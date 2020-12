Kokakola in test za covid-19: nevarna igra avstrijskega poslanca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sejo v avstrijskem parlamentu je v četrtek prekinil neobičajen dogodek. Poslanec Michael Schnedlitz je v prizadevanjih, da bi dokazal neuporabnost hitrih testov za ugotavljanje okužb z novim koronavirusom, testiral vzorec kokakole in zmagoslavno razglasil, da je test pozitiven. Schnedlitza številni nasprotniki ukrepov za zajezitev epidemije, mednje spada tudi sam, na spletu zdaj slavijo kot heroja, ki je domnevno razgalil farmacevtsko industrijo. Toda Schnedlitz je pri svojem eksperimentu storil kritično napako in pokazal neznanje kemije.

"Gospod predsednik, imamo težavo"

Poslanec avstrijske opozicijske stranke FPÖ Michael Schnedlitz je v parlamentu v četrtek na mizo položil hitri test za ugotavljanje prisotnosti novega koronavirusa. Nato je vatirano palčko za jemanje vzorcev namočil v kozarec kokakole in jo položil na test. Ta je bil, je ponosno ugotovil Schnedlitz, pozitiven.

"Gospod predsednik, imamo težavo. Imamo okužbo s koronavirusom," je Schnedlitz po svojem eksperimentu s kokakolo in antigenskim testom porogljivo opozoril predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotko.

Na svojem profilu na Facebooku je kasneje zapisal, da je množično testiranje državljanov Avstrije z antigenskimi testi nesmiselno, ker so nezanesljivi, kar naj bi dokazal njegov poskus s kokakolo. Vlado je tudi obtožil, da za hitre teste po nepotrebnem zapravlja na desetine milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.

Michael Schnedlitz je hitro testiranje med drugim označil za "kretensko". Od svojega stališča o neučinkovitih antigenskih testih še vedno ne odstopa, pa čeprav je opozoril o pomanjkljivosti njegovega eksperimenta že precej. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Videoposnetek Schnedlitzovega eksperimenta se je v zadnjih dveh dneh kot vihar razširil po spletu. Delijo ga predvsem nasprotniki ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa.



Po mnenju mnogih gre še za en dokaz, da so ukrepi neučinkoviti oziroma, nekateri gredo namreč še v večje skrajnosti, da je epidemija zlagana.



Slovenski nasprotniki ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa so videoposnetku Michaela Schnedlitza dodali tudi slovenske podnapise. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kje ga je polomil avstrijski poslanec

Michael Schnedlitz je, kot sta med drugim izpostavila že nemški Die Welt in hrvaški portal za preverjanje dejstev Faktograf, pri svojem poskusu izpustil kritičen korak.

Z vatirano palčko odvzet vzorec (ali vzorec krvi) namreč nikoli ne roma neposredno na test, temveč mu je treba dodati še pufer, snov za uravnavanje pH-vrednosti. Vloga pufra pri antigenskih testih je ohranjanje pH-vrednosti vzorca v razponu, ki je primeren za testiranje.

Zakaj je bila kokakola pozitivna

Hitri testi so prevlečeni s protitelesi. Če test v vzorcu zazna antigene virusa sars-cov-2, z njimi reagira in test spremeni barvo. Toda protitelesa na testu je mogoče tudi uničiti, s čimer test prav tako spremeni barvo.

To je storil Schnedlitz, ki je kokakolo kapnil neposredno na test. pH-vrednost kokakole je okrog 2,5, kar pomeni, da je precej kisla - prekisla. Avstrijski poslanec je tako dokazal samo, da je kislina v kokakoli reagirala s protitelesi na antigenskem testu.

Michael Schnedlitz avstrijski vladi očita, da je za hitre antigenske teste po nepotrebnem zapravila 67 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Foto: Reuters

Kokakola bi bila pozitivna tudi na testu nosečnosti, so se na Schnedlitzov poskus odzvali v podjetju Dialab, kjer proizvajajo teste, kakršnega je uporabil tudi poslanec. Pozvali so ga tudi k izobraževanju na področju kemije.

Zajedljivo se je Schnedlitza lotil tudi Alexander Melchior, poslanec največje avstrijske koalicijske stranke. Medtem ko so Schnedlitzu nekateri kolegi iz vrst opozicije po njegovi demonstraciji celo ploskali, je Melchior dejal, da je "ves čas upal, da je v kozarcu rum-kola in ne samo kokakola, saj bi to pojasnilo marsikaj".

