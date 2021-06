Huawei je izbral Slovenijo za svoje vozlišče 19 držav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Huawei je izbral Slovenijo za svoje regionalno vozlišče, od koder bo z dobavami pokrival 19 držav Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Huawei je izbral Slovenijo za svoje regionalno vozlišče, od koder bo z dobavami pokrival 19 držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Foto: Huawei Slovenija

Z novim regijskim središčem bo Huawei še okrepil pomen svojega poslovanja s koprskim pristaniščem in ljubljanskim letališčem ter skrajšal dobavne tokove za 13 držav Evropske unije in še šest držav zunaj te povezave.

Pred dvema letoma smo si za prvi april privoščili kakopak namišljeno novico o tem, da naj bi v industrijski coni ljubljanskega predmestja Stegne neka visokotehnološka družba vzpostavila regijsko proizvodno-logistično središče, a smo zdaj vendarle dočakali resnično novico primerljive vsebine – čeprav ne na lokaciji Stegne, ki tako še vedno vztraja na podobi (in prometni povezanosti), kot da bi se tam ura nepovratno ustavila že pred pol stoletja.

Prednosti odlične lege in usposobljenega kadra

Družba Huawei je v Sloveniji, natančneje v okolici ljubljanskega letališča, vzpostavila osrednje regijsko logistično vozlišče za 19 držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. V Sloveniji so namreč prepoznali zelo ugodno logistično lego ter visoko raven usposobljenosti kadra in storitev, je pojasnila regijska direktorica Huawei za carinsko skladnost v Evropi Beata Bogadi.

Po dveh fazah širitve bo skupen skladiščni prostor Huaweievega regijskega vozlišča za Srednjo in Jugovzhodno Evropo obsegal šest tisoč kvadratnih metrov. Foto: Huawei Slovenija

Ocenjujejo, da bodo poleg 40 novih delovnih mest v Sloveniji s tem vozliščem ustvarili več deset milijonov evrov dodane vrednosti v Sloveniji, tudi na račun občutnega povečanja prometa čez Luko Koper in Letališče Jožeta Pučnika, obenem pa bodo povečali tudi svoje skladiščne zmogljivosti na lokaciji blizu letališča na Brniku, so sporočili iz slovenske podružnice Huaweia.

Prostorska širitev v dveh korakih

Družba Huawei je že do zdaj intenzivno poslovala s koprskim pristaniščem, saj letno prepelje približno 185 tisoč kubičnih metrov tovora iz Kitajske do svojega zdajšnjega vozlišča na Madžarskem in od tam naprej na evropske trge. Vzpostavitev lastnega logističnega vozlišča v Sloveniji bo kupcem v Evropski uniji prinesla krajšanje dobavnih rokov blaga.

Skladiščne prostore v okolici Brnika bodo sprva razširili na štiri tisoč kvadratnih metrov, v drugi fazi pa na skupaj šest tisoč kvadratnih metrov. Vrednost celotne naložbe je okrog devet milijonov evrov z možnostjo daljne širitve.