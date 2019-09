Ko digitalizaciji ne uide niti cesarjev odposlanec

Poslovni svet je postal avanturistična ekspedicija, na kateri moramo biti ves čas pripravljeni na sprejemanje izzivov in učenje. Le tako bomo lahko ustvarjali spremembe in uživali v delu z ekipo ljudi, ki z nami deli navdušenje. Digitalizacija delovnih procesov z napredkom tehnologije vpliva na razvoj delovnih mest, orodij in rešitev, ki olajšajo delo, prinašajo višjo učinkovitost, povezljivost in preglednost.

Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija Novim dimenzijam poslovanja je bila namenjena nedavna razprava oziroma poslovni dogodek pod okriljem podjetja Konica Minolta , ki je v zadnjem času postala nepogrešljiv ponudnik celovitih IT-rešitev za podjetja. Konica Minolta je korporacija s 140-letno tradicijo, ki se iz dobavitelja strojne opreme spreminja v ponudnika vrhunskih IT-rešitev.

Veleposlanik: izziva sta časovna razlika in ogromno informacij

Masaharu Yoshida, veleposlanik Japonske v Sloveniji Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Izzivi digitalizacije in sodobni načini dela so samo navidezno rezervirani za svet podjetništva. Kako se s tem soočajo diplomati na najvišjih položajih, smo na dogodku Konica Minolta lahko izvedeli iz prve roke.

"Med največjimi izzivi v današnjem poslovnem svetu je časovna razlika. Med Ljubljano in Tokiom je sedem ur razlike. Drugi velik izziv je neverjetna količina informacij, ki jih moramo predelati v relativno kratkem času, kar nas lahko kar precej obremenjuje. Potem je pa tu še varnost podatkov in nenazadnje nas samih," je japonski veleposlanik Masaharu Yoshida v pozdravnem govoru nanizal nekaj tematik, ki v globalnem okolju zadevajo nas vse, ne glede na dejavnost, ki jo opravljamo.

Slovenija kot tehnološka zibelka

Boštjan Kavčnik, direktor Konica Minolta Slovenija Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Vsi razmišljamo o tem, kako bo videti naše delovno mesto v prihodnosti, ko bo vedno več procesov avtomatiziranih. "Seveda tudi jaz razmišljam o tem. Verjetno bom delal še več, predvsem pa mi ne bo dolgčas," je udeležencem dogodka zaupal direktor podjetja Konica Minolta Slovenija, Boštjan Kavčnik, ki je "prepričan, da bomo čez tri leta govorili predvsem o poslovnih izzivih naših strank in varnosti, bistveno manj pa o sami infrastrukturi. Opažam, da so želje strank v Sloveniji celo naprednejše od tistih iz tujine. Slovenija je prava tehnološka zibelka."

Okrepite svoje sposobnosti

Ivana Kranjčević, kadrovska direktorica Microsoft CEE Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Novim težnjam na področju delovnih mest dnevno sledi kadrovska direktorica Microsoft CEE Ivana Kranjčević, ki opaža, da se pri svojem delu vedno bolj ukvarja z upravljanjem talentov. "Priznam, da se soočamo s pomanjkanjem talentov. Tako ugotavljamo, da bo 30 odstotkov tehnoloških delovnih mest do leta 2020 praznih prav zaradi pomanjkanja talenta. Drug pomemben podatek za tiste, ki se šele odločajo za študijsko pot, je, da bo 75 odstotkov študentov delalo na delovnih mestih, ki sploh še ne obstajajo," je povedala izkušena strokovnjakinja za kadre in nam položila na srce, da smo ljudje biološko opremljeni za stalno učenje.

"Vaša prihodnost bo najbolj gotova, če okrepite svoje sposobnosti – kompetence in veščine," je še dodala Ivana Kranjčević in nas spomnila, da moramo večkrat zaupati tehnologiji, ki je tu, da nam omogoča fleksibilnost, deljenje izkušenj in tudi učenje. Veliko spletnih strani namreč omogoča brezplačna izobraževanja, ki jih moramo pograbiti z odprtimi rokami, če želimo zares konkurirati na sodobnem trgu dela.

Nobena inovacija ne nastane brez človekovega posega

Kazumasa Takaynanagi, direktor prodaje Workplace Hub, Konica Minolta (Vzhodna Evropa) Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Kljub vsej slavi in zaslugam, ki jih pripisujemo tehnološkim dosežkom, novim orodjem, aplikacijam in platformam, pa tehnologija sama od sebe ne proizvede prav nobene inovacije. Zato smo tukaj ljudje, da se v prvi vrsti povezujemo med seboj, si zaupamo in se dopolnjujemo.

"Svet se spreminja neverjetno hitro. Konica Minolta ponuja odgovore na dileme, ki se pri tem pojavijo. Naši trije stebri so slikovna obdelava, materiali in optika. Smo pravi partner za človeka v dobi četrte industrijske revolucije," je povedal Kazumasa Takaynanagi, direktor prodaje za digitalno delovno mesto za Vzhodno Evropo pri Konici Minolti, ki skrbi za digitalno transformacijo poslovnih okolij.

Okrepiti svoje digitalne veščine

Vlado Šarenac, direktor za področje tehnološkega svetovanja za Jugovzhodno Evropo pri PricewaterhouseCoopers Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Se dovolj zavedamo, da živimo v dobi četrte industrijske revolucije? "Najprej smo izumili parni motor, nato elektriko, potem računalnike, robote in avtomatizacijo. Povezljivost in transformacija industrije s pomočjo tehnologije sta temelja četrte industrijske revolucije. Ko smo povezani, smo lahko učinkovitejši in imamo pri tem manjše stroške. Tehnologija spreminja način, kako delamo in kdo smo. Zaradi tehnologije naše kariere niso več linearne," je povedal Vlado Šarenac, direktor za področje tehnološkega svetovanja za Jugovzhodno Evropo pri PricewaterhouseCoopers. Če bomo upoštevali njegove ugotovitve, bomo poskušali čim prej okrepiti svoje digitalne veščine.

Kaj bodo delali naši otroci?

Sanja Savič, vodja oddelka za pravno svetovanje, PwC Slovenija Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Kot je pojasnila mag. Sanja Savič, vodja oddelka za pravno svetovanje pri PwC, se bodo naši otroci kmalu odločali med naslednjimi poklici prihodnosti:

etični heker,

podatkovni rudar,

dispečer dronov,

semenski kapitalist,

investicijski bančnik,

varuh podatkov,

nevromarketingar in

digitalni arheolog …

Podjetja se bodo morala bolj zavzeto pripraviti na digitalno transformacijo poslovanja, s tem da bodo omogočala delo od doma in bolj fleksibilen delovnik. Pri tem jim bo morala slediti tudi zakonodaja.

Za večjo kompetentnost podjetja je nujen prehod v digitalizacijo

Miloš Petkovič, direktor ITS pri Konici Minolti Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Miloš Petkovič, direktor ITS pri Konici Minolti, je udeležence konference vprašal, kako so njihova podjetja pripravljena za prihodnost.

Kot izkušen strokovnjak z veliko izkušnjami "s terena" je predstavil primer zasebnega podjetja s približno 50 zaposlenimi, ki je v neki točki poslovanja moralo začeti razmišljati o digitalni transformaciji poslovnih procesov.

"Konica Minolta se intenzivno ukvarja z razvojem digitalnega delovnega mesta prihodnosti. Z našimi rešitvami je to konkretno podjetje lahko naredilo uspešen prehod v digitalno podjetje, povečalo obseg poslovanja in avtomatiziralo določene procese, tako da uspešneje konkurira na trgu," je še povedal Miloš Petkovič.

Digitalna revolucija ni nekaj, kar se bo zgodilo nekoč v prihodnosti, ampak se dogaja natanko zdaj in mi smo del nje. Če ne bomo sami pri sebi naredili prehoda naprej, nas bo povozil čas.

Vse v enem za boljšo produktivnost Mednarodna korporacija Konica Minolta je ena od gonilnih sil četrte industrijske revolucije. Z njihovimi rešitvami lahko svoje delovno okolje preoblikujemo v digitalno povezan prostor, kjer bomo še lažje ostali povezani in obenem samosvoji, napredni in obenem ustrežljivi, hitri in obenem temeljiti ter varni in obenem odprti za vse novo. Odločimo se za eno rešitev podjetja Konica Minolta – za platformo Workplace Hub –, ki brez težav združuje strojno in programsko opremo ter storitve. Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

V ŽIVO: Ogled naprednih rešitev

Foto: Žan Kovačič, Konica Minolta Slovenija

Workplace Hub, ki so ga udeleženci na konferenci lahko preizkusili v živo, združuje tiskanje, skeniranje, strežnike, požarni zid in varnostno tehnologijo, torej vse, kar podjetje potrebuje na enem mestu.

Do zdaj je bila združljivost med sistemi ena od velikih ovir za produktivnost pri delu. Z združevanjem različnih delov IT-infrastruktur na delovnem mestu Workplace Hub odstrani to oviro in ponuja inteligentne storitve. Omogoča lažje načrtovanje, upravljanje in razvoj informacijskega okolja, ki ga organizacije potrebujejo in želijo.

M-Files je napredna rešitev za upravljanje z dokumenti in poslovnimi informacijami, ki bo še posebej koristila organizacijam, ki uporabljajo štiri ali več repozitorijev za shranjevanje in upravljanje vsebine v kompleksnih hierarhijah map.

K2 je programska platforma za izdelavo aplikacij in poslovnih procesov, ki strankam omogoča, da same hitro in učinkovito avtomatizirajo in ustvarjajo poslovne procese po potrebi. Ta programska platforma nam omogoča izdelavo aplikacij in poslovnih procesov, ki vključujejo obrazce, delovne tokove, podatke in poročila.

MOBOTIX kamere so nadstandardna napredna strojna oprema za diskreten in celovit video nadzor. Sistem je primeren za poslovno in javno uporabo. Odlikuje ga raznovrstna prepoznava vsebin na zajemu, analitika in avtomatizacija (primerno za javljanje požarov oziroma gorišč).

Nova linija multifunkcijskih aparatov i serije z glavnim poudarkom na varnosti naprave in podatkov preko bizhub SECURE storitve. Podatki so namreč največja vrednost vsakega podjetja, so pa tudi njegova najbolj ranljiva točka. Večfunkcijske naprave bizhub vsebujejo najvišjo raven varnosti, s storitvama bizhub SECURE in bEST Guard pa je zagotovljena celovita zaščita, ki preprečuje krajo podatkov brez motenj pretoka podatkov v lokalni ali mednarodno povezani pisarni.