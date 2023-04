Iz Švice prihaja vznemirljiva novica o uporabi umetne inteligence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarska radijska postaja Couleur 3 je danes zjutraj svoj program začela oddajati izključno s pomočjo umetne inteligence, je radio sporočil na Twitterju. Ob tem med oddajanjem redno ponavljajo opozorilo, da gre za eksperiment, iz katerega so sicer izključili samo novice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Danes ne boste slišali pravih voditeljev Couleur 3. Studio in njihove glasove so prevzeli roboti," je radio sporočil na Twitterju.

Prispevke so z glasovi voditeljev opremili s pomočjo programa umetne inteligence ChatGPT. S kloniranimi glasovi so med drugim opravili tudi intervjuje s kloni nekdanjih ameriških predsednikov, Baracka Obame in Donalda Trumpa, navaja dpa.

"Sliši se kot Couleur 3, a voditelje je zamenjala umetna inteligenca," pravijo klonirani voditelji, katerih glasovi se ne razlikujejo od pravih.

Europol posvaril pred zlorabami tovrstnih besedilnih robotov

ChatGPT sicer od konca lanskega leta povzroča razburjenje. Med drugim je nemški evropski poslanec Daniel Freund, ki velja za ostrega kritika madžarskega premierja Viktorja Orbana, program prosil, naj napiše rap pesem o korupciji na Madžarskem, ta pa mu je prepričljivo ugodil.

Evropski policijski urad Europol je konec marca posvaril pred zlorabami tovrstnih besedilnih robotov. Ti bi se namreč lahko uporabljali za dezinformacije, kibernetski kriminal, socialni inženiring in druge goljufije, saj ustvarjajo zelo realistična besedila.

Napreden program za komunikacijo z uporabniki

ChatGPT je kratica za Chat Generative Pre-Trained Transformer, ustvarilo pa ga je podjetje OpenAI. Je napreden program za komunikacijo z uporabniki, ki je med drugim zmožen napisati esej, skladati glasbo in odkrivati napake v računalniških kodah. Program uporablja algoritem, ki izbira besede na podlagi izkušenj, pridobljenih pri pregledovanju milijard primerov besedil na spletu.

Couleur 3 spada pod švicarsko javno radiotelevizijo RTS, ki svoj program ponuja v vseh štirih uradnih jezikih Švice - francoščini, nemščini, italijanščini in retoromanščini. Radio, ki v prevodu dobesedno pomeni Barva 3, svoj program oddaja v francosko govorečem delu Švice in v kantonu Bern.