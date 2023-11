Kaj pomeni sporočilo, ki ga je te dni dobilo ogromno Slovencev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družbeni omrežji Facebook in Instagram sta uporabnikom tudi v Sloveniji začeli prikazovati obvestilo o uvedbi izbirnega naročniškega modela za uporabo obeh platform. Če uporabnik naročnine ne želi, se zanj ne bo spremenilo tako rekoč nič. Če se bo odločil za spremembo in sklenil naročniško razmerje, bo za Facebook in Instagram plačeval do 12,99 evra mesečno, a mu družbeni omrežji ne bosta več prikazovali oglasov, prav tako pa njegovi osebni podatki ne bodo več uporabljani v oglaševalske namene.

Uvedba naročniškega modela za družbena omrežja pod okriljem podjetja Meta, torej Facebook in Instagram, je bila napovedana konec oktobra, poziv, naj se odločijo, ali jo želijo ali ne, pa sta platformi uporabnikom tudi v Sloveniji začeli prikazovati v začetku tega tedna.

Mesečna naročnina za Facebook in Instagram brez oglasov, če nameravamo obe omrežji uporabljati samo na osebnih računalnikih, znaša 9,99 evra, za uporabo tudi na pametnih telefonih, kar je za večino uporabnikov samoumevno – različica Instagrama za osebne računalnike niti ne premore nekaterih bistvenih funkcij –, pa bo treba mesečno odšteti 12,99 evra.

Foto: Shutterstock

Do 1. marca 2024 bo naročnina vključevala vse povezane račune družbenih omrežij podjetja Meta v uporabnikovem središču za račune. Od tega datuma naprej bo medtem za vsak dodatni račun treba plačati šest evrov za uporabo na osebnih računalnikih oziroma osem evrov za uporabo na pametnih telefonih (ali drugih napravah).

Kdor naročnine ne želi, bo lahko obe platformi uporabljal kot do zdaj, a mu bosta še naprej prikazovali sponzorirane vsebine, hkrati pa se bo strinjal, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene oglaševanja.

To sicer ni nič novega, saj so se uporabniki s tem strinjali že takrat, ko so na Facebooku ali Instagramu registrirali svoj račun. Razlika je v tem, da Meta uporabnike zdaj izrecno poziva k strinjanju z obdelavo podatkov za oglaševanje oziroma izbiro plačljive alternative, medtem ko je bilo strinjanje v preteklosti zakopano v pogoje uporabe obeh družbenih omrežij, ki pa jih marsikdo ni prebral. Gre sicer tudi za potezo, s katero družba Meta upa, da bo ugodila zahtevam evropskih regulatorjev glede uporabe podatkov uporabnikov platforme za oglaševanje.

Kaj je treba narediti, ko prejmemo poziv, naj se odločimo glede oglaševanja?



Foto: Peter Pahor / Posnetek zaslona



Pojavnega okna s pozivom ni mogoče preskočiti, zato je edina mogoča izbira pritisk na gumb Začni. Na naslednjem koraku, ki je hkrati potencialno tudi zadnji, se mora uporabnik odločiti, ali bo Facebook in Instagram še naprej uporabljal brezplačno z oglasi in se zanj torej ne bo spremenilo nič ali pa bo sklenil naročnino. V tem primeru je preusmerjen še do obrazca za vnos plačilnih podatkov.