Ali bodo v Stegnah sestavljali telefone Galaxy, Mate ali iPhone?

Prizor, ki ga morda ne bomo več dolgo gledali (in vohali): na mestu zdajšnjega postajališča Ljubljana Stegne naj bi zrasel sodoben multimodalni prometni terminal, namesto okoljsko spornih obratov industrijske cone Stegne (ali ob njih) pa obrat in distribucijski center globalnega visokotehnološkega podjetja. Foto: Srdjan Cvjetović

Priznani proizvajalec pametnih telefonov in zabavne elektronike bo odprl manjši proizvodni obrat in regijski distribucijski center v industrijski coni Stegne na obrobju Ljubljane. Njegov prihod bo pripeljal tudi posodobitev železniškega omrežja na območju Ljubljane in končno tudi hitro železnico do ljubljanskega letališča.

Končno je eno od velikih tehnoloških podjetij spoznalo prednosti Slovenije in njeno osrednjo umestitev v Evropi:. Za zdaj sicer ne vemo zanesljivo, za katerega od velikih svetovnih tehnoloških velikanov gre, a smo iz virov zelo blizu nepremičninskih trgov izvedeli, da je eden izmed njih opravil velik nakup na območju industrijske cone Stegne na severnem obrobju Ljubljane.

Po več desetletjih stagnacije in zanemarjenosti se industrijski coni Stegne v Ljubljani s prihodom svetovnega tehnološkega velikana morda le obeta nujno potrebna posodobitvena preobrazba.

Za komentar in pojasnilo smo vprašali evropske podružnice Samsunga, Huaweia in Appla, a njihovih uradnih odgovorov še nismo prejeli.

Nova gradnja ali revitalizacija obstoječih stavb?

V industrijski coni Stegne, ki je od središča Ljubljane oddaljena dobre štiri kilometre, kar je z ljubljanskim mestnim avtobusom v času konic (vključno s čakanjem zaradi dolgih intervalov) lahko tudi 45 minut v eno smer, bodo, kot navaja naš vir, ki ne želi biti imenovan, gradili regijsko proizvodno-distribucijsko središče.

Iz njega bodo predvidoma pokrivali vse države jadranske regije (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Severna Makedonija, Albanija) ter tudi bližnjo Avstrijo in severni del Italije (severne od reke Pad).

Ni znano, ali gre za nakup še neizgrajenega zemljišča ali za nakup neke od razpadajočih (a še vedno dejavnih in okoljsko spornih) stavb, ki jih v industrijski coni Stegne pri Ljubljani zagotovo ne manjka.

Luč na koncu predora: že prvega aprila naslednje leto z vlakom od novega multimodalnega Terminala Stegne do ljubljanskega letališča! Foto: Srdjan Cvjetović

Ne le med Divačo in Koprom, drugi tir tudi med Ljubljano in novim Terminalom Stegne

Prihod svetovnega tehnološkega velikana v ta turistično (in sicer) ne najbolj privlačen del slovenske prestolnice bo prinesel koristi tudi za prometno povezanost te industrijske cone in Ljubljane v celoti.

"Investitor pričakuje gradnje manjšega logističnega terminala v Stegnah ter gradnjo drugega tira od bodoče multimodalne postaje Terminal Stegne do središča Ljubljane, kjer bi se potem navezalo na dvotirno progo do Divače in naprej do Kopra (ki še nima dvotirne proge)," smo lahko slišali iz virov blizu omenjenega nepremičninskega nakupa.

Industrijska cona Stegne, ki jo marsikdo opisuje kot zanemarjeno in infrastrukturno neustrezno, bi s prihodom svetovnega tehnološkega velikana lahko hitro doživela prepotrebno stilsko preobrazbo. Foto: Srdjan Cvjetović

Multimodalni Terminal Stegne bo poleg tovornega dela obsegal tudi potniški terminal, od koder bo nova hitra železnica zagotavljala dolgo pričakovano povezavo slovenske prestolnice z njenim letališčem, ki v času večine jutranjih odhodov letal in vseh večernih prihodov letal nima nobene redne povezave z javnim prevozom.

Gradnjo naj bi prevzelo isto kitajsko podjetje, ki na Hrvaškem gradi most na polotok Pelješac, ki so ga sicer oblikovali slovenski arhitekti. Prvo vožnjo potniškega vlaka med Terminalom Stegne in Letališčem Jožeta Pučnika, kjer bo na nekaterih odsekih vlak peljal celo 160 kilometrov na uro, lahko pričakujemo prvega aprila naslednje leto.

Aneks bo zagotovil prihranke

Sredstva za gradnjo tirov med Stegnami in Ljubljano naj bi zagotovili s prihranki, ki jih bo menda že v kratkem prinesel aneks pogodbe enega od izvajalcev za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, nam je še povedal naš vir.

Nikakor pa ne smemo spregledati, da je DANES PRVI APRIL, MEDNARODNI DAN ŠALJIVCEV.

Upamo, da vam bo ta naša namišljena novica izvabila nasmeh ali dva na obraz, pa če jo berete v industrijski coni Stegne ali kje drugje.