Kot čarovnija: ob novi tehnologiji čeljusti padajo na tla

Adobe Photoshop, najbolj prepoznavno orodje za grafično oblikovanje, ter še nekaj drugih podobnih programov razvijalca Adobe (Lightroom, Lightroom Classic) že ima oziroma še bo dobilo funkcijo Super Resolution (super ločljivost po slovensko), ki bo po mnenju nekaterih postala ena od največjih prelomnic v zgodovini računalniškega urejanja fotografij.

Gre za tehnologijo, ki omogoča povečavo fotografij brez izgube kakovosti. To pomeni, da lahko dimenzije fotografije ločljivosti 10 megapikslov povečamo za trikrat, štirikrat, desetkrat, ostrina in raven podrobnosti pa bosta ostali bolj ali manj enaki.

Postopek za povečavo fotografije z novo funkcijo Super Resolution je izjemno preprost, saj zahteva le dvakratni pritisk gumba Enhance (Povečaj).

Adobe je funkcijo Super Resolution razvijal več let, njen temelj pa je umetna inteligenca, ki so jo pri Adobu urili s primerjavami milijonov enakih fotografij v različnih ločljivostih. Umetna inteligenca se je nato "naučila", kako in kam je treba pri povečevanju dodajati slikovne pike (piksle), da fotografija ohrani podrobnosti in ne postane zrnata ali zabrisana.

Postopek povečave fotografije je preprost, saj je treba nanjo v Photoshopu, ki je že opremljen z novostjo, z desno tipko miške zgolj klikniti in v meniju izbrati možnost Enhance (Povečaj). Tako kot storijo na policijski postaji v kriminalkah, torej. Photoshop uporabniku nato javi, koliko časa potrebuje za izdelavo povečane fotografije, in jo nato ustvari kot novo datoteko.

Na levi dosedanji poskusi povečave fotografij z drugimi tehnikami, na desni Adobova Super Resolution. Nekateri uporabniki poročajo celo, da so fotografije, povečane s Super Resolution, celo ostrejše od izvirnikov. Foto: Adobe

Kot so pojasnili v podjetju Adobe, funkcija Super Resolution najbolje deluje z neobdelanimi fotografijami formata RAW, a z njo je mogoče povečati tudi slikovne datoteke formatov JPEG in PNG. To je odlična novica za uporabnike, ki želijo novo življenje vdihniti starim fotografijam, posnetim v nizkih ločljivostih.

"Profiji" so navdušeni

Fotografij in poznavalci urejanja fotografij, ki so Super Resolution že preizkusili, poročajo o neverjetnih rezultatih. Michael Clark, fotograf za National Geographic in Sports Illustrated ter pisec za fotografski medij Petapixel, je v članku pojasnil, da mu je "čeljust padla na tla". Navdušenja nad Super Resolution niso skrivali tudi na znanih fotografskih portalih Fstoppers in Shutter Muse.

Najvišja podprta velikost fotografije, povečano s funkcijo Super Resolution, je trenutno 65 tisoč slikovnih pik po daljši stranici oziroma datoteka, ki ne presega 500 megabajtov. Foto: Adobe

Da Super Resolution najverjetneje spreminja "pravila igre", je na svoji spletni strani zapisal tudi Scott Kelby, znani ameriški fotograf in eden od največjih poznavalcev Photoshopa na svetu, saj je objavil že več kot 60 knjig o računalniškem urejanju digitalnih fotografij.

