Jeseni nove podražitve: kdo vse bo moral seči globlje v žep?

Zaradi inflacije in negotovosti na globalnih trgih so podražitve izdelkov in storitev v zadnjem času napovedali ali pa o njih resno razmišljajo tudi proizvajalci elektronike in ponudniki digitalnih vsebin. Zadnji je Apple, ki je danes oznanil kar občuten dvig cen plačljivih aplikacij za pametne telefone iPhone in tablice iPad. Jeseni bodo nad podražitvami bentili tudi nekateri ljubitelji videoiger.