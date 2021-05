Carl Icahn premleva tudi do 1,5 milijarde dolarjev težko naložbo v kriptovalute, je pred kratkim razkril za medij Bloomberg. Gre za znesek, ki pomeni skoraj deset odstotkov njegovega premoženja. Icahn je "težak" 15,6 milijarde ameriških dolarjev (skoraj 13 milijard evrov), s čimer se na seznamu najbogatejših Zemljanov uvršča na 127. mesto.

Carl Icahn (fotografija je iz leta 1988) je seme za svoje izredno premoženje v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja zasejal s sovražnimi prevzemi podjetij in razprodajo njihovega premoženja. Foto: Guliver Image

Icahn se še ni odločil, kaj natanko bo kupil oziroma kako in kdaj se bo z malho denarja sploh podal v svet kriptovalut, je pa izrazil prepričanje, da so kriptovalute prihodnost in da bodo "obstale v takšni ali drugačni obliki".

Petinosemdesetletni ameriški poslovni maček je sicer še eden v vrsti tako imenovanih kriptospreobrnjencev.

Icahn je bil pred leti namreč prepričan, da je bitcoin finančni balon. Konec leta 2017, ko je bitcoin prvič obnorel svet, je bitcoin primerjal s pokom tako imenovanega balona Mississippi v 18. stoletju, ko sta napihovanje in nato zlom cene delnic ameriškega podjetja Mississippi Corporation povzročila kolaps kapitalskih trgov v zahodni Evropi.

Foto: Reuters

Med superbogatimi bitcoin "konvertiti", ki so v zadnjih letih povsem spremenili mnenje o kriptovalutah, sta tudi Jamie Dimon, prvi mož največje ameriške banke JPMorgan Chase, in Mark Cuban, vlagatelj in lastnik košarkarskega kluba Dallas Mavericks.

Povečan tok kapitala na trg kriptovalut pogosto povzroči višji nakupovalni pritisk, zaradi česar lahko cene kriptovalut močno poskočijo. Podobne posledice lahko imajo oznanila o naložbi v kriptovalute, kakršno je Icahnovo.

Kombinacija obojega se je, na primer, zgodila 8. februarja letos. Takrat je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, za katerim stoji supermilijarder Elon Musk, sporočil, da v kriptovaluto bitcoin vlaga poldrugo milijardo ameriških dolarjev, kar je približno toliko denarja, kot ga ima za skok v kriptobazen pripravljenega Carl Icahn.

Elon Musk, ustanovitelj Tesle, je z nedavnimi objavami o bitcoinu na Twitterju še enkrat pokazal, kakšno moč imajo njegove besede. Bitcoinu je namreč pomagal dosegati rekordne cene, nato pa ga je v preteklih tednih pomagal še zrušiti na 50 odstotkov februarske vrednosti. Foto: Reuters

Cena bitcoina je takrat v manj kot 24 urah poskočila za skoraj 25 odstotkov in rušila pretekle cenovne rekorde. Poteza Tesle je bila tudi sprožilec za bitcoinov prvi skok prek magične meje 50 tisoč ameriških dolarjev. To prelomnico je bitcoin dosegel 17. februarja.

O napovedi Carla Icahna, da razmišlja o pošastni naložbi v kriptovalute, je medtem skeptičen Peter Schiff, znani ameriški borzni posrednik in ekonomist.

"Vse skupaj zveni, kot da je Carl Icahn že kupil kriptovalute in da jim želi s temi napovedmi zvišati ceno, da bi jih nato prodal z dobičkom," je na Twitterju zapisal Schiff.

Sounds like Icahn already may have purchased some crypto and is trying to pump up the price so he can dump it. For every high-profile guy who has invested or is considering investing in #Bitcoin, there are likely hundreds who have already considered it and rejected the idea.