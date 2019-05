Huawei P30 Lite skozi oči enega od najbolj uspešnih slovenskih profilov na Instagramu

Oglasno sporočilo

"Naj kar takoj priznam, da nisem fotograf in se ne spoznam na telefone. Čeprav mobilne telefone uporabljam že 25 let in z njimi fotografiram, odkar so jim začeli dodajati kamere, ne vem praktično nič o tehničnem ozadju, procesorjih, zaslonu in podobnih pomembnih elementih, na katerih običajno temeljijo ocene posameznega modela," uvodoma pove ustanovitelj profila na Instagramu @igslovenia Zoran Leban Trojar in doda, da bo njegova ocena pametnega telefona Huawei P30 Lite po tem drugačna od klasičnih ocen tehnoloških naprav.

Že po nekaj dneh uporabe, ko je telefon preizkušal kot rekreativni fotograf, ki na @igslovenia prek 90.000 sledilcev navdušuje z izjemnimi fotografijami, je spoznal, da ima v rokah cenovno dostopen pametni telefon z vrhunsko kamero, ki kljubuje vsem zahtevam popolne instafotografije. No, veliko več kot to! Hitro mu je postalo jasno, da telefon z glavno kamero ločljivosti 48 MP in kreira studijsko kakovost fotografije – brez uporabe teže studijske opreme. Zaradi ultra širokokotnega objektiva in tipala z ločljivostjo osem milijonov slikovnih pik je Huawei P30 lite eden od prvih pametnih telefonov s 120-stopinjskim vidnim poljem – dvakrat širšim od kamer večine telefonov, zato ne preseneča, da je Zoran Leban Trojar za opis telefona in njegove fotografske značilnosti našel superlativne izraze. Tole je povedal.

Dovolj prostora za 15 tisoč fotografij

Tehnični podatki telefona mi niso toliko domače področje, morda se mi pozornost še najbolj ustavi ob podatku o spominskem prostoru, ker naredim na leto s telefonom okoli 15 tisoč fotografij (le redke se mi ljubi tudi zbrisati) – pri čemer znam 128 GB, kolikor jih premore lite, deliti s povprečno velikostjo fotografije in oceniti, ali mi spomin zadostuje, da se mi ne bo treba prevečkrat ukvarjati z brisanjem ali prenašanjem fotografij.

Lite ima sicer režo za spominsko kartico mikro SD, torej je manevrski prostor še večji. Seveda je zame zelo pomembno, koliko časa zdrži baterija - po uradnih podatkih je s 3.340 miliamperskih ur povprečna, zame pa je pomembno, da zdrži baterija telefona s kamero ves dan pod razmeroma visoko obremenitvijo, ne da bi jo bilo treba polniti. Visoka obremenitev pri meni pomeni veliko premikanja, torej vzdrževanja zveze z omrežjem ter veliko fotografiranja in urejanja fotografij. Baterija s tem ni imela nobene težave – niti jaz z njo.

Zakaj potem sploh recenziram kamero tega telefona? Verjetno zato, ker se že sedem let veliko ukvarjam z mobilno fotografijo. Od vsega začetka sem uporabnik Instagrama, jeseni pa bo tudi sedem let, odkar z ženo vodiva profil Igslovenia. Ob tem sva začela bistveno več fotografirati, skoraj izključno s telefoni, za 2.700 in več objavljenih fotografij na profilu sva pregledala okrog 730 tisoč fotografij, kolikor jih je danes že označenih z #igslovenia, skoraj 100 tisoč sledilcev pa verjetno dokazuje tudi, da znava presoditi, kaj je všečna fotografija.

Poleg zgoraj omenjenih so zame zelo pomembni elementi še oblika aparata in kakovost slike na zaslonu, občutek v roki, stabilnost operacijskega sistema in aplikacij ter seveda kakovost fotografije. V glavnem fotografiram naravo, pokrajino in mesta (street photography). Predvsem fotografiranje pokrajine – torej tisto, kar tudi objavljamo na Igslovenia – bo za telefone vedno poseben izziv, saj morajo fizikalne zakonitosti, ki jih izkoriščajo veliko objektivi, nadomeščati z drugimi rešitvami, da lahko zajamejo veliko prostora z dovolj podrobnostmi, približajo bolj oddaljene kadre, dobijo ustrezno globino, barve in kontraste.

Pozitivno presenečenje

Omenil sem že, da že dolgo časa že uporabljam mobilne telefone in kamere in imel sem srečo, da sem vedno imel priložnost uporabljati najvišji razred razpoložljivih modelov. Odkar intenzivno uporabljam telefon za fotografiranje, praktično nikoli nisem držal v roki telefona srednjega razreda, torej iz segmenta, ki predstavlja največji del tega trga in ga seveda uporablja tudi največ ljudi. Priznam, da sem bil zaradi te razvajenosti kar malce skeptičen do modela, ki ne ponuja vsega tega, s čimer se lahko pohvalijo njegovi močnejši bratje – in bil na koncu pozitivno presenečen.

Zadovolji tudi najbolj zahtevnega fotografa

Huawei P30 lite ima sicer trojno kamero, vendar je tretja namenjena le zaznavanju globine in svojo koristnost najbolj pokaže pri portretni fotografiji. Kakovost fotografij zahtevnejših motivov je nad pričakovanji – pokrajino smo fotografirali v najbolj zahtevnih okoliščinah, na eni strani pri močnem popoldanskem soncu in popolnoma jasnem nebu, na drugi pa v oblačnem jutru z razpršeno svetlobo sonca, ki se je prebijala skozi oblake.

V obeh primerih so bile fotografije dovolj ostre, tudi s približevanjem kadra (do dvakratne povečave), globina ustrezna, barve pa izrazite, a uravnotežene. Menda je treba to pripisati glavnemu objektivu z izjemno visoko ločljivostjo 48 MP.

Fotografirali smo v avtomatskem načinu brez pomoči umetne inteligence. Ta v ozadju verjetno vedno malce sodeluje, ni pa bil vklopljen način AI – ta je po mojih izkušnjah zelo uporaben za notranje posnetke, mesto – ulice, detajle, portrete, nočni način in makro, ne pa toliko za pokrajino, kjer predvsem poudarja kontraste, to pa ni vedno tisto, česar si želimo. V manj zahtevnih okoliščinah, recimo fotografiranje stavb in arhitekturnih detajlov, ulic, bližnjih posnetkov rastlin in podobno, pa posname tako dobro fotografijo, da njene pomanjkljivosti lahko opazijo le foto (in drugi) fanatiki na družbenih omrežjih. Z drugimi besedami – če je telefon namenjen povprečnemu uporabniku, bo ta raven fotografije zadovoljila tudi bolj zahtevnega.

Pohvale za vključitev širokokotnega objektiva

Največje presenečenje pa je ultra širokokotni objektiv, ki ga v tem razredu (še) nisem pričakoval, saj je to razmeroma nova pridobitev kamer na telefonih, ki pa je po mojem mnenju v vsakdanjem fotografiranju vsaj toliko uporabna, kot je dober optični zoom, če ne še za odtenek bolj. Za približevanje vseeno potrebujemo mirno roko ali stojalo, uporaba širokokotnega objektiva pa zahteva le malce učenja in testiranja – zaradi perspektive se lahko namreč nekateri objekti preveč popačijo. V to učenje se vsekakor splača vložiti nekaj truda, ker ga rezultat več kot poplača – namesto izreza lahko kar naenkrat v kader dobimo ves trg, nad strugo Ljubljanice se sklanja več hiš, zajamemo lahko vso stavbo, ne samo nekaj vrat. Zelo je uporaben tudi v pokrajini, več zajetega prostora omogoča tudi boljši končni izrez. Pohvalno in uporabno.

Lepo uravnotežen in s tem uporaben je tudi način HDR, ker pušča še dovolj prostora za nadaljnjo obdelavo, medtem ko način PRO v tem modelu dopušča le spreminjanje nastavitev, ne pa tudi shranjevanja v RAW-formatu.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Fotografije primerne celo za tisk

Kamera Huawei P30 lite bi morala več kot zadovoljiti povprečnega uporabnika, ki mu je telefon namenjen, rezultat je primeren tudi za tisk, kaj šele za povprečno objavo na družbenih omrežjih. Seveda pa nobena kamera ne nadomesti roke in očesa, ki naredita kompozicijo in poravnavo ter po lastni presoji in okusu dodata ali odvzameta barve, ton, kontrast in ostrino.