Izšel je Telefonski imenik Slovenije (TIS) 2020

Telefonski imenik Slovenije (TIS) vsebuje najtočnejše podatke za več kot 660 tisoč slovenskih telefonskih naročnikov, ki so dovolili objavo svojih podatkov.

Najnovejša objava edinega uradnega in univerzalnega telefonskega imenika v Sloveniji je tudi tokrat na voljo v tiskani, spletni ( www.itis.si ) in DVD-izdaji.

Tudi tokrat Bele strani ponujajo podatke o telefonskih številkah, poštnih naslovih in e-naslovih slovenskih fizičnih oseb, Rumene strani pa kot edini tovrstni vir podatkov vsebujejo kontaktne podatke in podatke o dejavnostih za več kot 200 tisoč slovenskih pravnih oseb.

Tri regijske knjige

Tiskana izdaja je razdeljena na tri knjige glede na področno kodo oziroma regijo (v prvi knjigi sta področni kodi 01 in 07, v drugi 02 in 03, v tretji pa 04 in 05).

Foto: Bojan Puhek Knjige, ki so jih natisnil v skupno 30 tisoč izvodih, so brez kakršnegakoli stroška na voljo v dvajsetih Telekomovih centrih po vsej državi in pri 110 pooblaščenih prodajnih posrednikih Telekoma Slovenije. Možno jih je naročiti tudi na dom s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 3000, v tem primeru pa je treba poravnati le strošek dostave Pošte Slovenije, ki po njihovem veljavnem ceniku znaša 2,79 evra za eno knjigo ali 3,44 evra za več knjig.

DVD-izdaja s številnimi funkcijami in orodji

Različica na DVD-plošči izide dvakrat letno, jeseni in spomladi, tokrat v dva tisoč izvodov. Dodatno ponuja napredne možnosti iskanja po različnih iskalnih pogojih, dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, ponudba izdelkov, storitev ipd.), interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki vseh delov države, orodja za načrtovanje poti in obračun stroškov na potnem nalogu.

Prednost DVD-izdaje je tudi dostop do dnevno osveženih podatkov za več kot 200 tisoč slovenskih pravnih oseb prek poslovnega asistenta bizi.si in možnost uvoza podatkov v osebni imenik, Outlook ali Excel.

TIS 2020 na DVD-plošči je zelo primerno orodje tudi za oglaševalce in tržnike, saj med drugim omogoča preprosto preveritev prepovedi klicanja posameznega naročnika v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Naprodaj je v poslovalnicah Pošte Slovenije ali prek klica na brezplačno številko 080 3000, cena posameznega izvoda je od 17 evrov brez DDV naprej.