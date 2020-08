Že dan po podpisu skupne izjave Slovenije in ZDA o kibernetski varnosti, ki sicer izrecno ne omenja nobenega dobavitelja telekomunikacijske opreme, so visoki predstavniki družbe Huawei slovenskim medijem ponovno predstavili dejstva, s katerimi zavračajo vse ameriške obtožbe in očitke glede svojega podjetja.

"Če bi morali katerikoli državi posredovati kakršnekoli podatke, bomo raje zaprli podjetje, ker bi bil to začetek našega konca," je na vprašanje, ali je družba Huawei v skladu s kitajsko zakonodajo dolžna pekinškim oblastem posredovati podatke, odgovoril regionalni podpredsednik (regije Evropski sever, Srednja in Vzhodna Evropa) podjetja Huawei Technologies Radoslaw Kedzia.

"Dobavitelj nima podatkov o omrežju in njegovih uporabnikih"

Vodja slovenske podružnice Huawei Technologies Histro Zhangqin je ponovil, da je Huawei, čeprav izvira iz Kitajske, globalno podjetje, ki spoštuje vsako zakonodajo vseh, več kot 170 držav, v katerih posluje.

Ravno tako sta poudarila, da dobavitelj komunikacijske opreme nima vpogleda v podatke o uporabnikih in rabi omrežja: "To imajo samo operaterji, vsak za svoje omrežje."

"Skrbi nas, ko v izjavah o kibernetski varnosti prevladuje geopolitika"

Pri Huaweiu so prepričani, da kibernetske varnosti ni mogoče doseči s prepovedmi. "Prava pot do kibernetske varnosti so striktni standardi, ki jih morajo spoštovati vsi dobavitelji, in ravno za to pot se je odločila Evropska unija, ki je predstavila Orodjarnico (EU Toolbox)," je povedal Kedzia.

Foto: Srdjan Cvjetović

Ravno zato, ker ima Evropska unija jasne in nediskriminatorne standarde, so pri Huaweiu presenečeni, da posamezne države članice Evropske unije podpisujejo drugačne izjave. "Skrbi nas, ko v izjavah o kibernetski varnosti prevladuje geopolitika," sta dodala govorca, ki sta omenila, da takšne izjave z ZDA ni podpisala nobena zahodnoevropska država.

"Želijo nas upočasniti"

Pri Huaweiu, ki, kot navajajo, ima od vseh podjetij največ patentov na področju tehnologij 5G, so prepričani, da je njihova oprema pravzaprav najvarnejša, ker jo zaradi medijske in siceršnje gonje proti njim, katere glavni namen bi bil upočasniti njihov razvoj, vsi zainteresirani zelo natančno preizkušajo in preverjajo.

To podpirajo in si želijo, da enaka merila veljajo za vse dobavitelje telekomunikacijske infrastrukture. "V Evropi imamo več središč, kjer vsi zainteresirani operaterji lahko preverijo našo opremo pred odločitvijo o nakupu," je povedal Zhangqin.

"Omejevanje konkurence je odmik od svobodnega gospodarstva"

Na vprašanje, kako komentirajo očitke, da je Huawei podjetje iz države, ki ni svobodna, sta govorca ponovila, da je Huawei predvsem globalno podjetje in dodala, da je pravzaprav omejevanje konkurence odmik od svobodnega gospodarstva.

Vodja slovenske podružnice Huawei Technologies Histro Zhangqin. Foto: Srdjan Cvjetović

"Slovenija živi v svobodnem gospodarstvu, rast bruto domačega proizvoda v Sloveniji pa je ravno odraz zdrave konkurence. Pohabljanje takšne konkurence bo imelo posledice že čez nekaj let, preostala ponudnika pa bosta gotovo dražila svojo opremo in storitve, česar operaterji sami ne bodo mogli kriti. Na koncu bodo uporabniki plačali več, razvoj 5G in vsega, kar za družbo prinaša, pa bo počasnejši," je posvaril Kedzia.

V naši lastniški strukturi ni prostora za kitajsko vlado

Na vprašanje, kaj sledi za Huawei v Sloveniji po včerajšnjem podpisu slovensko-ameriške izjave o kibernetski varnosti, odgovora nismo dobili. "Prezgodaj je še govoriti o tem," smo slišali.

Na še eno vprašanje o povezanosti Huaweija s kitajsko državo je Kedzia odgovoril s prispodobo: "Kako bi se vi odzvali, če bi Luko Dončića izključili iz ameriške lige NBA zato, ker je iz Slovenije?"

So pa ravno tako zavrnili očitke o tem, da ima kitajska država ali njena komunistična partija kakršenkoli lastniški delež v družbi Huawei. "Huawei je zasebna družba. En odstotek družbe ima naš soustanovitelj Ren Zhengfei, približno deset odstotkov preostanka naši upokojenci, preostalih okrog devetdeset odstotkov pa naši zdajšnji zaposleni – kje je potem tu prostor za kitajsko vlado," se sprašuje Zhangqin.

Huawei zavrača obtožbe, da je družba v lasti kitajske vlade. Foto: Srdjan Cvjetović

Jamstveni sporazum

"Slovenski vladi smo, tako kot vsaki državi, ki bi lahko imela pomisleke, ponudili podpis jamstvenega sporazuma, ker smo prepričani, da naše opreme ni mogoče zlorabiti," je še povedal Kedzia in dodal, da na svojo pobudo, ki je še odprta, še vedno niso prejeli nikakršnega uradnega odziva.

Družba Huawei zaposluje 194 tisoč ljudi v 170 državah sveta, od tega jih je 96 tisoč v razvoju in raziskavah. Podružnico imajo tudi v Sloveniji, kjer so ustvarili približno sto delovnih mest.

Široka prisotnost (tudi) v Evropi

Prodaja telefonov in drugih mobilnih naprav jim ustvarja približno polovico vseh prihodkov po vsem svetu, ostalo pa je telekomunikacijska infrastruktura.

Od skoraj 90 doslej vzpostavljenih komercialnih mobilnih omrežij pete generacije po vsem svetu je Huaweieva oprema po njihovih podatkih prisotna v 55 omrežjih, od 39 evropskih pa ima Huaweievo opremo 28 omrežij.

Slovenija prinese dva promila prihodkov

Od treh večjih slovenskih mobilnih operaterjev imata v svojem omrežju 4G Huaweievo opremo dva, od tega je eden prevladujoči. Huawei je lani z vsem svojim poslovanjem ustvaril 53,4 milijona evrov prihodkov, po vsem svetu pa 111,6 milijarde evrov.

Slovenija po svetovnih prihodkih Huaweiu prinaša le dobra dva promila prihodkov, vendar je očitno, da Slovenija Huaweiu pomeni več, kot bi to lahko nakazalo takšno razmerje prihodkov.