Huawei predstavlja izjemne telefone Mate 50 Pro, nova 10 Pro in nova 10

Oglasno sporočilo

29. septembra je Huawei na dogodku v Beogradu v Srbiji uradno predstavil izbor novih izdelkov, s katerimi utrjuje vodilno vlogo na trgu mobilnih naprav. Prvi pametni telefon na svetu s prilagodljivo desetstopenjsko zaslonko Huawei Mate 50 Pro, elegantna telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro s 60 MP tipalom sprednje kamere in naprednimi načini hitrega polnjenja SuperCharge, pametno uro Huawei Watch GT 3 SE, vodilni fitnes in zdravstveni zaveznik s sodobnim dizajnom in naprednimi funkcijami ter brezžične slušalke Huawei FreeBuds SE s kristalno čistim zvokom in ergonomsko obliko, ki so idealne za dolgotrajno uporabo. Velikih izboljšav pa je bila deležna tudi trgovina z aplikacijami AppGallery.

Prisotne na dogodku je nagovoril William Tian, ​​​​predsednik Huaweia za Evropo: "Huawei še naprej prinaša neverjetno, vrhunsko tehnologijo vsakemu človeku, družini in organizaciji. Zato kot podjetje ne bomo nikoli obupali nad poslovanjem s pametnimi telefoni, ki je bistvenega pomena za našo strategijo vodilnega v industriji. Novi pametni telefoni Mate 50 Pro in telefoni serije Huawei nova 10 so najboljši primer naše filozofije. Vedno želimo zagotoviti revolucionarne inovacije vsakemu potrošniku in nenehno voditi razvoj svetovne industrije pametnih telefonov."

Huawei Mate 50 Pro – kralj fotografije

Povsem novi pametni telefon Huawei Mate 50 Pro predstavlja vrhunec inovacij v seriji Mate in je hkrati najzmogljivejši pametni telefon v zgodovini podjetja Huawei. Opremljen je z napredno tehnologijo za mobilno fotografijo, je izjemno zmogljiv in ima elegantno, a izjemno trpežno zasnovo. Predstavljena je bila tudi posebna oranžna različica modela Mate 50 Pro, ki je opremljena s proti padcem odpornim steklom Kunlun, s čimer Huawei ponovno dokazuje svojo revolucionarnost na področju vzdržljivosti pametnih telefonov. Ta model ima tudi način varčevanja z energijo baterije SuperEnergy Boosting, ki ga do zdaj na trgu še ni bilo.

Vsi prisotni so imeli možnost ogleda razstavljenih fotografij, zajetih s telefonom Huawei Mate 50 Pro. Prikazovale so podrobne pokrajine živih barv s čudovitim razmerjem svetlobe in senc ter s poudarkom na detajlih. Edinstveno profesionalno izkušnjo fotografiranja z najsodobnejšo 50 MP zadnjo kamero s funkcijami, kot sta povečava ali ostrenje na določenem objektu, so lahko obiskovalci preizkusili tudi sami v posebej za to ustvarjeni demo coni.

Huawei nova 10 in nova 10 Pro – eleganten dizajn, 60 MP sprednja kamera in napredno hitro polnjenje

Povsem nova Huawei nova 10 in nova 10 Pro združujeta neverjetno eleganten dizajn inovativnega in kakovostno izdelanega ohišja z legendarnim obročem Star Orbit Ring. Ob tem je pametni telefon nova 10 Pro debel vsega 7,88 milimetra, medtem ko je ohišje telefona Huawei nova 10 s 6,88 milimetra celo za milimeter tanjše.

Deseto generacijo serije nova poleg videza odlikujejo inovacije sprednje kamere, da bi pametna telefona Huawei nova 10 in nova 10 Pro spremenila tradicionalni pristop k mobilni fotografiji. Oba se namreč ponašata z impresivno ultraširokokotno sprednjo kamero s kar 60-milijonskim slikovnim tipalom, ki lahko zajema posnetke v razločljivosti 4K. Pametni telefon nova 10 Pro ima poleg te še osemmilijonsko portretno kamero za kristalno čiste posnetke od blizu, ki kot prva v industriji podpira dvakratno optično in do petkratno digitalno povečavo. Je tudi prva sprednja kamera s takojšnim samodejnim ostrenjem s štirifaznim zaznavanjem (Quad Phased Detection), pri katerem vsaka slikovna pika prispeva tako k zajemu fotografije kot k ostrenju.

Pri tem seveda niso zanemarjene preostale zmogljivosti. Med temi izstopa 50-milijonska zadnja kamera z napredno obdelavo slike, hitro osveževanje zaslona in načini hitrega polnjenja. Tipalo zadnje kamere je opremljeno s Huaweievim barvnim filtrom RYYB, omogoča takojšno samodejno ostrenje QPD ter ima vključeno tehnologijo zaklepa brez zakasnitve (ZLS), ki se posebej dobro obnese med fotografiranjem v pogojih šibke svetlobe. Da bi omogočil brezskrbno uporabo, Huawei še naprej vodi v inovacijah hitrega polnjenja. Pametni telefon Huawei nova 10 Pro podpira stovatno hitro polnjenje SuperCharge z novim načinom Turbo, ki presega dozdajšnje omejitve. Dovolj je namreč le deset minut in baterija bo napolnjena do 60 odstotkov, medtem ko 20 minut zadošča za polno napolnjenost.1

AppGallery – najnaprednejše aplikacije na dlani

Poleg novih naprav je Huawei predstavil tudi izboljšave priljubljene trgovine z aplikacijami AppGallery, ki je vsakodnevno uspešna v svojem poslanstvu zagotavljanja prijetne uporabniške izkušnje milijonom ljudi po vsem svetu, pravi pokazatelj uspeha pa je neverjetna rast uporabnikov v preteklih 18 mesecih. AppGallery namreč šteje že 580 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, od tega več kot 45 milijonov v Evropi. Na dogodku je bila predstavljena razširjena ponudba aplikacij, izboljšan sistem delovanja, aplikacije pa delujejo veliko hitreje in bolje.

Več kot 5,75 milijona registriranih programerjev si prizadeva, da bi uporabnikom omogočili še več uporabne vsebine. Razlog za to je ponudba aplikacije Gspace, ki uporabnikom pomaga pri iskanju vseh želenih vsebin, hkrati pa imajo dostop do vseh priljubljenih Googlovih aplikacij in storitev, kot so Google Maps, YouTube in številne druge.

Razpoložljivost Telefoni Mate 50 Pro, Huawei nova 10 ter Huawei nova 10 Pro bodo v Sloveniji na voljo od sredine oktobra. Cena telefona Mate 50 Pro bo znašala 1.299 evrov, cena telefona Huawei nova 10 529 evrov in cena telefona Huawei nova 10 Pro 749 evrov. Slušalke Huawei FreeBuds SE pa so na slovenskem trgu že na voljo po maloprodajni ceni 59 evrov.



Za več informacij, prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si Spremljajte nas: Facebook YouTube Instagram Skupnost

1. Podatki o polnjenju in življenjski dobi baterije temeljijo na rezultatih testov laboratorija HUAWEI, preskusni pogoji: relativna vlažnost 45–80 oddstotkov, z originalnim polnilnikom in polnilnim kablom, začenši s triodstotno močjo in polnjenjem med izklopljenim zaslonom v načinu pripravljenosti. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje zaradi razlik v konfiguraciji posameznega izdelka, različicah programske opreme, pogojih uporabe in okoljskih dejavnikih. Vsi podatki so odvisni od dejanske uporabe.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.