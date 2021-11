Kaj morate vedeti o otrocih, ki naj bi umrli zaradi cepiva

Gibanja, ki nasprotujejo cepljenju proti bolezni covid-19, so za dosego svojih ciljev začela zlorabljati tudi umrle otroke. Po družbenih omrežjih je tudi med Slovenci v zadnjih dneh tako začela krožiti objava s štirimi vestmi o smrtih britanskih in ameriških učencev ter dijakov, ki naj bi jih povzročilo cepljenje proti bolezni covid-19. Gre za nepreverjene informacije, v dveh primerih pa je tako rekoč nemogoče, da bi smrt povzročilo cepivo, saj sta bila otroka v času smrti premlada, da bi bila cepljena.

Objavo, ki jo je v različnih oblikah na družbenih omrežjih v zadnjih dveh tednih delilo na tisoče uporabnikov, sestavljajo štirje naslovi člankov o umrlih otrocih oziroma mladostnikih.

Gre za 17- ali 18-letno (natančen podatek ni znan) dijakinjo srednje šole v britanskem kraju Thundersley, ta je umrla v spanju, dijaka desetega in enajstega razreda katoliške šole v britanskem Newcastlu, 11-letno učenko osnovne šole v britanskem Leicestru in 11-letnega učenca osnovne šole v North Bethesdi v ameriški zvezni državi Maryland.

Objave namigujejo, da so otroci oziroma mladostniki umrli po prejetju cepiva proti bolezni covid-19. Gre sicer za špekulacije, ki temeljijo izključno na nasprotovanju cepljenju proti koronavirusni bolezni, saj natančni razlogi za smrti otrok še niso znani.

Šola in starši dijakov šole v Newcastlu so javnost tudi prosili, naj pokaže spoštovanje in do konca preiskave ne ugiba o vzrokih smrti fantov, ki sta konec oktobra umrla vsega nekaj dni narazen.

Bila sta še premlada, da bi bila cepljena. Ni jasno, ali so bili cepljeni tudi preostali oziroma ali so preboleli covid-19.

V dveh primerih je sicer tako rekoč nemogoče, da bi otroka umrla zaradi cepljenja, saj še nista izpolnjevala pogojev, da bi bila cepljena proti bolezni covid-19. Velika Britanija ne cepi otrok, mlajših od 12 let, kar pomeni, da 11-letno dekle, ki je umrlo 19. oktobra, najverjetneje ni bilo cepljeno proti bolezni covid-19. Prav tako otrok, mlajših od 12 let, ne cepijo v ZDA, kar močno zmanjša verjetnost, da bi zaradi cepiva proti bolezni covid-19 umrl deček v Marylandu.

Ali so bili drugi trije umrli otroci oziroma mladostniki cepljeni proti bolezni covid-19, ni znano. Nejasno je tudi, ali so otroci predhodno preboleli covid-19.

Žalostno, a resnično: otroci in mladostniki so nepričakovano umirali tudi pred pandemijo in cepljenjem proti bolezni covid-19

Objavo, ki bi bila podobno manipulativna, bi bilo mogoče narediti še pred začetkom cepljenja otrok in mladostnikov proti bolezni covid-19. Zaradi neznanih razlogov so namreč umirali tudi v letu pred pandemijo. To je samo nekaj primerov iz Velike Britanije in ZDA, držav, iz katerih prihajajo primeri iz zgornje objave:

- 17-letna Tina iz mesta Cardiff v Walesu je nenadoma umrla med poletnimi počitnicami, julij 2019.

- Nenadno je umrl učenec tretjega razreda osnovne šole Oak Flat v ameriški zvezni državi Pensilvaniji, april 2019.

- Iz neznanega razloga je umrl dijak srednje šole Florence v ameriški Arizoni, avgust 2019.

- Šolo Marlowe v ameriški zvezni državi Illinois je februarja 2020 pretresla nenadna smrt 13-letnega učenca.

- Februarja 2020 je v New Jerseyju umrl 13-letni osnovnošolec, razlog smrti ni bil znan.

- Med športno vzgojo na srednji šoli James Monroe v ameriškem Fredericksburgu se je zgrudil in pozneje umrl dijak prvega letnika, marec 2019.

- Britanska dijakinja, stara 17 let, je nenadoma umrla med izletom v New York, december 2019.

