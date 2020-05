Izdani po 44 letih: pet evropskih držav je v tajni vohunski navezi

Leta 1976 je bilo na pobudo Danske na skrivaj ustanovljeno evropsko obveščevalno zavezništvo z imenom Maximator. V vohunski navezi, ki prestreza in dešifrira brezžične komunikacije, sodelujejo še Nemčija, Nizozemska, Francija in Švedska. Maximator je bil neposredno in posredno vpleten v več odmevnih političnih dogodkov. Sodelovali so tudi s švicarskim proizvajalcem opreme za šifriranje komunikacij Crypto AG, katerega skrivni lastnik je bila obveščevalna agencija CIA .

Kaj je Maximator in kdo ga je razkril?

Maximator je do zdaj tako rekoč neznana evropska naveza obveščevalnih agencij, ki vleče vzporednice z bolj znano koalicijo Petero oči, v kateri sodelujejo obveščevalci iz angleško govorečih držav (ZDA, Kanade, Velike Britanije, Avstralije, Nove Zelandije).

Zavezništvo Maximator je nastalo s poslanstvom izključno evropskega sodelovanja pri prestrezanju brezžičnih (satelitskih) komunikacij in izmenjavo znanja ter izkušenj med vpletenimi državami oziroma obveščevalnimi agencijami, ki so pristopile k Maximatorju.

Ime Maximator je povsem naključno. Predstavniki štirih članic združenja so ga izbrali leta 1979 med sestankom v eni od pivnic na Bavarskem. Maximator je bilo namreč ime enega od piv v ponudbi pivnice.

Tri ustanovne članice naveze Maximator so Danska, ki je leta 1976 tudi dala pobudo za ustanovitev zavezništva, Nemčija in Švedska. Leta 1978 je povabilo k včlanitvi sprejela tudi Nizozemska, leta 1984 pa se je pridružila še Francija.

Obstoj Maximatorja je razkril Bart Jacobs, nizozemski matematik in univerzitetni profesor računalništva. Študijo o nastanku in aktivnostih Maximatorja je že 7. aprila letos objavil v ugledni akademski publikaciji Intelligence and National Security, a je bila s strani tako širše javnosti kot nišnih medijev zaradi pandemije koronavirusa tako rekoč povsem spregledana.

Združenje Maximator je imelo opremo za prisluškovanje med drugim na karibskem otoku Curaçao. Z njo so prestrezali radijske komunikacijske signale iz Venezuele in s Kube. Foto: Getty Images

Vplivali so na izid vojne

Ena od najpomembnejših razkritih vlog zavezništva Maximator v manipulaciji svetovne politike je bilo vmešavanje v vojaški spopad med Argentino in Veliko Britanijo oziroma v tako imenovano Falklandsko vojno, ki je potekala med aprilom in junijem 1982.

Do zdaj je bilo znano, da so Britanci prestrezali in dešifrirali radijsko komunikacijo argentinske mornarice ter s tem pridobili odločilno prednost v konfliktu. Šele Bart Jacobs pa je izdal, da jim je to uspelo zaradi nizozemske veje združenja Maximator, obveščevalne agencije TIVC.

Velika Britanija je Argentini prisluškovala že od začetka Falklandske vojne, vendar šifriranih argentinskih komunikacij niso razumeli. Razvozlavanje argentinskih signalov, ki je bilo neposredna posledica vmešavanja Maximatorja v oboroženi spopad, sicer velja za eno od prelomnic 74-dnevne vojne, ki se je končala s predajo Argentine. Foto: Reuters

Velika Britanija se je po začetku spopada z Argentino s prošnjo za pomoč pri dešifriranju argentinskih signalov namreč obrnila na druge evropske države.

Predstavnik TIVC je nato odpotoval na sedež britanske obveščevalne službe GCHQ in jim pokazal, kako lahko šifrirno opremo, ki sta jo pri komunikaciji uporabljali argentinska vojska in diplomacija, obrnejo v svojo korist.

Bart Jacobs je razkril še en odmeven politični dogodek, v katerega je bil Maximator vpleten ob Falklandski vojni in sicer umor iranskega premierja Shapourja Bakhtiarja avgusta 1991 v Parizu. Nizozemski člani Maximatorja, agencija TIVC, so takrat med prvimi na svetu odkrili, da so bili za napad odgovorni agenti iranske islamske republike, ki je nato tudi prevzela oblast v državi.

Kaj je imela pri operacijah Maximatorja švicarska družba CryptoAG?

Maximator je Veliki Britaniji pri lomljenju argentinske tajne komunikacije lahko pomagal zato, ker so v zavezništvu dobro poznali opremo, ki so jo za šifriranje uporabljali Argentinci.

Šlo je namreč za tehniko proizvajalca CryptoAG, podjetja iz Švice, ki je specializirane naprave za šifriranje zaupnih komunikacij v prejšnjem stoletju uradno prodajalo 62, neuradno pa kar 120 državam.

Družba CryptoAG je bila letos februarja predmet senzacionalnega razkritja, saj se je razvedelo, da je imela skrivna lastnika - ameriško obveščevalno agencijo CIA in nemško obveščevalno agencijo BND.

Prav obveščevalna agencija BND je bila kot predstavnica Nemčije ena od ustanovnih članic partnerstva Maximator.

Solastništvo družbe CryptoAG je BND in posredno Maximatorju zato omogočilo prestrezanje in dešifriranje komunikacij iz vseh držav, ki so za zaščito strogo zaupnih podatkov - vsaj tako so mislili - uporabljali švicarske stroje.

Vohunski program, ki so ga ZDA izvajale prek švicarskega podjetja Crypto AG, je bil izjemno učinkovit. V 80. letih prejšnjega stoletja so na ta način pridobili okrog 40 odstotkov vseh prestreženih komunikacij svetovnih vlad. Nemški obveščevalci so bili od Crypto AG odvisni še bolj, pri njih se je številka gibala okrog 90 odstotkov. Na fotografiji sedež ameriške obveščevalne agencije CIA. Foto: Reuters

Nemčija drugim članicam naveze Maximator dolgo ni razkrila razloga za tako dobro obveščenost in seznanjenost z načrtnimi šibkostmi naprav podjetja CryptoAG. Partnerstvo BND s CIA, kar zadeva lastništvo švicarske družbe, se je začelo krhati, ko so Američani želeli vohuniti za Turčijo, sicer zaveznico ZDA in članico zveze Nato.

