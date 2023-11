Korak do večje učinkovitosti in digitalne prihodnosti številnih panog in podjetij

Ob odprtju svojega demonstracijskega okolja zasebnega mobilnega omrežja pete generacije INO.LAB so strokovnjaki Telekoma Slovenije izčrpno predstavili priložnosti in prednosti tovrstne rešitve za različna poslovna okolja, s katero lahko še hitreje stopijo v svojo digitalno prihodnost.

Končni uporabniki mobilna omrežja pete generacije večinoma dojemajo kot nadgradnjo mobilnih omrežij četrte generacije, ki jim prinaša občutno hitrejši prenos podatkov, a so v resnici mobilna omrežja pete generacije veliko več kot to.

Vodja digitalne infrastrukture pri Telekomu Slovenije Kristijan Melinc je izpostavil najpomembnejše prednosti zasebnih mobilnih omrežij 5G Telekoma Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Največje prednosti, med njimi krajše odzivne čase in izjemno nizke zakasnitve, prinaša 5G poslovni in industrijski rabi, kjer je še vedno ogromno potenciala, kajti v internet so trenutno povezani le okoli trije odstotki naprav, ki bi jih bilo mogoče povezati, so med drugim povedali na predstavitvi Telekoma Slovenije o zasebnih mobilnih omrežjih.

Številne dodatne prednosti zasebnih mobilnih omrežij

Zasebna mobilna omrežja namreč svojim uporabnikom prinašajo dodatne prednosti, ki jih javna omrežja ne omogočajo, vsaj ne v enakem obsegu. To so najvišje stopnje zmogljivosti, zanesljivosti, prilagodljivosti in varnosti, ki jih zahteva poslovanje, predvsem industrijskih kompleksov, pristanišč, letališč, skladišč, raziskovalnih središč in drugih.

V internet so trenutno povezani le okoli trije odstotki naprav, ki bi jih bilo mogoče povezati, zato je potencial mobilnih omrežij 5G v industriji in poslovanju še ogromen. Foto: Bojan Puhek

Telekom Slovenije je svoje mobilno omrežje pete generacije vzpostavil pred tremi leti in je že takrat omogočal vzpostavitev zasebnih namenskih mobilnih omrežij. Odprtje demonstracijskega okolja, namenjeno je vsem, ki razmišljajo o zasebnih mobilnih omrežjih in se želijo prepričati o njihovih prednostih, je najnovejši razvojni in tehnološki korak največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

"Temeljni gradnik digitalne preobrazbe"

"Zasebna mobilna omrežja podjetjem omogočajo pomembno izboljšanje produktivnosti, optimiziranje procesov ter povečanje učinkovitost in konkurenčnost," je prepričan podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek. "Zasebna mobilna omrežja zato predstavljajo temeljni gradnik digitalne preobrazbe, ki omogoča napredne in inovativne poslovne pristope ter uvajanje naprednih rešitev industrijskega interneta stvari."

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek Foto: Bojan Puhek

"Zasebna mobilna omrežja med drugim omogočajo visoko stopnjo razpoložljivosti povezav tudi ob velikem številu povezanih naprav ter komunikacijo z visokimi hitrostmi prenosa podatkov in nizkimi zakasnitvami, kar je ključno za aplikacije v realnem času, kot so robotika, logistika ali avtonomna vozila,« je izpostavila članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik. »Obenem zasebna mobilna omrežja zagotavljajo visoko raven varnosti, kar je ključno pri obdelavi in uporabi občutljivih podatkov ter zagotavljanje informacijske varnosti."

Članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik Foto: Bojan Puhek

Od logistike do pametne tovarne

V demonstracijskem okolju INO.LAB je na ogled več primerov uporabe zasebnih mobilnih omrežij, to so digitalizacija proizvodnje in logistike, delovanje pametne tovarne, daljinski nadzor strojev industrijskega interneta stvari (IIoT), upravljanje nepremičnin in sredstev (energijsko upravljanje in nadzor objektov, pametna parkirišča in podobno), avtomatiziran proces od prejema naročila do odpreme blaga, IT/OT kibernetska varnost zasebnih mobilnih in industrijskih omrežjih ter možnosti nadzora in upravljanja zasebnih mobilnih omrežij.

Direktor Jedrnega omrežja v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič je med drugim izpostavil varnost zasebnih mobilnih omrežij 5G Telekoma Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Telekom Slovenije je uporabniške primere razvil skupaj s partnerji, z laboratorijem LASIM Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter s podjetji Iku, Avtenta, Metronik in Špica, odprt pa je tudi za nova partnerstva.