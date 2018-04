Lars Mittank: Najslavnejša pogrešana oseba, za katero še niste slišali

Takrat 28-letni Lars Mittank je 30. junija 2014 s prijatelji obiskal bolgarsko črnogorsko letoviško mesto Zlata obala v bližini Varne, tretjega največjega mesta v Bolgariji.

Dan pred koncem dopustovanja, 6. julija, se je Mittank, ki se je oddaljil od svoje skupine prijateljev in šel po svoje, v restavraciji McDonald's sprl s štirimi moškimi, ki so bili prav tako Nemci.

Mittank, sicer goreč ljubitelj nogometa, je trdil, da je nemški nogometni klub Werder Bremen (na tej starejši fotografiji nosi klubski dres) boljši od münchenskega Bayerna, za katerega je navijala četverica njegovih sonarodnjakov. Foto: YouTube

Prišlo je do pretepa štirih proti enemu in Mittank je, pričakovano, potegnil krajšo. Eden od pretepačev ga je v glavo udaril tako močno, da mu je počil ušesni bobnič.

Mittank je naslednji dan zato obiskal zdravnika, ki mu je predpisal antibiotik in mu odsvetoval takojšnjo pot nazaj domov v Nemčijo. Potovanje z letalom, na katerem potniki izkusijo spreminjanje zračnega tlaka, njegovemu poškodovanemu ušesu ne bi delo dobro, je dejal zdravnik.

Ena zadnjih fotografij Larsa Mittanka. Nastala je nekaj dni pred njegovim izginotjem v Bolgariji. Foto: Facebook / Findet Lars Mittank

Prijatelji so želeli počakati z Mittankom, a jih je spodbudil, naj vendarle ujamejo letalo, sam pa bo za njimi prišel naslednji dan. Ker v istem hotelu kot med počitnikovanjem ni več mogel bivati, saj je imel rezervacijo sobe že drug turist, drugi hoteli pa so bili zasedeni, je najel prenočišče v manj uglednem delu mesta. Nato pa so stvari začele iti narobe.

"Po telefonu sem slišala, kako mu je razbijalo srce"

Mittank je 8. julija 2014 kontaktiral mamo v Nemčiji in ji dejal, da se ne počuti varno, da naj takoj prekliče vse njegove kreditne kartice in da mu menda sledijo štirje moški.

Enkrat so se že srečali, takrat so ga spraševali, katere tablete ima v roki. Držal je antibiotike, ki mu jih je predpisal zdravnik. Mamo je po Mittank po telefonu vprašal, ali slučajno ve, kakšne tablete so "cefuroksim 500".

Mama Larsa Mittanka je za nemške medije dejala, da je po telefonu lahko slišala, kako hitro sinu razbija srce. Tako razburjenega ga ni poznala, je še dejala. Povedal ji je še, da se mora skriti, nato pa odložil slušalko. | Foto: YouTube/ZDF

Hotelska varnostna kamera je medtem posnela Mittanka med zelo nenavadnim početjem. Hodil je gor in dol, bliskovito spreminjal smer in nasploh dajal vtis, da z njegovim duševnim zdravjem ni vse v redu.

Tako njegovi prijatelji kot mama so pozneje za medije potrdili, da Mittank nikoli ni imel psihičnih težav.

Nenavadno izginotje Larsa Mittanka je bilo v njegovi rodni Nemčiji velika zgodba. Televizija ZDF je leta 2015 predvajala epizodo oddaje "Kje je moj otrok", ki je bila namenjena samo njemu, v njej pa so o pogrešanem fantu spregovorili tako njegovi starši kot prijatelji. Kliknite na fotografijo za ogled epizode na spletni strani YouTube (je v nemščini). Foto: YouTube

Mittank je nato odšel na letališče v bližini mesta Varna, da bi se vkrcal na let domov. Na letališču je spotoma obiskal še zdravnika, da bi se prepričal, ali s svojim počenim bobničem že lahko leti.

A nato je, to je pozneje potrdil tudi zdravnik, nenadoma vstal, pustil vse svoje stvari in stekel z letališča. Zadnji prizor, ki ga je še ujela varnostna kamera, je bilo plezanje Mittanka čez varnostno ograjo nekaj sto metrov stran od vhoda v letališče. Nato je izginil med drevesi in do danes ga ni več videl ali se z njim slišal nihče.

Kakovost je slaba, a videoposnetek prikazuje Larsa Mittanka med plezanjem čez letališko ograjo. To je sicer tudi zadnji prizor, na katerem je mogoče videti Larsa Mittanka. Foto: YouTube

Droge, trgovina z ljudmi ali še kaj hujšega?

Kaj se je zgodilo z Larsom Mittankom po tem, ko je uprizoril pravi pobeg z letališča, čeprav je bilo s posnetka varnostne kamere razvidno, da ga ni lovil nihče, ni znano. Na spletu so se v zadnjih treh letih in pol po njegovem izginotju zato pojavile številne teorije, katerih avtorji poskušajo razložiti, zakaj se je Mittank pogreznil v tla.

Ena od teorij pravi, da naj bi Mittank na letališču ugotovil, da so mu štirje moški, ki naj bi mu sledili tisti dan, ki ga je v Bolgariji preživel sam, v torbo podtaknili večjo količino droge, da bi jo nevede prenesel v Nemčijo. Mittank se je ustrašil, saj z drogami ni želel imeti opravka.

Starši Larsa Mittanka so kmalu po njegovem izginotju najeli zasebnega detektiva, da bi jim sina pomagal pripeljati domov (na fotografiji desno na letališču v Varni). Za zdaj ne on ne nemške in bolgarske oblasti pri iskanju Mittanka še niso bili uspešni. Foto: YouTube

Mittank bi lahko bil tudi žrtev trgovine z ljudmi, pravi druga teorija. Bolgarija je po podatkih Evropskega parlamenta res ena od evropskih vročih točk za ugrabljanje in tihotapljenje ljudi, na tem področju jo prekaša le še Romunija.

Nekateri uporabniki spleta so tudi trdili, da je Mittank v resnici že zdavnaj zapustil Romunijo in odpotoval drugam. Leta 2016 naj bi ga videli v Braziliji (bilo je potrjeno, da to ni bil on), septembra lani pa je nekdo trdil, da ga je srečal v Kanadi.

Larsa sicer še vedno iščejo prek spleta in družbenih omrežij, najbolj aktivno na Facebooku, kjer profil Findet Lars Mittank spremlja skoraj 29 tisoč ljudi.

A za zdaj je videti, da se je Nemec, ki mu pravijo tudi "najbolj znana pogrešana oseba na YouTubu", saj si je videoposnetke, ki prikazujejo njegov panični tek z letališča, ogledalo več kot 16 milijonov ljudi, dobesedno razblinil v nič.

Oglejte si še enkrat zadnjih 30 sekund Larsa Mittanka, preden je postal duh: