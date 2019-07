Nova pravila: električni avtomobili morajo oddajati zvok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v Evropski uniji začela veljati nova pravila - novi električni avti morajo pri hitrostih pod 20 kilometri na uro oddajati zvok, ki bo pešce ter kolesarje opozoril o avtomobilu.

Za večjo varnost pešcev

Vse več je bilo zahtev, da so električna vozila pri nizkih hitrostih nevarna za pešce in kolesarje, ker jih zaradi neslišnega delovanja enostavno ne slišijo. Pri Evropski uniji so zato sprejeli novo regulativo, ki proizvajalcem nalaga, da v električna vozila vgradijo napravo za oddajanje zvoka. Umetno ustvarjen zvok se mora vedno začeti sproščati pri hitrostih pod 20 kilometrov na uro.

Zvok bo po glasnosti podoben motorjem z notranjim zgorevanjem, voznik pa ga bo lahko tudi izklopil. Z oddajanjem zvoka morajo biti od danes naprej opremljena vsa nova električna prevozna sredstva z vsaj štirimi kolesi. Od leta 2021 naprej bodo morali biti z oddajanjem zvoka opremljeni tudi hibridni avtomobili.