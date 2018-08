Kam je izginil Elon Musk?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustanovitelj tovarne električnih avtomobilov Tesla in tehnološki vizionar Elon Musk je izginil z družbenega omrežja Instagram, kjer mu je sledilo 8,2 milijona uporabnikov. Ali je Musk zgolj začasno onemogočil dostop do svojega uporabniškega računa na Instagramu ali ga je dokončno izbrisal, ni znano, prav tako pa ni povsem jasen razlog, zakaj bi Musk storil kaj takega.

Če danes poskusimo obiskati Muskov uporabniški račun na Instagramu, nam bo družbeno omrežje sporočilo, da ta stran ni na voljo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še vedno si je sicer mogoče ogledati arhivirano različico njegovega profila, ki dokazuje, da je Musk uporabniški račun na Instagramu vsekakor imel. Nazadnje je bil dostopen še v nedeljo, ko so njegovi najbolj zavzeti sledilci opazili, da je Musk na Instagramu prenehal slediti svojemu dekletu Grimes.

Kaj je razlog za Muskov nenadni odhod z družbenega omrežja, kjer je njegove objave spremljalo več kot osem milijonov ljudi, ni znano. Musk je medtem še vedno zelo aktiven na Twitterju, kjer je zadnjo stvar objavil pred zgolj nekaj urami. Odhoda z Instagrama Musk na Twitterju sicer ni komentiral.

Je mogoče, da je Muska do izbrisa profila na Instagramu pripravila kontroverzna glasbenica?

V ponedeljek je profil Elona Muska v več objavah na Instagramu označila ameriška glasbenica Azelia Banks, ki slovi po svojih kontroverznih in pogosto tudi prostaških izjavah, češ da so ji njegovi odvetniki odvzeli telefon in z njega zdaj brišejo dokaze, je poročal medij Business Insider.

Elon Musk, takoj kontaktiraj z mano. Svoj telefon potrebujem nazaj takoj, Elon Musk. | Foto: Instagram Azelie Banks / Posnetek zaslona

"Dokazi" naj bi v tem primeru bili domnevni posnetki Elona Muska, ki naj bi jih Banksova pridobila med nedavnim obiskom njegove hiše, kjer se je srečala z Muskovim dekletom Grimes. Banksova je pred nekaj več kot tednom dni na spletu namreč trdila, da je Muska slišala govoriti o težavah, ki naj bi jih imel z zagotavljanjem denarja za odkup vseh delnic Tesle in umik podjetja z borze.

Predstavniki Elona Muska so po poročanju medija Business Insider zagotovili, da Musk Azelie Banks sploh ne pozna osebno, kaj šele, da bi ji vzel pametni telefon.

Preberite tudi: