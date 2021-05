Indiji zaradi koronavirusa doniral za 1,5 milijarde dolarjev kriptovalut

Vitalik Buterin, eden izmed kreatorjev ethereuma, druge najvrednejše decentralizirane odprtokodne verige blokov, je v sredo doniral za več kot 1,5 milijarde dolarjev različnih kriptovalut indijskim nevladnim organizacijam, poroča ameriški medij TechChrunch. Gre za največjo posamično donacijo dobrodelnim ustanovam v zgodovini.

