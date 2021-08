Civilna iniciativa slovenskih pravnikov že od konca junija pošilja svarilna pisma zdravnikom, medijem, ravnateljem. Opozarja jih, da bodo zoper njih sprožili pravne postopke, če bodo še naprej izvajali oziroma spodbujali cepljenje proti bolezni covid-19. Temu iniciativa izrazito nasprotuje in ga označuje za zločin proti človeštvu. Kdo je avtor zapisov, uradno ni znano, saj iniciativa podatka o imenih ali številu sodelujočih pravnikov ne razkriva. V metapodatkih večine dokumentov, ki jih pošiljajo, je kot njihov avtor sicer navedena Maja Jurić Ekart. Oseba s tem imenom in priimkom je kot sodnica zaposlena na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Kako se je ime sodnice znašlo v metapodatkih dokumentov, ne ve oziroma ne želi pojasniti nihče.

Seznam oseb, ki jih je mogoče neizpodbitno povezati z delovanjem Civilne iniciative slovenskih pravnikov, je zelo kratek in zajema lastnico jezikovne šole Tjašo Vuzem in pravnico Martino Kos. Vendar pa se v povezavi s pismi, ki jih je pošiljala iniciativa, pojavlja še eno ime: Maja Jurić Ekart. Po preverjanju javno dostopnih podatkov smo ugotovili, da je v pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani zaposlena sodnica s tem imenom in priimkom.

Na Civilno iniciativo slovenskih pravnikov smo naslovili vprašanje, ali je sodnica Maja Jurić Ekart kakor koli sodelovala pri pripravi pisem, ki so jih prejeli zdravniki, Zdravniška zbornica, pediatri, mediji, ravnatelji, NIJZ in tudi eden od slovenskih spletnih medijev, ki je o pritisku iniciative na zdravnike poročal pred nekaj tedni.

Iz metapodatkov o naštetih dokumentih, ki jih je iniciativa javno objavila na svoji spletni strani in na družbenem omrežju Facebook, je namreč razvidno, da je kot njihov avtor navedena Maja Jurić Ekart:

Ob avtorju z imenom Maja Juric Ekart je v metapodatkih nekaterih dokumentov, ki jih pošilja iniciativa pravnikov, navedena tudi Jezikovna šola Krona Plus. Gre za ljubljansko podjetje, ki je registriralo spletno stran Civilne iniciative slovenskih pravnikov, lastnica podjetja pa je tudi administratorka skupine Civilna iniciativa slovenskih pravnikov na Facebooku. Foto: Matic Tomšič

Nihče ne ve oziroma ne želi povedati, zakaj se v dokumentih pojavlja ime sodnice

V Civilni iniciativi slovenskih pravnikov so na naše vprašanje odgovorili zgolj, da so naši podatki netočni. Na našo prošnjo za dodatno pojasnilo, kako je potem mogoče, da se v dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani iniciative, v polju Avtor pojavlja ime sodnice oziroma kakšna je povezava navedenega imena s pismi, se niso odzvali.

Neuradno smo izvedeli, da je sodnica sicer res komunicirala s Civilno iniciativo slovenskih pravnikov, a ne ve, kako je mogoče, da je v metapodatkih dokumentov navedena kot avtorica njihovih pisem.

S prošnjo za uradni odziv smo se obrnili tudi na Okrajno sodišče v Ljubljani. Odgovorili so nam, da zadeve ne morejo komentirati, saj ni povezana z delovnim področjem organa, temveč se nanaša na morebitno zasebno ravnanje sodnice.

Pravniki, ki trdijo, da je covid-19 zarota svetovnih razsežnosti

Pisma Civilne iniciative slovenskih pravnikov so od 29. junija prejeli slovenski zdravniki, pediatri, Zdravniška zbornica, poslanci Državnega zbora, mediji, ravnatelji in nazadnje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Iniciativa v zapisih prejemnike opozarja, da z izvajanjem oziroma podpiranjem cepljenja proti bolezni covid-19, uporabe testov PCR in nošnje zaščitnih mask kršijo slovenske zakone ter ustavo in osebne svoboščine ljudi. Svarijo jih, da bodo proti njim, če ne prenehajo, sprožili inšpekcijske nadzore oziroma uporabili pravna sredstva. Del vsaj enega pisma je mogoče interpretirati tudi kot neposredno grožnjo prejemnikom (Pravno opozorilo slovenskim medijem, zadnji odstavek).

Cepiva proti bolezni covid-19 v Civilni iniciativi slovenskih pravnikov označujejo za eksperimentalna in za gensko terapijo, po svoje pa interpretirajo tudi dejstvo, da imajo cepiva pogojno dovoljenje za uporabo, izdano s strani Evropske agencije za zdravila (EMA), na kar so jih opozorili pri Zdravniški zbornici Slovenije, a je iniciativa v odzivu njihovo pojasnilo in s tem uradne protokole EMA zavrnila.

Argumentacija iniciative o domnevni nevarnosti in neučinkovitosti cepiv temelji skoraj izključno na raziskavah in mnenjih nasprotnikov cepljenja ter osebnih prepričanjih članov iniciative. Pandemijo bolezni covid-19 med drugim označujejo za zaroto svetovnih razsežnosti, ki naj bi jo "cepilska industrija" načrtovala 20 let, in za prevaro ter "zločin covid-19". (OPOZORILO NIJZ S STRANI pravniške skupine CISP, stran 10).

Eno najmogočnejših orožij zagrizenih nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 je prav zmotna oziroma namenoma napačna interpretacija prijav neželenih stranskih učinkov cepljenja. Gre za podatke, ki so ključni za zanesljivo sklepanje o koristih ali tveganjih zdravila oziroma cepiva, zbirajo pa jih agencije za nadzor nad zdravili, kot sta evropska EMA prek sistema EudraVigilance in ameriški CDC prek sistema VAERS. Foto: Reuters

Pri iskanju podatkov v podporo svojim stališčem o cepljenju se opirajo tudi na znane proticepilske metode, kot je navajanje podatkov o smrtih in resnih stranskih učinkih iz baze podatkov EudraVigilance, pri čemer ne navajajo opozorila Evropske agencije za zdravila, da gre lahko za nepreverjena ali netočna poročila, s katerimi se brez konteksta, to je vseh znanih podatkov o pacientu, ne dokazuje vzročno-posledična zveza med cepljenjem in resnimi stranskimi učinki, tudi smrtjo.

Kdo je v ozadju?

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov na spletni strani cisp.si ne razkriva, koliko članov šteje oziroma kdo so "neodvisni odvetniki, pravniki in drugi strokovnjaki", ki v njej sodelujejo. Tega podatka za Siol.net tudi niso želeli izdati.

Spletne strani Civilne iniciative slovenskih pravnikov 28. aprila letos sicer ni registrirala katera od slovenskih odvetniških pisarn oziroma pravnih služb, temveč ljubljanska jezikovna šola Krona Plus.

Administratorka skupine Civilna iniciativa slovenskih pravnikov na Facebooku, ki ima že več kot 10 tisoč članov, je Tjaša Vuzem, ki se na Facebooku predstavlja kot lastnica in ustanoviteljica podjetja Krona Plus. Iz njenih javnih objav na družbenem omrežju je razvidno, da ima do cepljenja proti bolezni covid-19 in epidemioloških ukrepov izjemno odklonilen odnos, nošnjo mask in testiranje je med drugim primerjala tudi z genocidom nad Judi med drugo svetovno vojno.

Objave in komentarji članov skupine Civilna iniciativa slovenskih zdravnikov na družbenem omrežju Facebook so prepredene s teorijami zarot o pandemiji bolezni covid-19. Člani skupine neredko pozivajo tudi k obračunavanju z zdravniki, znanstveniki in politiki, ki izvajajo oziroma spodbujajo cepljenje proti bolezni covid-19. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Z iniciativo je potrjeno povezana tudi pravnica Martina Kos, ki je pred poldrugim mesecem nastopila v videoposnetku, ki opozarja na sprejem novele zakona o nalezljivih boleznih.

