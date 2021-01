Huawei: Ne, ne prodajamo svojih prestižnih znamk

Le nekaj ur po tem, ko so nekateri tuji mediji poročali, da Huawei razmišlja o prodaji blagovnih znamk svojih dveh najprestižnejših serij pametnih telefonov P in Mate, je kitajsko tehnološko podjetje takšne navedbe odločno zavrnilo.

Ne dolgo zatem, ko je Huawei prodal svojo (nizkocenovno) blagovno znamko Honor v upanju, da bo tako vsaj to poskusil rešiti pred ameriškimi omejevalnimi gospodarskimi ukrepi, so se pojavile govorice, da ima Huawei nove prodajne načrte.

Nekateri mediji, med njimi tudi Reuters, so namreč poročali o domnevni Huaweievi nameri o prodaji blagovnih znamk pametnih telefonov P in Mate, najzmogljivejših v Huaweievem portfelju. Za to naj bi se po njihovem poročanju, ki temelji na dveh "neimenovanih, a dobro obveščenih virih", vsaj deloma odločili zaradi težav pri nabavi čipov in drugih komponent, ki so posledica ameriškega embarga do Huaweia, kupec pa naj bi bil konzorcij, za katerim stojijo šanghajske regionalne oblasti.

Reuters je celo navajal, da naj bi zamisel o tej prodaji nastala že septembra lani.

Družina pametnih telefonov P40 (na sliki P40 Pro) bi po ustaljenem koledarju v naslednjih tednih morala dobiti naslednika. Foto: Srdjan Cvjetović

"Ni nobene resnice"

"V teh govoricah ni nobene resnice. Huawei nima takega načrta in ostaja predan svojemu poslovanju na področju pametnih telefonov, kjer bo še naprej zagotavljal vrhunske izdelke in uporabniške izkušnje," so le nekaj ur pozneje zapisali v svojem uradnem odzivu.

Po običajnem koledarju Huawei vsakoletno novo serijo P predstavi konec februarja ali v prvi polovici marca, serijo Mate pa pozno septembra ali (pogosteje) oktobra. V naslednjih tednih tako pričakujemo serijo P50.

Prisiljeni v samooskrbo in samozadostnost

Začenši s serijo Mate 30 in takoj za njo P40, je zaradi prej omenjenega ameriškega embarga na Huaweievih prestižnih pametnih telefonih odprtokodni Android brez Googlovih programov in mobilnih storitev.

Pametni telefoni serije P30 (na fotografiji P30 Pro) so bili predlansko pomlad zadnji Huaweievi prestižni telefoni, ki so še imeli Googlovo različico operacijskega sistema Android in njegove mobilne storitve, saj so kmalu za tem ZDA uvedle gospodarski embargo zoper Huawei. Foto: Bojan Puhek

Googlovo tržnico Play Store so (deloma) nadomestili s svojo App Gallery, še letos pa lahko pričakujemo, da bodo na novih, a tudi na nekaterih starejših pametnih telefonih presedlali na svoj operacijski sistem Harmony OS.

Huawei si močno prizadeva, da bi se osamosvojil tudi pri izdelavi procesorjev in drugih komponent, dostop do teh jim je namreč zaradi ameriških omejitev močno otežen.