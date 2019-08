Kupce večine novih telefonov v Evropi čaka pomembna odločitev

Okno z izbiro spletnega iskalnika, ki ga bodo v začetku prihodnjega leta videli kupci novih pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android. Foto: Google Okno z izbiro spletnega iskalnika, ki je praviloma na domači strani pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android, poganja pa tudi privzeto iskanje v spletnem brskalniku Chrome, se bo pojavilo ob prvem zagonu novega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Uporabnik se bo lahko odločil, da bo še naprej uporabljal Google, ki je bil do zdaj glavni spletni iskalnik na pametnih telefonih z Androidom, ali katero od alternativ, kot so Yahoo!, Qwant, najverjetneje tudi Microsoftov Bing in DuckDuckGo.

Novost je danes napovedal Google, ki razvija operacijski sistem za pametne telefone Android. Veljati bo začela v začetku leta 2020, nanjo pa bodo naleteli zgolj evropski kupci novih pametnih telefonov.

Zakaj takšna sprememba?

Google evropskim uporabnikom več svobode pri odločanju, katero storitev želijo uporabljati, daje predvsem zaradi astronomske kazni 4,3 milijarde evrov, ki jo je tehnološkemu velikanu zaradi kršenja konkurenčnih pravil EU julija lani naložila Evropska komisija.

Pametne telefone z operacijskim sistemom Android prodajajo proizvajalci Samsung, Huawei (in Honor), Xiaomi, OnePlus, Nokia, Sony, LG, HTC in številni drugi. Huawei in Honor sta za prihodnje leto sicer še malce vprašljiva - prihodnost Googlovega Androida na telefonih obeh znamk je namreč močno odvisna od trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Sprememba, ki jo uvaja Google, bo sicer zamenjala obkroženo polje za zdaj še privzetega spletnega iskalnika Google, ki se nahaja na domačem zaslonu pametnega telefona, z alternativo, ki jo bo lahko izbral uporabnik. Foto: Matic Tomšič

Enega od ukrepov, ki jih je po kazni sprejel Google in ga že aktivno izvaja, ste morda že opazili: uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android namreč že nekaj mesecev prejemajo pozive, da jim aplikacije Chrome ni treba uporabljati kot privzetega spletnega brskalnika in da lahko namestijo eno od alternativ, kot sta Edge ali Firefox:

Google je pred časom tudi napovedal, da naj bi proizvajalcem pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android v Evropi tudi začel zaračunavati licenčnino, če bodo hoteli na telefone še naprej predhodno nameščati Googlove aplikacije, kot so Zemljevid, YouTube, Gmail in druge.

