Kitajski proizvajalec mobilnih telefonov predstavil tehnologijo prihodnosti

Evolucija telefonov trenutno drvi v smeri vedno večjih zaslonov in vedno manjših robov zaslona. Proizvajalci se poleg nabora senzorjev na vso moč trudijo z zaslona umakniti tudi selfie kamero. Do zdaj smo to gledali v obliki zarez in motoriziranih modulov, ki ob ukazu pokukajo iz ohišja. Kitajski Oppo pa je predstavil inovativno novost.

Kot prvi so namreč predstavili selfie kamero, ki je skrita pod zaslon in tako zanjo ni treba delati zarez ali lukenj v zaslonu. Zamisel o takšni kameri je bila precej samoumevna, njena uresničitev pa malce manj. Novico o svojem delujočem dosežku je podjetje Oppo objavilo na družbenem omrežju Twitter.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 June 2019

Svojo kamero pod zaslonom naznanil tudi Xiaomi

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 3 June 2019

Prosojni zasloni niso nič novega

Da je mogoče zaslon narediti prosojen, so pred časom pokazali tudi pri podjetju LG. To je predstavilo OLED-televizor, ki je, ko je izklopljen, videti skoraj povsem prosojen. Poudarek na "skoraj", saj se je pogled skozenj vseeno zdel malce moten. Kot bi gledali skozi okno ob zagrnjeni zavesi.

Kitajska: dežela inovacij

Če smo še pred nekaj leti najnovejše in najbolj zanimive tehnologije lahko videli le na predstavitvah nekaterih večjih podjetij z Zahoda, pa se zadnje čase največji dosežki dogajajo pri kitajskih proizvajalcih. Seveda je treba poudariti, da so to nekakšni delujoči prototipi, ki še niso izpopolnjeni. Vseeno pa narekujejo smernice, ki jih bomo kmalu videvali v prihajajočih telefonih.

Pametna ročna ura, katere zaslon se ovije okoli zapestja Foto: Reuters

Oppo skozi leta predstavil že nekaj zanimivih stvari

Oppo v postavljanju smernic nikakor ni novinec. Ravno to podjetje je leta 2017 predstavilo periskopno telefoto kamero za telefone. Isto kamero s petkratno povečavo je letos v svoj telefon P30 Pro vgradil Huawei. Oppo je letos sicer predstavil že novo periskopno kamero s kar 10-kratno povečavo. Kitajsko podjetje se lahko pohvali tudi s eno izmed najhitrejših tehnologij hitrega polnjenja telefona. Svoj telefon Find X Lamborghini (akumulator zmogljivosti 3.400 miliamperskih ur) jim je uspelo od 0 odstotkov pa do 100 napolniti v samo 35 minutah.

Bistvo ni tale možakar, ampak podoba telefona za njim. Takšni zasloni bodo vedno bolj pogosti. Foto: Reuters

Kot kaže, si lahko prihodnje leto obetamo telefone, ki bodo imeli kamero pod zaslonom. In črni robovi okoli zaslona se bodo očitno zelo kmalu poslovili.