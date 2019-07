Išče se najboljši opozorilni zvok za londonske električne mestne avtobuse

Od prvega julija velja v Evropski uniji (katere del je še vedno tudi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) predpis, ki od električnih vozil zahteva oddajanje zvoka, ko vozijo s hitrostjo pod 20 kilometrov na uro. Za nova električna vozila velja predpis takoj, do leta 2021 pa se mu bodo morala prilagoditi tudi obstoječa električna in hibridna vozila.

Če se ga ne sliši, se ga lahko spregleda

Zvok bi bil lahko primerljiv zvoku običajnega motorja pri tej hitrosti, namen zakona pa je po besedah njegovih pobudnikov zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev, ki bodo tako lažje zaznali počasi se premikajoče (tiho) električno vozilo.

Avtobus Routemaster Foto: Reuters

Vprašanja najprimernejšega opozorilnega zvoka se je lotil Transport for London, krovna organizacija londonskega mestnega prometa, ki jeseni načrtuje v vrvež ulic britanske prestolnice uvesti svoj prvi povsem električni avtobus.

Toda, kot poroča britanski časnik The Guardian, njihovi prvi predlogi niso najbolj posrečeni. Opozorili so namreč jih, da bi predlagani zvoki lahko med najranljivejšimi udeleženci v prometu celo povzročili še več zmešnjave.

Foto: Reuters

Dozdajšnji predlogi preveč "vesoljski" in "nadležni"

Med šestimi dozdajšnjimi predlogi za ta varnostni zvok so se med drugim našli zvok mehurčkov in zaporedje piskov, ki marsikoga niso navdušili. "Vse to je preveč kot na vesoljski ladji, kot da bi nekdo potiskal mehurčke skozi cev ali kot da bi opozarjal na prispetje e-pošte," je za The Guardian povedal John Welshman, predstavnik Skupine za politike pri Združenju za vodniške pse za slepe osebe Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Eden izmed predlogov, tisti z zaporedjem piskov, je predvideval, da bi se njihova frekvenca povečevala ali manjšala glede na hitrost avtobusa. "To je bilo zelo nadležno," je idejo ocenil Walshman.

Dobri stari Routemaster

Njegov predlog predpisanega varnostnega zvoka je posnetek zvoka legendarnih dvonadstropnih londonskih mestnih avtobusov Routemaster. Ti avtobusi so (bili) sicer razmeroma glasni, a je ta zvok vendarle zelo prepoznaven in bi s prilagoditvijo glasnosti lahko dosegli odličen in uporaben varnostni zvok.

"Kot slepa oseba sem lahko razpoznal zvok starega Routemasterja že od daleč, a nam tega do zdaj še niso predlagali," je še povedal. "Čeprav Transport for London želi ustvariti zvok, ki bi bil nov in edinstven, stroka pričakuje, da ti zvoki čim bolj nakazujejo hitrost, smer, pospešek in zaviranje vozila."

Najboljši učinek bo, če bo zvok enoten

Predstavniki združenja slepih obenem upajo, da bo rešitev, ki jo bodo sprejeli v Londonu, obveljala po celi državi, saj bi razlike v zvokih med posameznimi mesti lahko ustvarile veliko zmede in zmanjšale učinkovitost predlaganega ukrepa.

"Če bomo imeli v različnih mestih različne odpiljene zvoke na različnih vozilih različnih prevoznikov, obstaja velika nevarnost, da bo zelo težko razločiti, kateri zvok prihaja od vozila in kateri od marsičesa drugega, kar se dogaja v mestu," je prepričana Zoe Courtney, ki je pri Kraljevskem državnem inštitutu Združenega kraljestva za slepe osebe zadolžena za politike in kampanje. "Zelo poudarjamo pomen doslednosti in upam, da nas slišijo."