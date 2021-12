Kako izstopati v poplavi vsebin na družbenih omrežjih? Odgovor je preprost.

Oglasno sporočilo

Kje so časi, ko smo družbena omrežja uporabljali za objavo fotografij s počitnic in za opise pomembnih življenjskih trenutkov? Ti časi so mimo, danes so omrežja preplavili videoposnetki, oddajanje v živo in zgodbe. Zato je težko ustvariti videovsebino, ki je drugačna in v nečem izstopa.

Še dobro, da je tehnologija izredno napredovala in preobrazila pametni telefon v priročno orodje za snemanje ustvarjalnih videoposnetkov.

Zato preverite, kako vam lahko pri ustvarjanju pomagajo raznoliki snemalni načini novega pametnega telefona Huawei nova 9.

Videovsebina prevladuje na spletu

Priljubljenost videovsebin je v vzponu. Tako pa bo tudi v prihodnje, saj je kar 80 odstotkov uporabnikov namreč izjavilo, da bi raje gledali video kot brali blog (1). Oglaševalci ta premik v vedenju potrošnikov opazujejo že leta in danes je video na prvem mestu pri postavljanju vsebinskih strategij (2). Po uradnih podatkih vsako minuto na YouTube naložimo več kot 300 ur videoposnetkov, funkcijo zgodb na Instagramu pa dnevno uporabi kar 500 milijonov uporabnikov (3). To pa so izjemno zgovorni podatki.

Največja prednost videoposnetka pred besedilom je, da bolj pritegne gledalca, posreduje več informacij in obenem ne zahteva toliko koncentracije kot branje. Video hkrati dovoli, da vzamete najboljše s fotografije in pripovedništva ter zgodbo prikažete na zabaven način.

Gledalci cenijo pristnost in objave, ki so naravne in povezovalne. Z videom je preprostejše prikazati življenje in podati natančen pogled na situacijo. Druga, ravno tako pomembna lastnost, je sposobnost prenašanja in podajanja čustev. S kratkim besedilom ali celo fotografijo je to veliko težje.

Nič čudnega, da pomembne trenutke v življenju posnamemo in jih kot videoposnetek delimo na družbenih omrežjih. Podatki so zgovorni in kažejo, da je pametni telefon postal glavno orodje snemanja, saj vse bolj prevladuje navpična orientacija videa. Še več, kot navaja MediaBrix, imajo vertikalni videi kar 90 odstotkov višjo stopnjo ogledov do konca v primerjavi s horizontalnimi (4). Ker je bilo meseca avgusta skoraj 57 odstotkov ogledov spletnih strani na pametnih telefonih, je priljubljenost navpičnega formata toliko bolj upravičena (5).

Videoposnetki brez dvoma vladajo na internetu, zato si vse pogosteje zastavljate vprašanje, kako s svojim posnetkom izstopati med videi, ki jih objavljamo vsak dan. Odgovor boste našli v funkcijah za vloganje in fotografiranje pametnega telefona Huawei nova 9.

S temi funkcijami bodo vsebine opažene

Pametni telefon Huawei nova 9 sodi med redke modele, s katerim zlahka izstopate. Ne le zaradi izjemne zasnove, ki prav gotovo močno pritegne pozornost, temveč tudi zato, ker ponuja številne funkcije za ustvarjanje izvirnih in svežih vsebin.

Snemalni način za snemanje vloga (način Vlog) sestavlja nekaj različnih funkcij. Funkcija sočasnega snemanja s sprednjo in zadnjo kamero – pogled vsake zasede polovico posnetka – pomaga, ko želite enakovredno zajeti dogajanje na obeh straneh. S tem pokažete, kaj vidite in kako na videno reagirate. Zelo svež in zanimiv pristop. Vsebine, ki prikazujejo zakulisje, resničnost in občutke namreč vse bolj prehitevajo opazno režirane in premišljene.

Druga nadvse zanimiva funkcija sočasnega zajema z dvema kamerama je funkcija slike v sliki. Na celozaslonski prikaz pogleda zadnje kamere postavi manjši okvir pogleda prednje (ali nasprotno). V enem posnetku imate lahko kar dve perspektivi. Enako velja za hkratno snemanje z dvema zadnjima kamerama. Na delu zaslona je standardni, na drugem pa povečani pogled. Da imate večji nadzor nad ustvarjanjem vsebine, so funkcije, opremljene s širokim razponom povečav – od širokokotnega pogleda do 6-kratne povečave – in širokim naborom lepotnih algoritmov, ki jih zlahka prilagodite lastnim željam.

Huawei nova 9 prav tako nudi številne funkcije za zajemanje odličnih selfijev. Sprednja kamera je opremljena z 32-milijonskim tipalom in podpira funkcije snemanja vloga ter portretni način, ki poudarja naravno lepoto. Prav tako mu težav ne delajo slabe svetlobne razmere, ne glede na čas dneva.

Če želite fotografijam dodati še nekaj pristnosti in zabavnosti, potem ne pozabite raziskati funkcije "nalepke". Predstavljajo lahko razpoloženje, lokacijo snemanja, vreme in še veliko več, kar doda zabavno in hkrati informativno noto.

Ujemite najpomembnejše trenutke svojega življenja

Huawei nova 9 ni le odličen pametni telefon za vlogerje in ustvarjalce vsebin. Prav tako je popolna naprava za zajemanje vsakodnevnih trenutkov ter za deljenje s prijatelji in družino. Opremljen je s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom, velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, 8-milijonsko kamero z ultraširokim kotom, 2-milijonskima globinsko in bližinsko kamero, ki jo lahko prizoru približate na razdaljo le štirih centimetrov.

S tem telefonom pa ne boste zajemali le podob, temveč tudi enkratno vzdušje in čustva, ki spremljajo dogodek. Prav tako je za vse čase odpravljena težava, da nekdo na videoposnetku vedno manjka. Po navadi ta, ki ga snema. Zato pa lahko zlahka uporabite dvojni pogled. Huawei novo 9 zaradi odlične svetlobne občutljivosti tipal odlikujejo svetle, jasne in kakovostne fotografije ter videoposnetki. Zaradi tega vam ni treba skrbeti, da bi zamudili odlične priložnosti le zato, ker kamera vašega pametnega telefona ne deluje dobro v slabih svetlobnih razmerah.

Sanjska ekipa za ustvarjanje vsebin

Vse raziskave kažejo, da videoposnetki vladajo internetu. Družbeni mediji med sabo tekmujejo v uvajanju novih krajših in bolj dinamičnih formatov, kot sta Reels na Instagramu ali Shorts na YouTubu, ki so prilagojeni pametnemu telefonu. Z vidika gledanja in snemanja. Najnovejši Huaweiev telefon bo zato izpolnil vsa vaša pričakovanja in podpiral vaš življenjski slog. Podnevi in ponoči. Zaupali mu boste lahko brez težav. Ne glede na svetlobne razmere boste lahko vedno zajeli odlične fotografije in osupljive videoposnetke. In ne nazadnje, poudaril bo vaš slog in poskrbel za prijetno vizualno doživetje vsakič, ko ga boste pogledali.

Nove naprave Huawei Poleg odličnega pametnega telefona Huawei nova 9 s priporočeno ceno 499 evrov je na voljo še model Huawei nova 8i za 349 evrov. Njuna popolna spremljevalka je odlična in vsestranska pametna ura Huawei Watch GT 3, ki se ponaša z izjemno življenjsko dobo baterije. Na voljo sta dve različici, in sicer večja, s premerom 46, in manjša, s premerom 42 milimetrov. Poleg tega bo Huawei v kratkem ponudil še najnovejši prenosni računalnik MateBook 14s in vrhunski ukrivljeni monitor MateView GT. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si.

1. Vir: 99firms – Live Streaming Statistics

2. Vir: HubSpot – Not Another State of Marketing Report

3. Vir: Envato – 7 Top Video Trends for 2021: From Vertical Video to Animation

4. Vir: Envato – 7 Top Video Trends for 2021: From Vertical Video to Animation

5. Vir: Statista – Mobile internet traffic as percentage of total web traffic in August 2021

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.