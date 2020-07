Kako bo delovala slovenska aplikacija za covid-19 in kdaj pride

Uporaba slovenske aplikacije za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom bo prostovoljna za vse. S tem želijo na vladi državljane spodbuditi, da bi aplikacijo uporabljali v čim večji meri, s čimer bi razbremenili slovenske epidemiologe in tudi zmanjšali potrebo po dodatnih omejevalnih ukrepih. Edini namen aplikacije je po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, "da državljanom omogočimo, da izvedo, ali so bili v stiku s kom, ki je okužen".

NIJZ bo predvidoma že ta četrtek predstavil grafično podobno in delovanje slovenske aplikacije za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom, slovenski uporabniki pa si jo bodo na svoje pametne telefone najverjetneje lahko naložili do sredine avgusta. Minister za javno upravo Boštjan Korinitnik je danes še enkrat poudaril, da ne gre za sledilno aplikacijo, njena uporaba pa bo tudi povsem prostovoljna.

Slovenska aplikacija za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom bo temeljila na nemški aplikaciji Corona-Warn, za slovenski trg pa jo bo prilagodilo tehnološko podjetje RS Team, ki je bilo izbrano po vladnem pozivu za oddajo ponudb, na katerega je se odzvalo šest ponudnikov.

Rešitev RS Team je bila tudi najcenejša, in sicer lahko projekt izpeljejo za 4.026 evrov (vključno z DDV).

Primož Cigoj Foto: Osebni arhiv

Direktor podjetja RS Team se na koronavirus dobro spozna. Gre za raziskovalca z Inštituta Jožef Stefan Primoža Cigoja, ki je znan po tem, da je januarja, še v času, ko so se koronavirusa bali samo na Kitajskem, razvil spletno aplikacijo CoronaLive za spremljanje statistik epidemije. Ta se je hitro uveljavila kot eden najbolj zanesljivih in zaupanja vrednih virov podatkov ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetovnem merilu.

Vodja strokovne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović o aplikaciji za obveščanje o okužbah:

Aplikacija ne bo zbirala nobenih osebnih podatkov o uporabniku ali sledila njegovi lokaciji prek antene GPS, je na današnji vladni tiskovni konferenci pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Pametni telefoni z nameščeno aplikacijo, ki se bodo znašli v bližini drug drugega, bodo med sabo komunicirali z uporabo šifer, ki bodo unikatne za vsakega uporabnika.

Če bo ena od šifer pripadala uporabniku, ki je v aplikaciji označil, da je okužen z novim koronavirusom, bo lastnik druge šifre prejel obvestilo, da je bil v bližini okuženega. Pri tem aplikacija ne bo razkrila ne lokacije in ne časa srečanja, saj teh podatkov ne bo zbirala.

Slovenska aplikacija za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom bo temeljila na nemški aplikaciji Corona-Warn. Foto: Getty Images

Da ne bi uporabniki aplikaciji množično sporočali, da so okuženi, in s tem ustvarili kaosa, bo moral vsako označbo uporabnika s pozitivnim testom na covid-19 neodvisno potrditi še NIJZ. Odločitev uporabnika, ali želi v aplikaciji označiti, da je okužen, bo sicer povsem prostovoljna.

Aplikacija je prav tako odprtokodna, kar pomeni, da lahko vsak s programerskim znanjem preveri, kako je narejena.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes še enkrat poudaril, da je poimenovanje aplikacije za obveščanje o okužbah s koronavirusom kot "sledilne" napačno, saj ne beleži podatkov o lokaciji uporabnika oziroma ne uporablja antene GPS. Foto: STA

Predvidoma v četrtek bodo predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje na vladni tiskovni konferenci že predstavili grafično podobo in delovanje aplikacije za obveščanje o stikih.

Aplikacijo, ki bo na voljo za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS, bo vlada v digitalni trgovini Googla (Android) in Appla (iOS) nato poslala najkasneje do 1. avgusta. Ker obe podjetji nato še preverita delovanje in varnost aplikacije, na vladi pričakujejo, da bo ta slovenskim uporabnikom za prenos na voljo sredi avgusta.

