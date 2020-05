Kdo je Craig Wright in zakaj velja za eno najbolj kontroverznih oseb v svetu kriptovalut?

Craigu Wrightu nihče ne oporeka, da je strokovnjak za kriptovalute, a mnogi dvomijo, da je prav on res Satoshi Nakamoto. Dokazi, ki izpodbijajo njegovo trditev, se namreč kopičijo iz leta v leto. Foto: Twitter

Avstralski računalničar Craig Wright je edini med vsemi znanimi potencialnimi kandidati za osebo s psevdonimom Satoshi Nakamoto, ki povezovanja z identiteto skrivnostnega očeta bitcoina nikoli ni zanikal, temveč je celo potrdil, da govorice držijo in da je on tisti, ki je ustvaril bitcoin.

Mit, ki obdaja Craiga Wrighta, je sprožil Gavin Andresen, programer, ki mu je pravi Satoshi Nakamoto leta 2010 zaupal nadaljevanje dela pri razvoju bitcoina in nato izginil z obličja zemlje.

Andresenove navedbe je leta 2015 povzelo več svetovno znanih medijev in Craig Wright je 8. decembra 2015 dobesedno čez noč postal najzanimivejši človek na svetu. Maja 2016 je nato potrdil, da navedbe Gavina Andresena držijo in da je res Satoshi Nakamoto.

Kriptosvet je dvomil, da je Wright res Satoshi Nakamoto, zato je obljubil, da bo kmalu razkril podatek, ki bo to tudi neizpodbitno dokazal. Dejal je, da bo na spletu objavil šifrirne ključe, ki bi pokazali, da je lastnik čisto prvega bitcoina, a je požrl svojo besedo in tega ni storil ter za nameček še izbrisal svojo spletno stran.

To je hiša Craiga Wrighta v Avstraliji. Ko se je decembra 2015 v mediji v povezavi z očetom bitcoina Satoshijem Nakamotom začelo pojavljati njegovo ime, so jo preiskali avstralski kriminalisti, a niso našli ničesar, kar bi Wrighta povezalo z Nakamotom. Foto: Reuters

Da Wright v resnici ni Satoshi Nakamoto, so prepričani tudi nekateri veliki igralci iz sveta kriptovalut, ki so na tem področju dejansko ustvarili uspešne in vsesplošno prepoznavne projekte. Eden največjih med njimi je Vitalik Buterin, oče platforme za sklepanje pametnih pogodb in istoimenske kriptovalute ethereum, ki je Wrighta aprila 2018 javno oklical za prevaranta.

Craig Wright je v zadnjih letih sicer postal podpornik kriptovalute bitcoin SV, za katero trdi, da je edini pravi bitcoin. Marca letos se je Wright mudil tudi v Sloveniji na dogodku Blockchain for Business.

"Craig Steven Wright je lažnivec in prevarant"

Skrivnostno sporočilo, na katero so med prvimi opozorili na forumu Reddit, se je na spletu pojavilo v torek. Podpisano je s 145 digitalnimi denarnicami, v katerih so bitcoini, ki so nastali leta 2009, kar pomeni, da ga je skoraj zagotovo napisal eden od pionirjev kriptovalute. Prvi bitcoin je bil namreč ustvarjen prav leta 2009.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Največ pozornosti je pritegnil prvi del sporočila, ki se glasi: "Craig Steven Wright je lažnivec in prevarant. Nima ključev, s katerimi bi lahko podpisal to sporočilo."

Posebnost sporočila je, da je mogoče 145 naslovov, ki so bili uporabljeni za podpis, najti na seznamu tisočih, katerih lastništvo si prisvaja prav Craig Wright.

To lahko pomeni dve stvari: ali je Wright sporočilo napisal sam, kar je malo verjetno, saj se že dolgo bori proti obtožbam o lažeh, ali pa ga je napisal nekdo drug, kar bi pomenilo, da Wright nima dostopa do teh denarnic.

Craig Wright je trenutno vpleten v sodni boj z Iro Kleinman, vdovo njegovega nekdanjega partnerja Dava Kleinmana, s katerim sta skupaj razvijala programsko kodo za bitcoin. Kleinmanova od Wrighta zahteva polovico od približno 1,1 milijona bitcoinov, ki naj bi pripadala njenemu pokojnemu možu. Gre za bitcoine, katerih lastnik naj bi bil Satoshi Nakamoto, oče bitcoina. Wright trdi, da je prav on Nakamoto, torej bi morali bitcoini pripadati njemu, a do zdaj še ni pokazal dokaza, da to drži. Foto: YouTube

Kako bo pojasnil izvor sporočila, še ni znano, se je pa že drugič v enem tednu zgodilo, da se je Wright znašel na tnalu zaradi aktivnosti bitcoinov iz leta 2009.

Prejšnjo sredo je nekdo namreč premaknil 50 bitcoinov, ki so nastali februarja 2009. Wright je zatrdil, da tega ni storil on, toda naslov, s katerim je povezanih 50 premaknjenih bitcoinov, pripada njemu, je razvidno iz sodnih dokumentov.

Slovenski kriptomilijonar ne verjame, da je Craig Wright v resnici Satoshi Nakamoto

Po objavi sporočila, podpisanega s 145 naslovi, ki domnevno pripadajo Wrightu, se je na družbenem omrežju Twitter oglasil tudi Nejc Kodrič, soustanovitelj in trenutni direktor Bitstampa, najstarejše borze s kriptovalutami na svetu.

S 103 milijoni evrov premoženja lani 11. najbogatejši Slovenec je objavil videoposnetek z enega od predavanj Craiga Wrighta, na katerem ga je ena od slušateljic zmerjala s "kmetom Craigom", zraven pa je pripisal #faketoshi, kar je na Twitterju oznaka za objave z vsebino, ki zanika Wrightovo trditev, da je v resnici Satoshi Nakamoto:

