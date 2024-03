Franšiza GTA znova preseneča

Napovednik GTA VI, ki je izšel decembra lani, ima skoraj 180 milijonov ogledov. Samo z objavo napovednika je igra porušila svoj prvi rekord, saj si ga je v šestih urah ogledalo neverjetnih 40 milijonov gledalcev. Mali vpogled v težko pričakovano igro, ki nam ga ta ponuja, in odziv oboževalcev franšize obetata ogromen komercialni uspeh – drznemo si reči, da bo ta še uspešnejša kot njena predhodnica GTA V. Ni pa le napovednik tisti, ki obljublja izjemno igralsko izkušnjo. Že kar nekaj časa krožijo govorice o proračunu, ki naj bi dosegel dve milijardi dolarjev. Če verjamemo, smo lahko prepričani, da bo ogromen in poglobljen odprti svet s privlačnimi zgodbami in inovativnimi funkcijami igranja, ki smo jih vajeni, tokrat še bolj nadgrajen in posledično tudi boljši.

Foto: Rockstar Games

Takšnim govoricam vseeno ne zaupajte popolnoma. Še vedno je zanimivo te rekordne številke primerjati z drugimi večjimi projekti. Tako je recimo proračun igre Call of Duty: Modern Warfare III znašal okoli milijarde dolarjev, Red Dead Redemption 2 je dosegla 540 milijonov dolarjev, Cyberpunk 2077 pa 436 milijonov. Proračun vseh treh iger skupaj je nekaj manj kot dve milijardi, kar je skoraj enako domnevnemu proračunu GTA VI.

Ne glede na to, koliko denarja je Rockstar vložil v igro, lahko pričakujemo natančno izdelano okolje odprtega sveta, polnega življenja in podrobnosti. Z zanimivo zgodbo, postavljeno v prostrano urbano pokrajino, GTA VI obljublja inovativno mehaniko igranja, zapleteno dinamiko likov in potencialno revolucionarne tehnološke napredke, ki povzdigujejo poglobljeno igralno izkušnjo v nove višine.

Foto: Rockstar Games