jih med figurami poljubno izmenjevati, premikati je mogoče roke in noge minifigur ter jim na glave nadevati pokrivala, v dlani pa jim potisniti orodje ali druge kocke.

Lego je do leta 2019 izdelal skoraj osem milijard minifigur oziroma približno toliko, kolikor je vseh ljudi na svetu. Do danes je ta številka najverjetneje že presežena. Foto: Pixabay

Lego je nove minifigurice v tematskih sklopih Mesto, Vesolje in Grad začel prodajati še istega leta, postale pa so izjemna uspešnica.

Lego je samo zaradi izjemno velikega povpraševanja po kompletih z novimi minifiguricami na prehodu v osemdeseta leta prejšnjega stoletja zaposlil 500 proizvodnih delavcev.

Tema Vesolje je leta 1979 prejela nagrado za evropsko igračo leta. Foto: Lego

Knudsen si je medtem prislužil napredovanja do naziva prvega oblikovalca v podjetju. Kasneje se je podpisal tudi pod enega najbolj prepoznavnih Legovih tematskih sklopov do zdaj, Pirate.

Na položaju v podjetju je Knudsen ostal do leta 2000, ko je zapustil Lego in se upokojil.

Piratska ladja Barakuda črnih morij, ki jo je Lego začel prodajati leta 1989 in je nastala pod taktirko Jensa Nygaarda Knudsena, velja za enega od najbolj kultnih kompletov v zgodovini legokock. Kdor ima danes doma dobro ohranjeno škatlo z ladjo, jo lahko proda za več tisoč evrov. Foto: Lego

Zbolel je za ALS

V zadnjem desetletju se je Jens Nygaard Knudsen boril z zahrbtno boleznijo, amiotrofično lateralno sklerozo ali ALS, zaradi katere je postopoma izgubljal motorične funkcije. Umrl je 19. februarja v starosti 78 let.

Lego se je Knudsenu poklonil z objavami na družbenih omrežjih, v katerih so zapisali, da jih je novica o njegovi smrti zelo razžalostila, ter se mu zahvalili za njegove ideje, domišljijo in navdihovanje generacij graditeljev legokock.

We're very sad to hear that Jens Nygaard Knudsen, the creator of the LEGO Minifigure, has passed away. Thank you Jens, for your ideas, imagination, and inspiring generations of builders ❤️ pic.twitter.com/7YixYvHtRW — LEGO (@LEGO_Group) February 24, 2020

Pod Legovo objavo na Twitterju se je medtem s svojimi komentarji Knudsenu za njegov pomemben prispevek k njihovemu otroštvu zahvalilo več sto uporabnikov.

