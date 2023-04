Izkrvavel na pločniku: ubili so znanega računalničarja

43-letni Bob Lee je bil v noči na torek žrtev napada z nožem. Policisti so ga ob 2.35 našli na pločniku ob eni najbolj prepoznavnih cest v središču San Francisca, Main Street, in poklicali reševalce, toda njegove poškodbe so bile prehude, kmalu po prihodu v bolnišnico je umrl. O njegovi smrti je prvi poročal NBC Bay Area. Policija v povezavi z napadom za zdaj ni aretirala še nikogar.

Bob Lee je bil pred smrtjo glavni produktni direktor v podjetju MobileCoin, ki deluje v industriji kriptovalut. Tja je prišel z bogatim življenjepisom: v preteklosti je delal za Google, kjer je imel eno najpomembnejših vlog pri razvoju Androida, najbolj uporabljanega operacijskega sistema na svetu, kasneje pa je bil še prvi direktor tehnologije v podjetju Square (zdaj Block), ki razvija plačilne platforme. Lee med drugim velja za očeta CashAppa, ene najbolj priljubljenih aplikacij za nakazila denarja v ZDA in Veliki Britaniji.

Žalost ob smrti Leeja je izrazilo več znanih oseb, med drugim ustanovitelj Twitterja in podjetja Square Jack Dorsey, ki je njegovo smrt potrdil na svojem novem družbenem omrežju Nostr, in ameriški tekmovalec v mešanih borilnih veščinah Jake Shields.

.⁦ @Jack ⁩ confirms on Nostr this evening that it was indeed Bob Lee of Square/Cash App who was murdered in San Francisco this morning. RIP. pic.twitter.com/ouTaOMAJWP

I didn’t want to be the one to leak the name but now it’s out



Bob Lee is an extremely high profile tech guy so hopefully this will at least bring attention to these problems pic.twitter.com/YL3wN4UhuB