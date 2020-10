Kako izbrati kakovosten in ugoden monitor za igranje iger?

Gaming pri nas je v zadnjih letih zelo napredoval. Poseben zagon so mu vsekakor dali streamerji, ki igranje iger prek različnih platform prenašajo v živo in gaming sceno neprestano popularizirajo ter jo s tem razvijajo. Vsak igralec videoiger pa potrebuje opremo, da bo uspešno igral videoigre in se primerjal z nasprotnikom. Pomembno in premišljeno izbiro pomeni tudi kakovosten gaming monitor .

Mnogokrat se zgodi, da uporabniki varčujejo pri izbiri monitorja, kar je velika napaka, saj prav ta nenazadnje določa končno uporabniško izkušnjo.

Gaming monitor je pomemben tako za priložnostne kot tudi tiste bolj "zahtevne" in redne igralce. Gaming monitor, zasnovan posebej za igre, vam bo pomagal kar najbolje izkoristiti tako igralni računalnik ter tudi izkustvo igre, kot so bile mišljene. Podobno kot grafične kartice ali procesorji tudi monitorje lahko ločimo glede na primernost in različne namene igralnih zvrsti.

Znamka LG že od nekdaj slovi po svojih monitorjih, še posebej po vrhunski kakovosti slike in funkcijah za višjo storilnost. Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami.

Namen, ločljivost in velikost monitorjev

Preden se odločite za nakup gaming monitorja, določite glavni namen uporabe, naj gre za splošno uporabo, ljubiteljsko ali profesionalno igranje. V principu velja, da izbirajte monitorje z višjo hitrostjo osveževanja in nizkim odzivnim časom. Profesionalni igralci za razliko od ljubiteljskih, ki imajo manj specifične potrebe, dodatno cenijo tudi natančnost barv in visoke kontraste.

Upoštevajte tudi, da višja ločljivost pomeni tudi boljšo sliko. Ločljivost mora biti vsaj Full HD, najboljše pa je seveda kar 4K. Kaj pa velikost? Načeloma je pomembna, vseeno pa izbirajte ne prevelike in ne premajhne monitorje, saj vanj gledamo relativno od blizu. V povprečju marsikomu ustrezajo 27-inčni monitorji, tudi večji 32-inčni s 4K-ločljivostjo pa so danes dostopni po ugodni ceni.

Stopnja osveževanja – višje je boljše

Stopnja osveževanja, ki vam pove, kolikokrat se monitor posodobi z novimi "informacijami" in se meri v hercih, naj bo čim višja, saj bo tudi slika posledično bolj gladka. Če preigrate veliko iger, naj bo frekvenca osveževanja vsaj 144 hercev, bolj napredni igralci pa uporabljajo tudi frekvenco osveževanja vsaj 200 hercev. Višja frekvenca je koristna predvsem pri zveznem premikanju v igrah, saj je tako premikanje z višjo frekvenco bolj gladko, smo pa pri tem resda omejeni s številom sličic, ki jih zmore prikazati grafična kartica. Če ne igrate iger, lahko izbirate monitorje s frekvenco osveževanja 60 hercev.

Odzivni čas

Pomemben parameter pri igranju iger in izbiri ustreznega monitorja je tudi odzivni čas, kjer velja načelo: krajši ko je odzivni čas, boljša je igralna izkušnja. Daljši odzivni čas lahko pomeni zamegljenost posameznih gibov pri igranju iger ali gledanju hitrih videoposnetkov. Odzivni čas monitorja je pomemben predvsem pri hitrih strelskih igrah, kjer je koristno, da se slika na monitorju čim hitreje odzove na naša dejanja (klik ali premik miške, recimo).

Ukrivljenost monitorja – da ali ne?

Marsikdo si ob izbiri gaming monitorja zastavlja tudi vprašanja, ali se izplača kupiti ukrivljene monitorje. Odgovor? Odvisno od želja in preferenc uporabnika. Pri gaming monitorjih sicer v splošnem ukrivljeni zasloni prinašajo manj slabosti in več prednosti. Ukrivljeni zaslon zlasti pri res širokih monitorjih občutno prispeva k doživetju v igrah, dvigne občutek, da smo dejansko v igri. Zaradi spremembe vidnega kota pa se zaslon tudi navidezno poveča. Učinkoviti ukrivljeni monitorji sicer praviloma velikosti vsaj 30 inčev, bolj široki in običajno tudi dražji. Učinkoviti ukrivljeni monitorji so običajno izjemno široki in imajo vsaj 30 palcev, kar kaže na večje stroške.

Pod črto: Če želite tudi vi začeti igrati videoigre, je na začetku pomembno vedeti, da za igranje iger ne potrebujete posebnih veščin. Če upoštevamo, da obstajajo različne stopnje "zahtevnosti" v skoraj vseh igrah, lahko tudi tekmujete z ljudmi podobnih sposobnosti. Za začetek vam sploh ni treba razmišljati o večji naložbi, ko gre za opremo. Če želite okusiti svet iger, potrebujete preprost osebni računalnik, miško, udobno tipkovnico, povprečne slušalke z mikrofonom in stabilno internetno povezavo. Kot začetnik lahko izberete vsaj 27-palčni monitor ločljivosti Full HD, po možnosti s tehnologijo IPS. Jasno, ko napredujete, boste potrebovali "resnejšo" opremo. Znamka LG ponuja široko paleto opreme – od preprostejših zaslonov Full HD do profesionalnih 38-palčnih monitorjev, zasnovanih posebej za "napredne" igralce. Na voljo pa so tudi televizorji LG QLED s tehnologijo podpore NVIDIA G-SYNC, ki so kot nalašč za še resnejše konzole ali računalniške igre. Obstajajo tudi mobilne naprave, ki so še posebej primerne za igranje, na primer tiste z dvojnim zaslonom, kjer lahko en prikazovalnik telefona uporabimo kot priročen krmilnik za določeno igro, na drugi pa lahko igro spremljamo brez prekinitve.

Monitorje UltraGear odlikujejo izjemna grafika, kakovostna slika, boljša, kot si jo sploh lahko predstavljate. Opremljeni so s široko paleto barv in izboljšano barvno reprodukcijo. Uporabniška izkušnja je zato veliko boljša, saj monitorji UltraGear virtualni svet oživijo z edinstvenimi barvami.

Monitorji UltraGear vnašajo življenje iluziji z zelo dinamičnimi kontrasti in že prej omenjeno široko paleto barv. Svetla in neprekosljivo realistična slika očara, realistična natančnost pa vas popelje v drug svet. V igranju iger pač odločajo detajli. Z brezhibnimi gibi in obdelavo slik boste dobili bitko za bitko, do končnega zmagoslavja.

Najnaprednejše modele UltraGear odlikujejo najbolj zmogljive tehnologije v ponudbi, kot je tehnologija Nano IPS, ki pokriva 98 odstotkov barvnega prostora DCI-P3. Ta zaslon pravilno reproducira tudi barve na 135 odstotkih barvnega prostora sRGB. Z vgrajeno tehnologijo AMD Radeon FreeSync 2 zagotavlja gladek prikaz slike brez trganja ali utripanja, nemoteno gibanje in hitro ter gladko obdelavo HDR-slike.

Za zmago v igri je brez dvoma ključna hitrost. Igralca in opreme. Z monitorji UltraGear postane hitrost vaše skrivno orožje, s katerim boste obvladali ključne trenutke v igri. Ko je zmaga odvisna od trenutnega odziva na položaj na zaslonu, vam visoka hitrost osveževanja zagotavlja takojšen odziv v katerihkoli razmerah. Visoka hitrost osveževanja (povišana hitrost) pomeni, da so predmeti na zaslonu izrisani bolj jasno, kar zagotavlja bolj gladko igralno izkušnjo in brezhibno tekoče premikanje.

In ko šteje vsaka milisekunda, ni prostora za napake. Zmanjšanje zamegljenosti gibanja z odzivom 1 ms igralcem omogoča natančnost, ki je potrebna za igranje na visoki ravni.

Več vidite, bolje igrate – je tako? Monitorje UltraGear odlikuje privlačen dizajn, zasnovan za navdušenje in osredotočenost, ki vplivata na splošno, boljšo igralsko izkušnjo. Monitorji UltraGear so zasnovani tako, da z razmerjem stranic 21 : 9, ukrivljenim zaslonom ter edinstvenim oblikovanjem skoraj brez robov navdušijo vse ljubitelje računalniških iger.

Zaslon z razmerjem 21 : 9 igram doda kinematografski pridih ter igralcem ponudi novo perspektivo njihovih najljubših iger. Širokozaslonsko razmerje modela omogoča pogled na podrobnosti, ki bi jih sicer lahko zamudili, izjemno ozki robovi pa omogočajo enostavnejše povezovanje monitorjev za še bolj prepričljivo izkušnjo. S prepričljivo in kristalno jasno sliko na 34-palčnem zaslonu UltraWide QHD, ki je med drugim prejel nagradi za oblikovanje 2018 red dot design award in 2018 iF design award, boste komaj ločili svet na zaslonu od sveta okoli sebe.

Mehka osvetlitev dopolnjuje občutek igre in vam pomaga na poti do zmage. Osvetlitev Sphere Lighting je zasnovana za prepričljivo igralno izkušnjo in ponuja šest različnih barvnih osvetlitev na zadnji strani monitorja, ki jih lahko igralci prilagodijo svojemu razpoloženju. Ta učinek zmanjša utrujenost oči.