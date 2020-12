Ključ do obvladovanja debelosti bi bil lahko v kozarcih vode

Blagodejni učinki zadostnih količin vode v prehrani in s tem povezane ustrezne hidratacije na zdravje so že dolgo znani, manj znane pa so podrobnosti zapletenih mehanizmov, s katerimi voda to uresničuje.

Vazopresin – ključni hormon za debelost

Nova študija znanstvenikov univerze v Koloradu, o kateri so poročali v znanstveni reviji JCI Insight, je prinesla nova spoznanja o vlogi vnosa vode pri debelosti. Poskusi na miših so namreč pokazali, da povečane količine vode zavirajo vazopresin – hormon, ki ima ključno vlogo pri debelosti.

Vplivi vode na uravnavanje telesne mase so znani že od prej, vendar pa ta raziskava prvič razsvetljuje vpliv vode na vazopresin, s tem pa tudi na uravnavanje telesne mase.

Mehanizmi, s katerimi voda uresničuje svoje blagodejne učinke na zdravje, še vedno niso povsem pojasnjeni. Foto: Getty Images

Fruktoza krepi nastanek vazopresina

Hormon vazopresin ima več pomembnih vlog v človeškem telesu. Pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, telesne temperature, ravni hidratacije in celo lahko deluje kot biomarker za avtizem pri dojenčkih. Pri posameznikih s čezmerno telesno težo in sladkorno boleznijo so ravni vazopresina povečane.

V omenjeni raziskavi pa so med drugim odkrili, da sladkana voda v prehrani laboratorijskih miši, natančneje fruktoza v njej, spodbuja možgane k še večji proizvodnji vazopresina, ki je okrepil dehidracijo.

Dehidracija in debelost gresta pogosto skupaj

Pomanjkanje vode sproža nabiranje maščob in večanje telesne mase. To pojasnjuje, zakaj puščavske živali, ki nimajo preprostega in stalnega dostopa do pitne vode, imajo povišane količine vazopresina – ta jim namreč pomaga, da vodo skladiščijo v maščobah.

Delovanje vazopresina ravno tako pojasni, zakaj so ljudje z odvečnimi kilogrami pogosto nagnjeni k dehidraciji in zakaj velike količine soli v prehrani večajo verjetnost za debelost in sladkorno bolezen.

Hormon vazopresin ima ključno vlogo pri debelosti, a tudi pri nekaterih drugih bolezenskih stanjih, kot je diabetes. Foto: Thinkstock

Ne samo presežni kilogrami

V naslednjem koraku so zatrli receptor za vazopresin z imenom V1b in ugotovili, da pri miših niso opazili odziva na sladkano vodo. Odsotnost receptorja V1b je tako miši popolnoma zaščitila pred redilnimi učinki sladkorja.

Še več, večje količine vode v prehrani so v odsotnosti tega receptorja pomagale pri manjšanju njihove telesne mase, a tudi pri uravnavanju krvnega tlaka, krvnega sladkorja in trigliceridov, ki lahko povzročijo resna bolezenska stanja, kot so infarkt, kap in sladkorna bolezen tipa 2.

Upajo na preproste vodne terapije

Pri razvoju teh neželenih stanj sodeluje veliko različnih dejavnikov, zato bi bilo v tem trenutku še vedno preveč optimistično pričakovati, da bi zgolj nekaj več kozarcev vode vsak dan zanesljivo odpravilo te težave.

Vsekakor pa raziskovalci upajo, da bo njihovo odkritje odprlo nove raziskave o odnosu med hormonom vazopresinom, pitjem vode in zdravim metabolizmom, ob tem pa ne izključujejo optimizma, da bi voda in prehrana z zmanjšanimi količinami soli na preprost in dostopen način lahko pomagali celo pri terapijah proti debelosti in motnjah presnove.