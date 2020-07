Klicala vas je neznana tuja številka? Ne vrnite ji klica!

Zadnjih nekaj dni uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji pogosteje ugotavljajo zgrešene klice z neznanih tujih številk. Metoda je vedno enaka, gre za največkrat strojno sprožene množične klice na naključno izbrane številke (tudi neobstoječe), ki praviloma pozvonijo samo enkrat, zato jih neredko niti ne slišimo. Tako kot pri nas takšne prevare poznajo tudi drugod po svetu.

Tokrat prevladujejo številke iz Tunizije (klicna številka +216) in mobilne številke iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (+44 za državo in nato še 7 za mobilna omrežja), a vas lahko doleti tudi kakšna bolj južna afriška država ali kakšna majhna tihooceanska država – ali pravzaprav karkoli drugega.

Tokrat so slovenski uporabniki mobilnih telefonov tarča napadalcev, ki uporabljajo mobilne britanske in tunizijske številke, a so do zdaj tovrstni poskusi prihajali tudi s številk raznih afriških, azijskih in tihooceanskih držav.

Če bi se na tak klic oglasili, ko zazvoni, boste – v nasprotju z nekaterimi prepričanji – za dohodni klic plačali ravno toliko kot za vsak drug takrat prejeti klic. To pomeni nič v domačem omrežju in omrežjih držav evrotarife (države Evropske unije, Islandija, Norveška in Liechtensein, do konca leta pa tudi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, ki je do takrat v prehodnem obdobju brexita).

Skratka, pri dohodnem klicu vas ne morejo opehariti, a nam lahko verjamete na besedo, da s sprejemom takšnega klica ne boste pridobili ničesar. Zveza se namreč največkrat takoj prekine, četudi ste dovolj hitri in se oglasite takoj po prejemu klica.

Kaznovana radovednost

Zloraba se začne, če uporabnika prevzame radovednost in se odloči vrniti klic. Naj vas ne prevzame, kajti deležni boste oglasnega sporočila, samodejnega odzivnika ali tišine, a ker ste klicali vi, bo to za vas strošek na telefonskem računu oziroma zmanjšanje dobroimetja na predplačniškem stanju.

V najboljšem primeru boste plačali klic, ki je v primeru oddaljenih držav, od koder največkrat prihajajo takšni klici, že po rednem ceniku drag, v najslabšem primeru pa bo to klic na premijsko številko, ki pa je še veliko dražji.

Ogoljufajo lahko tudi operaterje

Tovrstna prevara se je pred mnogimi leti prvič pojavila na Japonskem in se je je zato prejelo ime wangiri, kar v japonščini pomeni točno to: en rez.

Kaj pa ima nepridiprav od tega? Če gre za premijsko številko, lastnik te številke dobi plačilo za vsako minuto klica na to številko. Včasih je to na škodo klicatelja, velikokrat pa tudi na škodo sodelujočega telekomunikacijskega operaterja, zato se tudi operaterji aktivno borijo proti takšnim prevaram, tako zaradi zaščite svojih uporabnikov kot tudi za lastno varovanje.

Toda velikokrat gre za igro mačke in miši, ker nepridipravi pogosto spreminjajo številke, s katerih kličejo in na katere pričakujejo povratne klice, zato blokade nikoli ne morejo biti tako hitre kot vzpostavitev novih številk za načrtovanje zlorab.

Zelo velikih zneskov načeloma ne morejo izsesati

Vsekakor pa gre pri končnem uporabniku za prevare v višini le nekaj evrov na minuto in nikakor ne za več tisoč evrov, kot se lahko prebere na družbenih omrežjih, ki tudi sicer prekipevajo od nepreverjenih in celo lažnih informacij. Vsekakor pa ni treba, da bi nas kdorkoli ogoljufal za kakršenkoli znesek, zato na neznane (zlasti tuje) številke klicev ne vračajte.

Če vas kdo resnično potrebuje, bo pač poklical še enkrat, če pa takrat posumite, da gre za poskus prevare, takšen klic takoj prekinite.