Je tesni Bidnov sodelavec nehote povedal preveč?

Po izbrisani objavi Billa Russoja je mogoče sklepati, da bo ena od prioritet Bidnove administracije zmanjšanje moči in vpliva Marka Zuckerberga, direktorja družbenega omrežja Facebook in enega najbogatejših ljudi na svetu.

Russo je namreč na Twitterju delil objavo britanskega igralca Sache Barona Cohena s fotografijo, na kateri sta Donald Trump in Mark Zuckerberg.

One down. One to go. pic.twitter.com/eQYi1pBqku — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) November 7, 2020

Cohen, sicer velik kritik Facebookovega vpliva na politiko in sodobno družbo, je ob fotografiji zapisal: "Eden je padel. Eden še bo." Russo je v svoji objavi zraven pripisal "To ja!".

Zelo mogoče je, da jih bo Biden res prijel trdo

Čeprav objave na Russojevem profilu na družbenem omrežju Twitter ni več, gre za jasen signal, da bo Joe Biden do ameriških tehnoloških velikanov najverjetneje neizprosen.

Biden je v preteklosti namreč že kritiziral moč Facebooka in vpliv Marka Zuckerberga na ZDA in ves svet označil za "problematičen".

Nekateri poznavalci politične scene v ZDA sicer menijo, da Biden verjetno ne bo forsiral razdelitve velikih družb na več podjetij, ki se je v zadnjem letu omenjala kot skrajni ukrep za razbitje monopolov tehnoloških velikanov, kot so Facebook, Amazon, Google in Apple. Zagovarjal naj bi dosledno in agresivno uveljavljanje že sprejetih pravil in morda uvedbo novih omejitev, ki bi posegla v njihovo delovanje.

Konec julija letos so se morali pred ameriškim kongresom na maratonskem zaslišanju o monopolnih praksah zagovarjati direktorji štirih tehnoloških velikanov. Amazon je zastopal Jeff Bezos (zgoraj levo), Apple Tim Cook (zgoraj desno), Facebook Mark Zuckerberg (spodaj levo), Google pa Sundar Pichai (spodaj desno). Foto: YouTube / Posnetek zaslona

A če jih bo želel prijeti trdo, bo imel Biden pri tem vso podporo številnih demokratov v predstavniškem domu ameriškega kongresa, ki so letos na zagovore vabili prav direktorje omenjenih podjetij.

Zanimivo bo sicer spremljati, kako in če se bo na Bidnov morebitni boj proti tehnološkim gigantom odzvala oziroma vpletla njegova podpredsednica Kamala Harris, ki ima v ameriški tehnološki industriji precej zaveznikov.

Njeno kandidaturo sta med drugim podprla Sheryl Sandberg, ki je v Facebookovi vodstveni hierarhiji takoj za Markom Zuckerbergom, in direktor podjetja Salesforce Marc Benioff, njen svak pa je glavni pravnik pri Uberju.

