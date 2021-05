Redko priznanje: potrdili, da so hekerjem plačali 4,4 milijona dolarjev

Glavni izvršni direktor podjetja Colonial Joseph Blount je za Wall Street Journal priznal, da so hekerjem, ki so pred kratkim ugrabili računalniški sistem največjega cevovodnega omrežja na vzhodni obali ZDA, plačali 4,4 milijona dolarjev, da so dobili kodo, s katero so lahko obnovili oskrbo z bencinom, dizlom in kerozinom.