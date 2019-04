Kličete iz Slovenije v EU? Kmalu bo ceneje!

Bruselj je do zdaj urejal cene telekomunikacijskih storitev med mobilnim gostovanjem, zdaj pa so na vrsti nekatere storitve v matičnih omrežjih.

Bruselj je do zdaj urejal cene telekomunikacijskih storitev med mobilnim gostovanjem, zdaj pa so na vrsti nekatere storitve v matičnih omrežjih.

Po tem, ko so evropske uredbe uskladile pogoje mobilnega gostovanja (in ob tem močno oklestile pripadajoče stroške za končne uporabnike), je zdaj na vrsti harmonizacija cen, ko iz telekomunikacijskega omrežja svoje države kličemo drugam na območje Evrotarife.

Tik pred začetkom predlanskega poletja, natančneje 15. junija 2017, sta začeli veljati evropski uredbi o ukrepih za enotni evropski trg (uredba 2015/2120 z dne 25. novembra 2015 in iz nje izpeljana 2016/2286 z dne 15. decembra 2016), ki sta uporabnikom prinesli (skoraj popolno) odpravo stroškov mobilnega gostovanja v državah evropskega gospodarskega prostora, to so vse članice Evropske unije ter Islandija, Norveška in Liechtenstein – države Evrotarife.

Med gostovanjem klici in sporočila kot doma (pravzaprav še boljše)

Od tega datuma dalje lahko uporabniki mobilne telefonije v kateri koli državi Evrotarife svoje klice in sporočila pošiljajo za enako ceno kot v domačem omrežju, če njihovo razmerje zajema te zakupljene količine.

Cene klicev v države Evropskega gospodarskega prostora (EU, Islandija, Norveška, Liechtenstein) bodo enake ne glede na to, ali jih opravite iz domačega stacionarnega ali domačega mobilnega omrežja.

Še več – v domačem omrežju veljajo zakupljeni klici in sporočila le, če kličemo oziroma sporočamo na domačo številko, medtem ko med gostovanjem v omrežjih držav Evrotarife lahko te količine porabimo za klice in sporočila na vse redne številke v vseh teh (za zdaj) 30 ostalih evropskih državah (izjeme so posebne in komercialne številke, marsikje celo tiste, ki so za uporabnike v teh državah brezplačne).

Postopno večanje ugodnosti gostovanja na območju Evrotarife

Pri mobilnem prenosu podatkov sicer ni nujno mogoče izkoristiti celotnega zakupa, kot ga imamo v domačem omrežju. Najmanjšo količino, ki jo lahko uporabimo v območju Evrotarife, določa zelo natančna formula Evropske komisije, ki upošteva maloprodajno ceno naročniškega paketa in v njem vključene količine.

Seveda pa nihče ne ovira operaterjev, da uporabnikom, če jim stroškovni izračuni dopuščajo, ponudijo še več mobilnega interneta v državah Evrotarife. Nekateri se za to tudi odločijo, ker v tem vidijo možnost ustvarjanja konkurenčne prednosti.

V domačem omrežju veljajo zakupljeni klici in sporočila le, če kličemo oziroma sporočamo na domačo številko, medtem ko med gostovanjem v omrežjih držav Evrotarife lahko te količine porabimo za klice in sporočila na vse redne številke v vseh teh (za zdaj) 30 ostalih evropskih državah.

Evropska regulativa predvideva tudi postopno večanje obsega mobilnega podatkovnega gostovanja in nižanje stroškov za tiste storitve ter količine med gostovanjem v mobilnih omrežjih držav Evrotarife, ki ne bi bile zajete v osnovni naročnini.

Zdaj enotne cene klicev in sporočil v države Evrotarife tudi iz domačega omrežja

Toda evropska regulativa se do zdaj ni vpletala v cene, ki jih operaterji zaračunavajo svojim matičnim uporabnikom za klice iz domačega omrežja v druge države Evrotarife. Te cene so se od države do države precej razlikovale, znotraj posamezne tudi glede na to, ali je bila storitev opravljena iz stacionarnega ali mobilnega omrežja, pri klicih pa še, ali je klicani v domačem ali tujem omrežju. Čeprav zelo neusklajene so vse te cene praviloma visoke, tudi približno pol evra po minuti.

Evropska regulativa predvideva tudi postopno večanje obsega mobilnega podatkovnega gostovanja in nižanje stroškov za tiste storitve ter količine med gostovanjem v mobilnih omrežjih držav Evrotarife, ki ne bi bile zajete v osnovni naročnini. Foto: Thinkstock

Temu neskladju bo prej omenjena uredba iz leta 2015 naredila konec 15. maja letos. Takrat bo največja dovoljena cena za klic iz katerega koli domačega omrežja (velja tako za slovenske uporabnike v Sloveniji kot tudi za vse ostale uporabnike v državah Evrotarife, ko so v svojem domačem omrežju) na redne številke vseh stacionarnih in mobilnih omrežij v državah Evrotarife 19 centov na minuto brez DDV, kratko sporočilo iz domačega omrežja prejemniku na številki države Evrotarife pa šest centov brez DDV po sporočilu.

Razlike zaradi zelo različnih stopenj DDV

Ob upoštevanju 22-odstotnega davka na dodano vrednost v Sloveniji sta tako končni maloprodajni ceni 0,2318 evra za minuto opisanega klica in 0,0732 centa za poslano opisano kratko sporočilo. Najceneje bo v Luksemburgu, kjer je splošna stopnja davka na dodano vrednost 15 odstotkov, najdražje pa na Madžarskem, kjer je DDV kar zajetnih 27 odstotkov.

Od 15. maja bo največja dovoljena cena za klic iz katerega koli domačega omrežja (velja tako za slovenske uporabnike v Sloveniji kot tudi za vse ostale uporabnike v državah Evrotarife, ko so v svojem domačem omrežju) na redne številke vseh stacionarnih in mobilnih omrežij v državah Evrotarife 19 centov na minuto brez DDV, kratko sporočilo iz domačega omrežja prejemniku na številki države Evrotarife pa šest centov brez DDV po sporočilu. Foto: Pixabay

Konkurenčni boj bi lahko prinesel še več ugodnosti

Predpisane cene so najvišje dopustne po 15. maju, zato se operaterji lahko odločijo tudi za nižje. Čeprav gre za močen poseg v njihove dohodke (tudi pri mednarodnih klicih svoj kos pogače terjajo vsi sodelujoči), bo tržni boj odločal, ali se bo morda kdo izmed njih odločil, da kot svojo konkurenčno prednost uveljavi malo nižjo ceno ali, kot smo bili vajeni do zdaj, kakšen ugodnejši zakup.

Ravno zaradi konkurence je malo verjetno, da bi operaterji izkoristili črko uredbe, ki regulacijo predpisuje samo zasebnim uporabnikom, in bi poslovnim uporabnikom ohranili zdajšnje cene, če so te višje (čeprav en slovenski operater v tuji lasti o tej možnosti vendarle razmišlja).

Vse odgovore bomo dobili kar kmalu, saj bodo morali do 15. maja vsi operaterji objaviti cenike, ki bodo skladni z novimi pravili. Morda le še to: ker pa te spremembe ne posegajo v pravice naročnikov, ne predstavljajo osnove, na podlagi katere bi uporabniki lahko takoj predčasno prekinili svoje naročniško razmerje, če imajo v povezavi z njim kakšne pogodbene obveznosti.