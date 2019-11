Jure Košir, Ciril Komotar, Franko Bajc in Tibor Golob jo že imajo. Pa vi?

Oglasno sporočilo

"Odličen gadget za spremljanje življenjskih navad!"

Huaweieve inovacije so prišli pospremit številni tehnološki navdušenci, med drugim tudi nekateri od ambasadorjev znamke - Ciril Komotar, Jure Košir, Tibor Golob in Franko Bajc, katerih zapestja so na dogodku že krasile pametne ure Watch GT 2. Športna ura Huawei Watch GT 2 46 mm je zagotovo pritegnila največ zanimanja, saj z njo za 249,99 evra dobite pametnega osebnega asistenta, ki uporabniku olajša sleherni vsakdanjik. Zahvaljujoč tehnologiji TruSeen ura natančno meri srčni utrip, ta pa sporoča, ali med telesnimi napori presegate omejitve svojega telesa ali ostajate v okvirih svojih zmožnosti.

Trije satelitski navigacijski sistemi – GPS, GLONASS in GALILEO – omogočajo, da pametna ura Huawei Watch GT 2 hitro in natančno izračuna položaj, ne glede na to, kje je oseba. Natančno spremljanje poti pomaga, da oseba učinkovito načrtuje vadbo in hitreje izboljša svoje telesne sposobnosti ter tako utira pot doseganju novih osebnih rekordov. Do njih pa ne nazadnje vodi tudi kakovosten počitek, zato ima ura Huawei Watch GT 2 s pomočjo tehnologije TruSleep vgrajeno funkcijo analiziranja kakovosti spanja in prepozna težave, s katerimi se med spanjem spopada veliko ljudi. TruSleep spremlja faze spanja - globoko spanje, rahlo spanje, fazo REM in prebujanje - ter na podlagi rezultatov oceni kakovost spanja ter prikaže priporočila za izboljšanje, ki so ga pripravili priznani raziskovalci središča DBIOM na ustanovi Harvard Medical School.

Huawei Watch GT 2 svojemu lastniku pomaga na poti do podiranja rekordov, sicer pa tudi sama podira rekorde v svoji konkurenci z do dva tedna trajajočo baterijo zaradi energijsko učinkovitega procesorja Kirin A1, velike baterije in lahkega operacijskega sistema, kar je potrdil tudi priljubljeni Ciril Komotar: "Z uro se še spoznavam in njeno večplastnost odkrivam vsak dan znova. Uro uporabljam teden dni in energije je še za natanko 50 odstotkov. Bo tisto o 14 dneh kar držalo …" Kirin A1 ima tudi enoto za Bluetooth, ki omogoča enostavno povezljivost za klicanje, pogovarjanje in poslušanje glasbe, kar je v trenutku navdušilo priznanega modnega fotografa Tiborja Goloba: "Navdušen sem, da se lahko z uro javim na telefon in prek nje tudi govorim, kar mi precej olajša položaj, ko me nekdo kliče in sem zatopljen v fotografiranje. Nadvse uporabna bo tudi funkcija nalaganja glasbe na uro in poslušanja."

To pa ni le tehnološko napredna ura, temveč je ura Huawei Watch GT 2, zahvaljujoč brezčasnemu in minimalističnemu dizajnu, prirasla k srcu slehernemu modnemu navdušencu, saj dopušča veliko možnosti poosebljanja - od videzov številčnice do različnih paščkov, ki jih je mogoče dokupiti posebej in tako uro prilagoditi slogu priložnosti. Vse te lastnosti je v eno strnil njen ambasador Jure Košir: "Ura Huawei Watch GT 2 me je navdušila s kar nekaj lastnostmi. Izjemno je delovanje baterije, prav tako je izjemna pri spremljanju športnih aktivnosti, zelo natančna pri izmerjenih razdaljah in pri meritvah srčnega utripa. Pri tej uri sem se prvič seznanil s "sleep trackingom", kar je zelo zanimivo. Navdušuje tudi urin eleganten dizajn, primeren tudi za formalne priložnosti." Da je ura na glavo postavila definicijo sodobne nosljive naprave, ki je hkrati časomer in modni okras, se strinja tudi Franko Bajc: "Na prvi pogled me je najbolj prepričal dizajn, saj jo lahko zaradi velikega izbora številčnic nosim za vse priložnosti. Prepričali sta me še funkcija merjenja spanca, prek katere sem ugotovil, da je tega pri meni res premalo, in funkcija Find my phone, saj sem eden izmed tistih, ki hitro pozabi, kje je odložil telefon. Po nekaj dneh uporabe lahko strnem, da je to odličen pripomočen za spremljanje življenjskih navad in odličen sopotnik pri njihovem nagrajevanju."

Telefon Nova 5T je "ornk roba"!

Pametna ura Watch GT 2 pa je odličen dodatek novemu pametnemu telefonu s podpisom Huawei - Nova 5T s kar petimi kamerami. Sprednja se skriva v manjši luknjici na zaslonu in ima tipalo ločljivosti 32 milijonov slikovnih pik, med zadnjimi štirimi pa ima glavna tipalo z ločljivostjo 48 milijonov slikovnih pik, dopolnjujejo jo kamera z ločljivostjo 16 milijonov slikovnih pik in ultra širokokotnim objektivom ter še dve z ločljivostjo dveh milijonov slikovnih pik. Ena za podatke o globini posnetka in druga za bližinsko (makro) fotografijo. Huawei je kot eno izmed vodilnih podjetij, ko gre za mobilno fotografijo, podprto z umetno inteligenco, s to opremil tudi telefon Nova 5T. Ta se lahko tako med drugim pohvali z naprednim nočnim načinom fotografiranja, ki občutno izboljša kakovost fotografij pri šibki svetlobi, hkrati pa se uporabniku ni treba ubadati z nastavitvami.

Zmogljivo in predvsem gladko delovanje naprave zagotavlja procesor Kirin 980, ki med drugim vključuje tudi tehnologijo GPU Turbo za gladko poganjanje mobilnih iger. Uporabniku pa je na voljo kar 6 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika, zato je bojazen, da bi bilo tega premalo, odveč. Odveč je tudi bojazen zaradi baterije – ta ima zmogljivost 3750 mAh, ki podpira hitro polnjenje SuperCharge z močjo 22,5 W. Če uporabimo besede ambasadorja znamke Huawei Cirila Komotarja: "Novi 5T bo stal 469 evrov. Super cena glede na vse zmogljivosti. Ne pozabi, procesor je enak kot v P30 Pro, tudi fotografsko je 'ornk' roba!"

Sinonim za najudobnejše poslušanje glasbe

Tretja predstavljena novost so brezžične stereo slušalke Huawei FreeBuds 3 z aktivnim dušenjem hrupa in obiljem vrhunskih funkcij, med drugim zaradi lastnega čipa Kirin A1, ki ga je Huawei namensko razvil za nosljive naprave, kot prvi na svetu podpira Bluetooth standard 5.1, s čimer slušalkam zagotovi stabilno in preprosto povezljivost. Ergonomsko oblikovana ušesna čepka slušalk FreeBuds 3 sta nameščena v lično zaobljeni polnilni škatlici, sicer pa slušalki zaradi naravne oblike udobno in stabilno ležita v ušesnem kanalu in zagotavljata udobno nošnjo tudi več ur. Ohišje slušalk je sicer oblikovano za brezžično polnjenje, zaradi energijske učinkovitosti čipa Kirin A1 pa zagotavljajo z enim polnjenem štiri ure predvajanja glasbe.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.