Impresiven posnetek robotov, ki vas bo pustil odprtih ust #video

Korejci so 80-odstotni delež Boston Dynamicsa kupili od japonskega investicijskega sklada SoftBank za 925 milijonov evrov. Japonci so tako še vedno 20-odstotni lastniki podjetja.

Pri Hyundayu so zastavili ambiciozen plan, v okviru katerega bodo v pametno mobilnost, med drugim tudi v razvoj avtonomnih avtomobilov, vložili okoli 50 milijard dolarjev.

Podjetje Boston Dynamics so leta 1992 ustanovili na univerzi Massachusetts Institute of Technology. Podjetje je leta 2013 kupil Google, nato pa ga za neznano vsoto denarja prodal SoftBank. V Boston Dynamics poudarjajo, da proizvajajo agilne in mobilne robote, ki se lahko uspešno integrirajo v najrazličnejše poslovne procese.