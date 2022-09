Kako izbrati nov mobilni telefon in slušalke?

Oglasno sporočilo

Nakup novega telefona Android je bil še pred nekaj leti enostaven. Vsaka nova generacija pametnih telefonov je prinesla nekaj resnih izboljšav, tako da bi bilo vse, kar bi kupili, velika nadgradnja vaše trenutne naprave. Danes ni nujno tako.

Sodobni mobilni telefoni so polni impresivnih specifikacij, vendar je razlika med dvema zaporednima generacijama manjša kot kdajkoli prej. Zato je bolj nejasno, kaj bi morali kupiti. V tem članku bomo obravnavali funkcije oz. lastnosti, ki bi jih moral imeti vaš naslednji telefon, da bi si zagotovili njegovo pripravljenost za prihodnost.

Zmogljiv procesor

Procesor so možgani vašega pametnega telefona. Narekuje vse dejavnosti vašega telefona, vključno z igranjem iger, fotografiranjem, shranjevanjem, komunikacijo in brskanjem po spletu. Boljši, kot je procesor, večjo obremenitev zmore vaš telefon.

Brez močnega procesorja bodo dejanja, ki jih lahko izvajate v telefonu, omejena. Kateri procesor je pravi za vas, je v veliki meri odvisno od vaše uporabe. Zmogljivost procesorja lahko ocenite s programi za merjenje učinkovitosti. Vendar upoštevajte, da primerjalne ocene ne povedo vedno celotne zgodbe, zato vzemite te rezultate z rezervo.

Vsaj 6 GB pomnilnika RAM

Za razliko od ROM-a, ki je glavni pomnilnik vašega telefona, se RAM uporablja za kratkoročni pomnilnik. Več RAM-a, kot ga imate, lažje boste v svoji napravi opravljali več nalog. To je koristno, ker lahko več aplikacij deluje v ozadju, ne da bi se zaprle, tako da se ne bodo naložile od začetka vsakič, ko jih znova odprete, kar prihrani čas.

Količina RAM-a, ki jo lahko dobite na telefonu, se zelo razlikuje. Razteza se od 2 GB na nekaterih osnovnih napravah do ogromnih 16 GB, npr. na zmogljivih telefonih Galaxy. Za povprečnega uporabnika je 6 GB RAM-a najboljša izbira. Z njim lahko enostavno izvajate več dejavnosti hkrati. Lahko klepetate s prijatelji, pretakate glasbo in brskate po spletu – vse hkrati.

Vsaj 128 GB prostora za shranjevanje datotek

Danes je na spletu objavljenih več vsebin kot kdajkoli prej. Prenašamo filme, igre, aplikacije, dokumente, fotografije, videe in pesmi. In vse gre neposredno v naše naprave. Ker so fotoaparati vse boljši, se povečuje tudi kakovost (in s tem velikost datoteke) fotografij in videoposnetkov.

Še pred nekaj leti je bil standard 32 GB notranjega pomnilnika. Danes vidimo nekaj vodilnih s prostorom za shranjevanje do 1 TB. Ampak oboje ni primerno za povprečnega kupca. Čeprav lahko preživite s prostorom za shranjevanje v velikosti 64 GB, je verjetno, da ga boste hitro zapolnili zaradi razlogov, ki smo jih omenili zgoraj.

Torej je 128 GB hitrega pomnilnika UFS 3.1 najvarnejša "stava" za vaš telefon, pripravljen na prihodnost. Če ima vaš želeni telefon režo za kartico MicroSD, lahko dobite 64 GB notranjega pomnilnika, saj bo zunanja kartica pomagala deliti obremenitev. Podpora za zunanji pomnilnik je zelo uporabna, saj lahko trenutno kartico SD preprosto vstavite v novi telefon.

Za dolgo uporabo vsaj z baterijo 4.000 mAh

Vse, kar je pod kapaciteto baterije 4.000 mAh, ni sprejemljivo za sodobni pametni telefon Android. Navsezadnje smo že videli telefone srednjega razreda z ogromno zmogljivostjo baterije − 7.000 mAh. Za svoj naslednji telefon si lahko ogledate kapaciteto baterije med 4.000 in 5.000 mAh.

Vendar ne pozabite, da ima optimizacija programske opreme veliko vlogo pri dejanski življenjski dobi baterije vašega telefona. Telefon z baterijo 4.000 mAh in neverjetno programsko opremo bo zlahka prekašal telefon z baterijo 5.000 mAh, a slabo programsko opremo. Zato se iPhoni lahko izognejo manjšim baterijam.

Poleg dobre življenjske dobe baterije potrebujete tudi zmogljivost hitrega polnjenja, in to vsaj 20 W. Če vaš telefon podpira tudi povratno brezžično polnjenje – kjer lahko polni dodatke, kot so brezžične ušesne slušalke –, je to dober bonus, vendar ni nujno potreben.

Zmogljiva kamera z več lečami in zoomom

Fotografiranje s pametnimi telefoni postaja vsakodnevna navada. Strojna oprema je pomembna, a ne več tako zelo, kot je bila nekoč. Skoraj vsi današnji telefoni imajo dobro strojno opremo za kamero, vendar je razlika v programski opremi.

Nekateri telefoni po navadi pretiravajo z barvami in ostrino, drugi pa se odločijo za bolj realističen videz. Nekateri so odlični pri fotografiranju pri šibki svetlobi, vendar posnamejo slabe videoposnetke, medtem ko drugi ustvarjajo kinematografske mojstrovine, vendar nimajo zabavnih filtrov in dodatnih funkcij.

Blagovne znamke se hvalijo z velikimi megapiksli, vendar ti ne pokažejo dejanske kakovosti fotoaparata. Namesto tega raje preverite ti dve drugi specifikaciji, ki lahko prikažeta kakovost, ki jo boste dobili: zaslonko in velikost senzorja.

Kakovostne slušalke za poslušanje glasbe

Neverjetno je, česa so zmožne najboljše brezžične slušalke in zvočniki zahvaljujoč napredku v tehnologiji Bluetooth, odpravljanju šumov, mikrofonu in zvočnem gonilniku. Slušalke (in-ear ali naglavne) in zvočniki bluetooth so namreč najbolj popularni dodatki za mobilne telefone.

Kakovost zvoka morda še vedno nekoliko zaostaja za vrhunskimi žičnimi slušalkami, vendar je razlika manjša kot kdajkoli prej, brezžične ušesne slušalke pa so bistveno bolj prenosljive in praktične. Večina proizvajalcev zvoka vključuje v svojo ponudbo vsaj en komplet brezžičnih ušesnih čepkov.

Z velikim naborom blagovnih znamk in modelov je izbira najboljših brezžičnih slušalk za vaše potrebe lahko težavna naloga. Za tiste, ki ste novi v svetu brezžičnih in-ear slušalk, predlagamo natančen pregled ponudbe na Shoptok.si ter primerjavo cen med trgovinami, ki jih prodajajo.

Koliko stanejo dobre slušalke?

Splošno pravilo je, da več kot vložite, boljša bo kakovost zvoka. Par slušalk lahko kupite po razumni ceni, torej za manj kot 40 evrov, če pa želite najboljše brezžične slušalke, lahko pričakujete, da boste plačali več kot 200 evrov. Cenejše ušesne slušalke običajno nimajo naprednih funkcij, vključno z aktivnim odpravljanjem šumov, in verjetno ne bodo podpirale kodekov višje ločljivosti, kakovost izdelave pa tudi ne bo tako visoka.

